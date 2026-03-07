Cât costă să trăiești o lună în București, în martie 2026, în funcție de unde locuiești și de numărul de membri ai familiei. Calcul complet

Iată cât costă să trăiești o lună în București, în martie 2026, în funcție de unde locuiești și de numărul de membri ai familiei. Cheltuielile sunt împărțite în trei categorii, și anume pentru cazare, facturi și alte costuri. Mai jos se află calcule pentru persoanele care locuiesc în gasonieră, într-un apartament cu 2 sau 3 camere.

Se cunoaște faptul că Bucureștiul nu este un oraș ieftin, atunci când vine vorba despre chirii și traiul zilnic. Cheltuielile au fost împărțite în mai multe categorii esențiale. Și anume, cele aferente cazării, facturilor, precum și alte costuri.

Cât costă să trăiești o lună în București, în martie 2026

La capitolul facturilor, în luna martie încă există costuri asociate cu încălzirea locuinței în majoritatea cartierelor din București. Astfel, costul întreținerii se menține la un nivel ușor mai ridicat în lunile de vară.

La capitolul cheltuielilor, sunt incluse mâncarea, transportul (STB, metrou și ocazional ride-sharing) și cheltuieli diverse (haine, ieșiri în oraș, sănătate, igienă personală). Astfel de cheltuieli au fost analizate în funcție de numărul de membri ai familiei.

După cum putem observa, o chirie modestă la o garsonieră în Militari a ajuns la 2.200 lei pe lună. La polul opus, în zona Premium, cum ar fi Aviatorilor, o garsonieră este închiriată cu 3.200 de lei pe lună.

Iată cum banala întreținere la o garsonieră ajunge chiar și la 250 de lei pe lună, iar lucrurile se „complică” la 3 camere, unde costul ajunge la 1.000 lei pe lună, cu tot cu electricitate/internet/tv.

În România a ajuns scumpă chiar și viața de unul singur, cam la 3.000 de lei pe lună, iar cei mai mulți bani se duc pe alimente și produse de uz casnic. Pe de altă parte, o familie cu 1-2 copii are nevoie de 7.500 – 9.500 lei, pentru a trăi nu neapărat în lux, ci pur și simplu decent.

Cheltuieli totale

a) persoana singură (într-o garsonieră)

– zona accesibilă: 5.650 lei

– zona medie: 5.950 lei

– zona premium: 6.650 lei

b) cuplu (într-un apartament cu 2 camere)

– zona accesibilă: 9.500 lei

– zona medie: 9.900 lei

– zona premium: 11.200 lei

c) familie cu 1 copil (într-un apartament cu 3 camere)

– zona accesibilă: 13.000 lei

– zona medie: 13.700 lei

– zona premium: 16.500 lei

d) familie cu 2 copii (într-un apartament cu 3 camere)

– zona accesibilă: 15.000 lei

– zona medie: 15.700 lei

– zona premium: 18.500 lei

