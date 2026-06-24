Evaluare Națională 2026. Barem de corectare la matematică

Ministerul Educației a publicat baremul de evaluare și notare pentru proba de matematică din cadrul Evaluării Naționale 2026, susținută miercuri, 24 iunie, de absolvenții clasei a VIII-a.
Elevii de clasa a VIII-a au susținut astăzi, 24 iunie, a doua probă din cadrul Evaluării Naționale 2026, și anume matematica. Aceștia au avut de rezolvat exerciții și probleme de algebră, geometrie, funcții și interpretarea datelor.
Primul subiect a constat în rezolvarea a șase grile și a inclus exerciții de bază. Cel de-al doilea subiect a conținut probleme de dificultate medie, tot sub formă de grilă cu o singură variantă corectă de răspuns.
Ultimul subiect a cuprins exerciții mai complexe și de o dificultate ridicată. Fiecare subiect valorează 30 de puncte, astfel încât, pentru rezolvare integral corectă, elevii pot obține 90 de puncte, la care se adaugă 10 puncte din oficiu.