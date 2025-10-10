Anul școlar 2025-2026: când intră elevii în prima vacanță din acest an și când debutează al doilea modul

Anul școlar 2025-2026. Primul modul se apropie de final, iar elevii vor intra în prima vacanță programată în acest an. După întoarcerea în băncile unităților de învățământ și parcurgerea celor 36 de săptămâni de școală, elevii se pregătesc de odihnă.

Noul an școlar a debutat la data de 8 septembrie 2025, iar primul modul se apropie, deja, de final. După 36 se săptămâni de școală, elevii se pregătesc să se bucure de prima vacanță din această toamnă. Mai sunt 12 zile până când aceștia vor intra în vacanță. Vor sta acasă începând cu data de 24 octombrie, apoi revenirea în băncile școlilor va fi din 3 noiembrie 2025. Vacanța ține o săptămână.

Apoi, din data de 3 noiembrie 2025, va debuta cel de-al doilea modul. Următoarea vacanță va fi abia din 20 decembrie 2025 și va ține până pe 7 ianuarie 2026.

Modulul 1: 8 septembrie – 24 octombrie 2025

Modulul 2: 3 noiembrie – 19 decembrie 2025

Modulul 3: 8 ianuarie – 6, 13 sau 20 februarie 2026

Modulul 4: 16, 23 februarie sau 2 martie – 3 aprilie 2026

Modulul 5: 15 aprilie – 9 iunie 2026

Elevii vor beneficia de cinci vacanțe: vacanța de iarnă, vacanța mobilă, vacanța de primăvară și vacanța de vară.

Vacanța mobilă va avea loc timp de 7 zile, însă poate fi luată în perioada 9 februarie – 1 martie 2026, în funcție de decizia luată de școală. Vacanța de primăvară va avea loc între 4 și 14 aprilie 2026. Din data de 20 iunie 2026 va începe, oficial, vacanța de vară.

Până la data de 3 aprilie 2026 se pot ține programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde”. Potrivit regulamentului, pot avea o durată de 5 zile (consecutive), în module diferite.

Sursă foto: colaj Shutterstock