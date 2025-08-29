Prima pagină » Educație » Daniel David îl avertizează pe Bolojan: „Educația și-a făcut datoria față de țară. Nu mai este loc pentru alte măsuri de austeritate”

29 aug. 2025, 17:08, Educație
Daniel David îl avertizează pe Bolojan: „Educația și-a făcut datoria față de țară. Nu mai este loc pentru alte măsuri de austeritate”

Daniel David, ministrul Educației, i-a transmis premierului Ilie Bolojan, într-un mesaj indirect, că „educația și-a făcut datoria față de țară” și l-a avertizat că „nu mai este loc pentru alte măsuri de austeritate în acest domeniu”.

Ministrul pare că conștientizează că măsurile de austeritate  i-au înfuriat pe profesori și pe sindicaliști, care au amenințat în mod repetat că ar putea bloca începerea anului școlar 2025-2026. Profesorii au început deja să protesteze împotriva măsurilor dure din Pachetul I, iar sindicatele au avertizat că noul an școlar va începe de la 8 septembrie cu proteste ample.

Ministrul consideră că Pachetul 1 fiscal a „stabilizat” financiar țara

Ministrul Daniel David crede că măsurile Pachetului I au stabilizat financiar România, evitând intrarea în categoria „Junk” după evaluările S&P și Fitch, dar consideră că nu mai e loc de încă alte măsuri de austeritate.

„Evaluarea ECOFIN nu a dus la propunerea de suspendare a fondurilor europene/PNRR, iar evaluările S&P și Fitch nu au dus țara în categoria Junk. Așadar, educația va avea salarii și burse până la sfârșitul anului și a contribuit, alături de alte domenii, și la stabilitatea țării. Altfel spus, educația și-a făcut datoria față de ea însăși și față de țară. Nu mai este loc pentru alte măsuri de criză-austeritate în acest domeniu, iar din acest moment trebuie să intrăm într-o logică de dezvoltare”, a declarat Daniel David.

Ministrul a recunoscut în comunicat că a comunicat „mai puțin” în perioada evaluărilor internaționale pentru a nu „genera tensiuni suplimentare” ce ar fi putut afecta echilibrul financiar al României.

Începe cel mai greu an școlar de la pandemie încoace: Burse mai puține, norme mai multe, fără festivități, dar clase comasate

Anul școlar 2025-2026 va începe cu 214.700 de norme, față de 229.110 anul trecut. Numărul de titulari rămâne același, iar celelalte posturi vor fi acoperite de suplinitori sau prin plata cu ora. Ministrul crede că creșterea normei didactice cu două ore pe săptămână aduce România în zona mediei europene.

„Această creștere duce la o mai mare interacțiune a elevilor cu profesori calificați, dar trebuie să vină cu o reducere a încercării birocratice-administrative asupra cadrelor didactice”.

De asemenea, ministrul a spus că regândirea limitelor pentru clasele de elevi a eliminat situațiile extreme în care erau formate clase din doar câțiva elevi.

„Regândirea limitelor pentru clasele de elevi nu a dus la schimbări dramatice, majoritatea claselor aflându-se între limitele minime și maxime, astfel încât nu au fost modificări importante. (…) Eliminăm situațiile din anul școlar 2024-2025, unde am avut la nivel național, în clasa a VIII-a, 12 clase cu 1 elev, 26 de clase cu 2 elevi, 52 de clase cu 3 elevi, 64 de clase cu 4 elevi, 84 de clase cu 5 elevi, 92 de clase cu 6 elevi și 107 clase cu 7 elevi”, a precizat ministrul.

Fondul disponibil de burse pentru anul școlar 2025-2026 va fi mai mic în comparație cu ultimii doi ani, dar mai mare decât era în 2o22-2023. Ministrul spune că bursele sociale au prioritate, fiind menite să sprijine elevii din mediile defavorizate.

„Este necesar ca, la reechilibrarea fiscal-bugetară, fondul de burse pentru studenți să revină la metodologia anterioară, iar în cazul elevilor să readucem un procent rezonabil de burse pentru performanța olimpică. Pentru a facilita tranziția acestei perioade de criză, vom propune un program de susținere a burselor prin implicarea autorităților locale și a diverselor companii din mediul economic”, a explicat ministrul.

Ministrul Educației a făcut apel la „unitate și înțelegere” și la începerea anului școlar în mod „funcțional, fără festivisme care nu se potrivesc cu criza, dar cu premise pentru dezvoltare”.

