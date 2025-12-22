Prima pagină » Știri politice » Surse: Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației

Surse: Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației

Bianca Dogaru
22 dec. 2025, 20:43, Știri politice
Surse: Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației

Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației, conform surselor Gândul. El și-a înaintat demisia premierului.

Daniel David a fost numit ministru al Educației și Cercetării pe 23 decembrie 2024, în guvernul condus de Marcel Ciolacu și și-a păstrat poziția după preluarea mandatului de premier de către Ilie Bolojan, în iunie 2025. Înainte de a deveni ministru, Daniel David a fost rector la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Cine i-ar putea lua locul

Potrivit surselor, Marilen Pirtea este în acest moment luat în calcul pentru a fi succesorul lui Daniel David. Pirtea este deputat PNL aflat la al treilea mandat. Din 2012, el este și rector al Universității de Vest din Timișoara.

Daniel David a vorbit public despre dorința de a pleca din funcție. Duminică, el a explicat la TVR Info că se gândește de mai mult timp la plecarea din funcție și că și-a planificat mandatul pentru a asigura stabilizarea sistemului educațional și a administrației prezidențiale, pentru a supraveghea evaluările internaționale și pentru a garanta că fondurile europene nu sunt blocate.

„Eu vă spun sincer, eu am venit cu un orizont de câteva luni. până în luna mai când trebuia aşezată instituţia prezidenţială şi stabilizată ţara. Din mai am venit cu ideea că rămân până când începe şcoala, pentru a ajuta trecerea ţării prin evaluările internaţionale, că arăta foarte rău ca un ministru al celui mai mare sistem bugetar să plece şi nu ştiam cum o să înceapă şcoala după măsurile fiscal-bugetare. După aceea, ideea era că rămân până când Comisia Europeană face evaluarea globală şi o să ne spună că lucrurile sunt ok, fondurile europene nu sunt blocate şi ţara este stabilă”, a răspuns ministrul Daniel David.

Demisia, luată de multe ori în calcul

David a mai precizat că a refuzat să facă noi reduceri de fonduri pentru Educație și Cercetare, după ce acestea au fost deja ajustate în primul val al măsurilor de austeritate. El a subliniat că nu are o carieră politică și că a amânat plecarea de mai multe ori pentru a asigura continuitatea în minister.

Ministrul a menționat că succesorul său ar trebui să fie cineva care să se ocupe de bugetul pentru anul viitor și să asigure continuitatea activităților ministerului.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Bolojan, atac voalat la PSD și Grindeanu: „Eu nu mi-am propus să claxonez, claxoanele fac multă gălăgie, dar mașina nu se mișcă”
20:48
Bolojan, atac voalat la PSD și Grindeanu: „Eu nu mi-am propus să claxonez, claxoanele fac multă gălăgie, dar mașina nu se mișcă”
FLASH NEWS Bolojan mulțumește românilor pentru măsurile care i-au sărăcit: „A fost un an greu”
19:31
Bolojan mulțumește românilor pentru măsurile care i-au sărăcit: „A fost un an greu”
REACȚIE Care este răspunsul ministrului Justiției privind referendumul magistraților anunțat de Nicușor Dan
18:03
Care este răspunsul ministrului Justiției privind referendumul magistraților anunțat de Nicușor Dan
ULTIMA ORĂ Cătălin Predoiu, în fața moțiunii simple în Parlament: „România, cea mai sigură țară europeană în materie de protecție a frontierelor naționale”
17:25
Cătălin Predoiu, în fața moțiunii simple în Parlament: „România, cea mai sigură țară europeană în materie de protecție a frontierelor naționale”
ULTIMA ORĂ Prima reacție a ministrului Justiției după moțiune: Orice analiză rațională asupra justiției să plece de la date și fapte concrete
16:56
Prima reacție a ministrului Justiției după moțiune: Orice analiză rațională asupra justiției să plece de la date și fapte concrete
FLASH NEWS Radu Marinescu la „ora Guvernului”: „Fapte concrete, nu alegații”. Moțiunile împotriva ministrului Justiției și a lui Cătălin Predoiu, în Parlament
15:21
Radu Marinescu la „ora Guvernului”: „Fapte concrete, nu alegații”. Moțiunile împotriva ministrului Justiției și a lui Cătălin Predoiu, în Parlament
Mediafax
Bolojan despre Crăciun: Ce își dorește, ce face și ce mănâncă
Digi24
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
Cancan.ro
Cutremur în lumea interlopă! Elvis Pian a fost eliberat din închisoare
Prosport.ro
FOTO. Antrenoarea de tenis care predă în rochii îndrăznețe și pantofi cu toc a atras atenția tuturor
Adevarul
Judecătorul care a desființat decizia CCR de anulare a alegerilor din 2024, prezent la discuțiile cu Nicușor Dan. Ce a propus la Cotroceni
Mediafax
Ce promite Ilie Bolojan pentru anul viitor. Vești bune despre inflație și economie, dar și o condiție pusă de premier
Click
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
Digi24
Prima reacție a Rusiei la dezvăluirile serviciilor secrete americane privind planul lui Putin de a ataca alte țări din Europa
Cancan.ro
Doliu în televiziunea din România! Un cunoscut prezentator TV a murit, după o carieră de 22 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Fabrica din România care a produs 1 milion de anvelope în 2025. Este singura din lume cu zero emisii de CO2
Descopera.ro
Ceva s-a prăbușit pe Lună! Momentul a fost înregistrat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Descopera.ro
Rocile spațiale antice ar putea deține secretul pentru mineritul de asteroizi
EDITORIAL Ștefan Popescu: Dialogul cu Putin. Pariul lui Macron și ce a înţeles România
21:08
Ștefan Popescu: Dialogul cu Putin. Pariul lui Macron și ce a înţeles România
EXCLUSIV Cine este unul dintre procurorii care s-au dus azi să i se plângă lui Nicușor Dan, la Cotroceni. Gândul publică documentele care arată cum Bogdan Pîrlog a fost dat afară din Afganistan de șeful Misiunii EUPOL din Kabul, după scandaluri în cascadă: „Recomand repatrierea sa. Dacă este posibil, cu efect imediat”
20:35
Cine este unul dintre procurorii care s-au dus azi să i se plângă lui Nicușor Dan, la Cotroceni. Gândul publică documentele care arată cum Bogdan Pîrlog a fost dat afară din Afganistan de șeful Misiunii EUPOL din Kabul, după scandaluri în cascadă: „Recomand repatrierea sa. Dacă este posibil, cu efect imediat”
CONTROVERSĂ Orban: Banii maghiarilor sunt pentru țara lor, nu pentru „băile de aur ale oligarhilor ucraineni”. Cu toate astea, Ungaria este cea mai coruptă din UE
20:32
Orban: Banii maghiarilor sunt pentru țara lor, nu pentru „băile de aur ale oligarhilor ucraineni”. Cu toate astea, Ungaria este cea mai coruptă din UE
ULTIMA ORĂ Surse: Ce a vorbit Nicușor Dan cu magistrații timp de cinci ore
20:04
Surse: Ce a vorbit Nicușor Dan cu magistrații timp de cinci ore
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 23 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Călin Popescu Tariceanu
19:54
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 23 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Călin Popescu Tariceanu

Cele mai noi