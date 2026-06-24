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Evaluare Națională 2026. Barem de corectare la matematică

Evaluare Națională 2026. Barem de corectare la matematică
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Ministerul Educației a publicat baremul de evaluare și notare pentru proba de matematică din cadrul Evaluării Naționale 2026, susținută miercuri, 24 iunie, de absolvenții clasei a VIII-a.

Elevii de clasa a VIII-a au susținut astăzi, 24 iunie, a doua probă din cadrul Evaluării Naționale 2026, și anume matematica. Aceștia au avut de rezolvat exerciții și probleme de algebră, geometrie, funcții și interpretarea datelor.

Primul subiect a constat în rezolvarea a șase grile și a inclus exerciții de bază. Cel de-al doilea subiect a conținut probleme de dificultate medie, tot sub formă de grilă cu o singură variantă corectă de răspuns.

Ultimul subiect a cuprins exerciții mai complexe și de o dificultate ridicată. Fiecare subiect valorează 30 de puncte, astfel încât, pentru rezolvare integral corectă, elevii pot obține 90 de puncte, la care se adaugă 10 puncte din oficiu.

Barem de corectare la matematică

Sursă foto: edupedu.ro

Sursă foto: edupedu.ro

Sursă foto: edupedu.ro

Calendar Evaluare Națională 2026

  • 10-12 iunie 2026: Înscrierea la Evaluarea Națională
  • 12 iunie 2026: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
  • 22 iunie 2026: Limba și literatura română – probă scrisă
  • 24 iunie 2026: Matematică – probă scrisă
  • 26 iunie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă
  • 1 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale până la ora 12:00, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor
  • 2-3 iulie 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor
  • 4-7 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor
  • 8 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale
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