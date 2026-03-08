Prima pagină » Economie » Ce salariu trebuie să primești, ca să nu ai grija zilei de mâine în 2026, în funcție de orașul din România în care locuiești

Ce salariu trebuie să primești, ca să nu ai grija zilei de mâine în 2026, în funcție de orașul din România în care locuiești

08 mart. 2026, 10:49, Economie
Ce salariu trebuie să primești, ca să nu ai grija zilei de mâine în 2026, în funcție de orașul din România în care locuiești

Diferențele dintre orașele din România sunt uriașe atunci când vine vorba despre costul vieții. Chirii, utilități, servicii sau chiar prețul alimentelor poate varia semnificativ de la o regiune la alta. Din acest motiv, salariul necesar pentru un trai decent nu este același peste tot.

O analiză a costurilor pentru anul 2026 arată ce venit lunar ar trebui să aibă o persoană singură, care locuiește în chirie sau plătește o rată la bancă, pentru a trăi fără stres financiar în cele mai mai 30 de orașe din România.

Cum a fost calculat salariul pentru un trai decent

Estimarea a luat în calcul trei factori principali:

Primul este costul minim pe consum pentru un trai decent, estimat pentru 2026 la aproximativ 4.300 – 4.500 de lei pentru o singură persoană. Această valoare include cheltuielile de bază precum alimentația, transportul, îmbrăcămintea, sănătatea sau recreerea.

Al doilea factor îl reprezintă costurile de locuire, care diferă foarte mult între orașe. În centre economice precum Cluj-Napoca sau București, chiria sau rata la bancă poate dubla practic bugetul lunar față de orașele mici.

Al treilea element luat în calcul este o marjă de siguranță de aproximativ 15-20%, destinată economiilor sau cheltuielilor neprevăzute. Această rezervă financiară este ceea ce face diferența dintre un trai limitat și unul „fără grijă”.

Salariul recomandat în 2026, în funcție de oraș

Pentru o persoană singură, venitul net lunar estimat pentru un trai decent ar arăta astfel în cele mai mari orașe din România (lista este ordonată alfabetic):

Unde este cel mai scump și unde este mai accesibil

Cele mai ridicate venituri necesare apar în orașele cu economie puternică și piață imobiliară tensionată. Cluj-Napoca conduce clasamentul, cu un salariu recomandat de aproximativ 9.200 de lei net, urmat de București, cu 8.500 de lei, și de orașe precum Brașov, Constanța sau Sibiu, unde turismul și cererea ridicată cresc costul vieții.

La polul opus se află orașe precum Călărași, Botoșani, Giurgiu sau Reșița, unde un venit de aproximativ 5.000 – 5.100 lei net ar putea asigura un trai relativ confortabil pentru o persoană singură.

Diferențele arată clar cât de mult contează orașul în care locuiești atunci când vine vorba despre stabilitatea financiară. În marile centre economice oportunitățile sunt mai mari, dar și costurile cresc rapid, în special în ceea ce privește locuința.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE Cât costă să trăiești o lună în București, în martie 2026, în funcție de unde locuiești și de numărul de membri ai familiei. Calcul complet
09:20
Cât costă să trăiești o lună în București, în martie 2026, în funcție de unde locuiești și de numărul de membri ai familiei. Calcul complet
ECONOMIE Agenția Moody’s a finalizat o revizuire periodică a ratingurilor României. Care sunt riscurile pentru reducerea în continuare a deficitului
07:44, 07 Mar 2026
Agenția Moody’s a finalizat o revizuire periodică a ratingurilor României. Care sunt riscurile pentru reducerea în continuare a deficitului
RĂZBOI Kuweit a redus producția de petrol după închiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran. 14.000 de zboruri în Orientul Mijlociu au fost anulate
21:20, 06 Mar 2026
Kuweit a redus producția de petrol după închiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran. 14.000 de zboruri în Orientul Mijlociu au fost anulate
ECONOMIE Analiză Bloomberg. Economia României încetinește: semnele unei perioade dificile devin tot mai vizibile
13:37, 06 Mar 2026
Analiză Bloomberg. Economia României încetinește: semnele unei perioade dificile devin tot mai vizibile
FLASH NEWS Șefa OMV Petrom, prima reacție după creşterea preţului la carburanţi. Ce se întâmplă în România: „Suntem un importator net de petrol brut”
22:57, 04 Mar 2026
Șefa OMV Petrom, prima reacție după creşterea preţului la carburanţi. Ce se întâmplă în România: „Suntem un importator net de petrol brut”
TENSIUNI „Spania e teribilă”. Cum s-a răzbunat Trump pe Spania după ce țara nu l-a lăsat să lanseze atacuri din bazele sale militare
19:45, 03 Mar 2026
„Spania e teribilă”. Cum s-a răzbunat Trump pe Spania după ce țara nu l-a lăsat să lanseze atacuri din bazele sale militare
Mediafax
Netanyahu anunță continuarea atacurilor Israelului împotriva Iranului: „Avem control aproape total asupra spațiului aerian”
Digi24
Explozii nucleare, „bebeluși meduză” și „sarcofagul” care se scufundă în ocean. Povestea stranie a celui mai radioactiv paradis insular
Cancan.ro
Familia Andreei Esca, datorii de 2 milioane €. Imperiul știristei de la ProTV se clatină!
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Adevarul
Armele teribile cu care Iran terorizează lumea. General de intelligence: „Ar fi ceva cumplit, nimeni n-a mai făcut-o așa fățiș”
Mediafax
Presa iraniană anunță un consens majoritar pentru alegerea noului lider suprem după moartea lui Ali Khamenei
Click
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Digi24
Libia, Panama, Irak, Grenada, Afganistan, Venezuela. Istoria zbuciumată a operațiunilor americane de schimbare a regimurilor
Cancan.ro
Diana, o tânără de 25 de ani, s-a îndrăgostit de un bărbat de 76 de ani! Povestea care a stârnit un val de controverse
Ce se întâmplă doctore
Îl recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai îndrăgiți actori, însă drumul lui nu a fost deloc ușor
Ciao.ro
Sunt mame devotate! Ziua de 8 martie o dedicam lor, celor mai puternice femei din showbiz-ul românesc
Promotor.ro
De ce sunt așa scumpi carburanții? Explicațiile unui expert
Descopera.ro
Inteligența Artificială a dezvăluit schimbări chimice ascunse în creierul afectat de Alzheimer
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Descopera.ro
Neutrinii ar putea explica de ce materia a supraviețuit după Big Bang
UTILE Ce amendă primești, în 2026, dacă locuiești la bloc și refuzi accesul administratorului sau președintelui asociației de locatari, în apartamentul tău
10:30
Ce amendă primești, în 2026, dacă locuiești la bloc și refuzi accesul administratorului sau președintelui asociației de locatari, în apartamentul tău
RĂZBOI Donald Trump, despre războiul împotriva regimului de la Teheran: „SUA au făcut lumii un serviciu atacând Iranul. Ar fi folosit arme nucleare”
10:18
Donald Trump, despre războiul împotriva regimului de la Teheran: „SUA au făcut lumii un serviciu atacând Iranul. Ar fi folosit arme nucleare”
ANALIZA de 10 Unde dai și unde crapă. SUA încearcă să pună „frână” Chinei, dar războaiele lui Trump stimulează exporturile de petrol ale Rusiei
10:00
Unde dai și unde crapă. SUA încearcă să pună „frână” Chinei, dar războaiele lui Trump stimulează exporturile de petrol ale Rusiei
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Kuweitul tocmai a dărâmat 3 avioane de vânătoare ale aliaților americani. Erori apar într-un război
10:00
Valentin Stan: Kuweitul tocmai a dărâmat 3 avioane de vânătoare ale aliaților americani. Erori apar într-un război
ECONOMIE 840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și pe ce dată vor crește pensiile
09:52
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și pe ce dată vor crește pensiile
METEO SUA, lovite de furtuni și tornade puternice. Cel puțin șase morți, zeci de răniți, zeci de case distruse și sute de gospodării, fără electricitate
09:40
SUA, lovite de furtuni și tornade puternice. Cel puțin șase morți, zeci de răniți, zeci de case distruse și sute de gospodării, fără electricitate

Cele mai noi

Trimite acest link pe