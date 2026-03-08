Diferențele dintre orașele din România sunt uriașe atunci când vine vorba despre costul vieții. Chirii, utilități, servicii sau chiar prețul alimentelor poate varia semnificativ de la o regiune la alta. Din acest motiv, salariul necesar pentru un trai decent nu este același peste tot.

O analiză a costurilor pentru anul 2026 arată ce venit lunar ar trebui să aibă o persoană singură, care locuiește în chirie sau plătește o rată la bancă, pentru a trăi fără stres financiar în cele mai mai 30 de orașe din România.

Cum a fost calculat salariul pentru un trai decent

Estimarea a luat în calcul trei factori principali:

Primul este costul minim pe consum pentru un trai decent, estimat pentru 2026 la aproximativ 4.300 – 4.500 de lei pentru o singură persoană. Această valoare include cheltuielile de bază precum alimentația, transportul, îmbrăcămintea, sănătatea sau recreerea.

Al doilea factor îl reprezintă costurile de locuire, care diferă foarte mult între orașe. În centre economice precum Cluj-Napoca sau București, chiria sau rata la bancă poate dubla practic bugetul lunar față de orașele mici.

Al treilea element luat în calcul este o marjă de siguranță de aproximativ 15-20%, destinată economiilor sau cheltuielilor neprevăzute. Această rezervă financiară este ceea ce face diferența dintre un trai limitat și unul „fără grijă”.

Salariul recomandat în 2026, în funcție de oraș

Pentru o persoană singură, venitul net lunar estimat pentru un trai decent ar arăta astfel în cele mai mari orașe din România (lista este ordonată alfabetic):

Unde este cel mai scump și unde este mai accesibil

Cele mai ridicate venituri necesare apar în orașele cu economie puternică și piață imobiliară tensionată. Cluj-Napoca conduce clasamentul, cu un salariu recomandat de aproximativ 9.200 de lei net, urmat de București, cu 8.500 de lei, și de orașe precum Brașov, Constanța sau Sibiu, unde turismul și cererea ridicată cresc costul vieții.

La polul opus se află orașe precum Călărași, Botoșani, Giurgiu sau Reșița, unde un venit de aproximativ 5.000 – 5.100 lei net ar putea asigura un trai relativ confortabil pentru o persoană singură.

Diferențele arată clar cât de mult contează orașul în care locuiești atunci când vine vorba despre stabilitatea financiară. În marile centre economice oportunitățile sunt mai mari, dar și costurile cresc rapid, în special în ceea ce privește locuința.

Recomandarea autorului: