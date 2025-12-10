Un expert în educație comentează scandalul programei de limba și literatura română de clasa a IX-a. „Punct de întoarcere nu mai există! Avem un elefant uriaș în încăperea școli”. Cine sunt cei peste 200 de contestatari

Programa de limba și literatura română pentru clasa a IX-a tulbură, din nou apele, în zona educațională din România. Marian Staș, specialist în politici educaționale, a vorbit într-o analiză pentru Gândul despre manifestul cu privire la nemulțumirile în legătură cu structura programei școlare de limba și literatura română de clasa a IX-a, susținând că revolta celor peste 200 de persoane – multe cu notorietate în spațiul public – trage un semnal de alarmă cu privire la unele paradigme intelectuale și chiar ideologice depășite de timp, în care școala românească se zbate de mai multă vreme.

Mircea Cărtărescu, Radu Vancu și Dan Lungu, printre semnatarii memoriului

Gândul a scris despre faptul că peste 200 de profesori, scriitori, regizori, dramaturgi și cercetători ai Academiei Române cer oficial Ministerului Educației condus de Daniel David „regândirea integrală a programei” pe care a propus-o la Limba și literatura română pentru clasa a IX-a. (Documentul integral AICI)

Memoriul este adresat Ministerului Educației și Cercetării privitor la programa de limba și literatura română pentru clasa a IX-a, aflată în dezbatere publică. (Documentul integral AICI)

Printre semnatari se numără scriitorul și profesorul Mircea Cărtărescu, scriitorul și profesorul Radu Vancu, regizorul Radu Jude, scriitorul Dan Lungu, regizoarea Gianina Cărbunariu, dramaturga Mihaela Michailov, scriitoarea Mihaela Miroiu, profesorul Liviu Papadima, scriitoarea Ioana Nicolaie.

„NU programei de ieri pentru elevii de m âine!”

Aceștia au explicat de ce propunerea de programă de limba și literatura română pentru clasa a IX-a – trunchi comun – se bazează pe premise și pe informații eronate din punct de vedere științific și cum ar putea fi remediată această problemă. (Materialul integral AICI)

„Noua programă de limba și literatura română pentru clasa a IX-a readuce în școli un model depășit, complet rupt de realitățile elevilor și de lumea în care trăiesc. În același timp, programa ignoră toate deschiderile științifice și didactice ale disciplinei din ultimele decenii, conține erori impardonabile, descurajează lectura și riscă să amplifice analfabetismul funcțional. Prin urmare, solicităm Ministerului Educației și Cercetării regândirea integrală a programei. Dacă și dumneavoastră considerați că elevii merită o programă actuală, riguroasă și vie, vă invităm să semnați!”, au punctat semnatarii memoriului.

Zece motive pentru care proiectul de program ă de limba și literatura rom ân ă va spori analfabetismul funcțional

„Reforma” ca restaura ție: programa ceaușistă reciclată pentru generația AI

Lipsă de fundamentare științifică și didactică

Model defunct în toate practicile educa ționale europene

Perspectiva cronologică alimentează ideologiile extremiste

Literatura ca „unitate f ără diversitate”: excluderea femeilor și a minorităților

Stimularea practicilor care generează analfabetism funcțional

Literatura ca simplu obiect de specialitate, nu ca disciplină școlară cu rol formativ

Compromiterea cititorului t ân ăr și a plăcerii lecturii

Către o școală fără elev

Lista semnatarilor include:

cadre didactice din înv ățăm ântul preuniversitar;

cadre didactice din înv ățăm ântul universitar, printre care membri ai departamentelor de literatur ă rom ân ă din cele mai importante facultăți filologice din țară;

literatur cercetători în domeniul studiilor literare și lingvistice;

profesioniști în managementul educa țional: foști sau actuali prorectori, decani, prodecani, directori de departament, membri în comisii de specialitate la nivel na țional;

directori de departament, membri scriitori și regizori consacrați la nivel internațional, jurnaliști, specialiști media. (Documetele integrale AICI)

„Există voci la fel de lucide și de critice și în zona de programă de religie, de matematică, de informatică”

Marian Staș, expert în educație, mărturisește că demersul de a lua atitudine legătură cu programa de limba și literatura română de clasa a IX-a reprezintă un moment de trezire și un semnal de alarmă în ceea ce privește starea învățământului românesc.

„Acest moment de trezire, de resurecție – când o mână consitentă de intelectuali și nu numai filologi au realizat că, de fapt, procesul care a condus la programa școlară de limba română este mistificare mai degrabă naționalistă decât un exercițiu pedagogic sănătos pentru copii. Momentul zilei de astăzi, cu acest document- manifest al celor peste 200 de oameni, dintr-o paletă largă de profesiuni are spun că procesul în sine de până acum nu este în regulă, reprezintă o trezire.

Mistificare mai degrabă naționalistă decât un exercițiu pedagogic sănătos pentru copii

Reprezintă semnalul lucid al unor oameni de secol XXI care spun că, în fapt, ceea ce s-a întâmplat până acum cu programa școlară de limba și literatura română este o instanțiere a unor timpuri revolute, a unui mod de abordare a școlii mult depășit de timp și blocat chiar periculos, tendențios posibil în niște tipare care nu au ce căuta în școala de acum. Și oamenii spun uite ce înseamnă și uite cum s-ar putea face altfel. Reprezintă un semnal de atenție, de alarmă, dar mai ales de resurecție.

Oamenii vor spune că, de fapt, «împăratul precedent nu are haine, că avem un elefant uriaș în încăperea școlii» , iar acest elefant uriaș ține de ceea ce înseamnă încremenirea într-o paradigmă revolută, pe care oamenii au analizat-o, cerând schimbarea paradigmei modului în care copiii se raportează la literatură.

Și nu este vorba numai de ce cărți citim, ci și de felul în care această disciplină sau această arie curriculară ne destupă mințile și îi învață pe copii să gândească cu capetele lor. De aici, din punctul meu de vedere, punct de întoarcere nu mai există. Există voci la fel de lucide și la fel de critice și în zona de programă de religie, de programă de matematică, de informatică și în multe alte zone care spun că fapt lucrurile au a fi puse în cu totul alt aranjament de secol XXI”, susține expertul în educație.

„A încetat existența unui singur plan-cadru pentru toate liceele din România”

Marian Staș vorbește și despre planurile – cadru, kilometrul zero în arhitectura școlii românești de secol XXI, devoalând faptul că, până în prezent, în jur de 100 de licee deja lucrează la planurile lor cadru, având termen să le depună până pe 15 ianuarie 2026. (Materialul integral AICI)

„A încetat existența unui singur plan-cadru pentru toate liceele din România, iar asta reprezintă un fapt istoric excepțional. Și de asemenea mă bucur să-ți spun faptul că, din ce știm până acuma în comisia noastră, în jur de 100 de licee deja lucrează la planurile lor cadru, având termen să le depună până pe 15 ianuarie 2026.

De asta am spus că anul 2026 va fi marcat puternic de acest proces de transformare. Niciodată până acum în istoria școlii liceele / gimnaziile nu au avut la dispoziție până la 60% din bugetul de timp să-și proiecteze propriile planuri-cadru. Momentul este unul excepțional și este obligatoriu să fie marcat ca atare”, a conchis specialistul Marian Staș.

Sindicatele din educație anunță un protest miercuri, pe 10 decembrie, de la ora 13:00, în Pia ța Victoriei

Decizia sindicatelor vine în contextul escaladării conflictului cu ministrul Educației, Daniel David, și al tensiunilor acumulate în școli după măsurile fiscal-bugetare adoptate în toamnă. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” (FSE) au publicat luni afișele oficiale ale mobilizării, însoțite de mesaje critice la adresa Guvernului și a ministrului.

Daniel David, ministrul Educației, a declarat într-un podcast că principala cauză a analfabetismului funcțional în rândul elevilor este „lipsa de pregătire a cadrelor didactice.” Afirmațiile oficialului de la Educație nu au rămas fără ecou, stârnind critici dure din partea cadrelor didactice care consideră declarațiile ministrului ca fiind „ofensatoare, calomnioase și injuste.”

(Materialul integral AICI)

