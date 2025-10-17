În ce situații excepționale pot să beneficieze părinții cu copiii înscriși la grădiniță sau la școală de zile libere PLĂTITE de angajator

În situații de urgență, precum condiții meteorologice nefavorabile, calamități naturale sau alte evenimente neprevăzute care pot perturba cursurile școlare sau activitatea didactică, părinții pot primi zile libere plătite de angajatori pentru a-și lua copiii acasă pe durata închiderii unităților de învățământ.

Sunt vizați și părinții copiilor înscriși la grădinițe. Pentru a beneficia de acest drept, persoanele trebuie să fie părinți sau tutori legali ai copiilor, să aibă contract individual de muncă și să respecte procedura legală pentru a solicita zile libere numai în situații excepționale. Se acordă zile libere numai unuia dintre părinți: mama sau tata.

Care sunt prevederile

Potrivit legii nr. 19 din 14 martie 2020, se acordă zile libere unui dintre părinți pentru supravegherea copiilor, în situația suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităților de învățământ unde sunt înscriși. Cursurile pot fi suspendate ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile, a catastrofelor naturale sau a altor situații extreme decretate de către autoritățile competente cu atribuții în domeniu.

De asemenea, vor primi zile libere numai părinții copiilor cu vârste de până la 12 ani, înscriși la unități de învățământ. De asemenea, li se pot acorda zile libere plătite părinților sau tutorilor pentru copiii sau tinerii cu dizabilități, cu vârsta de până la 26 de ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ.

Părintele sau tutorele legal nu are voie să muncească la domiciliu și nici să efectueze telemunca în acest interval, căci potrivit prevederilor, trebuie să-și îndeplinească sarcinile de reprezentant legal care are în îngrijire, supraveghere și întreținere un minor sau o persoană adultă cu grad de handicap grav

Legea nr. 19 din 14 martie 2020

Legea nr. 19 din 14 martie 2020, potrivit ANOFM: LEGE nr. 19 din 14 martie 2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ SE ACORDĂ ZILE LIBERE UNUIA DINTRE PĂRINŢI pentru supravegherea copiilor, inclusiv pe perioada vacanţelor şcolare, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ şi a unităţilor de educaţie antepreşcolară, ca urmare a stării de urgenţă decretate în condiţiile legii.

SE ACORDĂ: LA CEREREA UNUIA DINTRE PĂRINŢI, depusă la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul în perioada prevăzută la alin. (1) “în situaţia suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităţilor de învăţământ unde aceştia sunt înscrişi”, însoţită de: declaraţie pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit Legii nr. 19/2020, respectiv că nu se află în concediu de odihnă sau concediu fără plată, precum şi de copia certificatului/ certificatelor de naştere al/ale copilului/copiilor.

Indemnizaţia pentru fiecare zi liberă– se plăteşte din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului şi–este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

