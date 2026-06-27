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Andrei Nemțișor, elevul de 14 ani, care a luat medalie de aur la Olimpiada Balcanică de Matematică.Are în palmares mai multe distincții internaționale

Ruxandra Radulescu
Andrei Nemțișor, elevul de 14 ani, care a luat medalie de aur la Olimpiada Balcanică de Matematică.Are în palmares mai multe distincții internaționale
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La numai 14 ani, Andrei Nemțișor, absolvent al Colegiului Național „Costache Negruzzi” din Iași, a reușit o performanță de excepție. Adolescentul a obținut medalia de aur la Olimpiada Balcanică de Matematică.

Elevul ieșean a pus România pe hartă în cadrul celei de-a XXX-a ediție a Olimpiadei Balcanice de Matematică pentru Juniori (JBMO 2026), unde a obținut un punctaj maxim și s-a clasat pe primul loc.

Pentru Andrei, succesul din cadrul competiției este o încununare a anilor de muncă depuși pentru a atinge un nivel de performanță de care puțini sunt în stare.

„Am obținut pentru al doilea an la rând medalie de aur cu punctaj maxim. Pe mine nu m-a surprins neapărat acest rezultat. Mă așteptam oarecum, având în vedere rezultatul de anul trecut, dar sigur că m-am bucurat foarte tare.

Anul acesta subiectele au fost un pic mai dificile, pentru că olimpiada s-a ținut în România. În general sunt mai grele subiectele la noi”, a declarat Andrei, pentru „Ziarul de Iași”.

Elevul s-a calificat la alte două Olimpiade internaționale de informatică

Pasionat de științele exacte, Andrei Nemțișor nu se află la prima reușită în plan internațional. Adolescentul mai are în palmares alte trei medalii, una de aur și două de argint la informatică.

Succesul său se află pe o pantă ascendentă, având în vedere că s-a calificat și la Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Juniori, dar și la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Juniori.

Olimpicul nu a mai fost nevoit să susțină Evaluarea Națională

Datorită rezultatelor excepționale obținute la olimpiadele de matematică, atât la nivel național, cât și internațional, Andrei a absolvit clasa a VIII-a fără a mai susține Evaluarea Națională.

Pentru elevul ieșean, examenul a fost echivalat în baza medaliei obținute la o olimpiadă internațională. Munca depusă și performanțele obținute îi permit, astfel, să se înscrie la orice liceu dorește, în cadrul profilurilor Matematică-Informatică sau Științe ale Naturii.

Andrei vrea să continue studiile la Colegiul Național „Costache Negruzzi” din Iași, unde din toamnă va urma profilul Matematică-Informatică.

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