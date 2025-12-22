Surse: Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației

Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației, conform surselor Gândul. El și-a înaintat demisia premierului.

Daniel David a fost numit ministru al Educației și Cercetării pe 23 decembrie 2024, în guvernul condus de Marcel Ciolacu și și-a păstrat poziția după preluarea mandatului de premier de către Ilie Bolojan, în iunie 2025. Înainte de a deveni ministru, Daniel David a fost rector la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Cine i-ar putea lua locul

Potrivit surselor, Marilen Pirtea este în acest moment luat în calcul pentru a fi succesorul lui Daniel David. Pirtea este deputat PNL aflat la al treilea mandat. Din 2012, el este și rector al Universității de Vest din Timișoara.

Daniel David a vorbit public despre dorința de a pleca din funcție. Duminică, el a explicat la TVR Info că se gândește de mai mult timp la plecarea din funcție și că și-a planificat mandatul pentru a asigura stabilizarea sistemului educațional și a administrației prezidențiale, pentru a supraveghea evaluările internaționale și pentru a garanta că fondurile europene nu sunt blocate.

„Eu vă spun sincer, eu am venit cu un orizont de câteva luni. până în luna mai când trebuia aşezată instituţia prezidenţială şi stabilizată ţara. Din mai am venit cu ideea că rămân până când începe şcoala, pentru a ajuta trecerea ţării prin evaluările internaţionale, că arăta foarte rău ca un ministru al celui mai mare sistem bugetar să plece şi nu ştiam cum o să înceapă şcoala după măsurile fiscal-bugetare. După aceea, ideea era că rămân până când Comisia Europeană face evaluarea globală şi o să ne spună că lucrurile sunt ok, fondurile europene nu sunt blocate şi ţara este stabilă”, a răspuns ministrul Daniel David.

Demisia, luată de multe ori în calcul

David a mai precizat că a refuzat să facă noi reduceri de fonduri pentru Educație și Cercetare, după ce acestea au fost deja ajustate în primul val al măsurilor de austeritate. El a subliniat că nu are o carieră politică și că a amânat plecarea de mai multe ori pentru a asigura continuitatea în minister.

Ministrul a menționat că succesorul său ar trebui să fie cineva care să se ocupe de bugetul pentru anul viitor și să asigure continuitatea activităților ministerului.

RECOMANDAREA AUTORULUI: