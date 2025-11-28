Prima pagină » Educație » Lista școlilor în care elevii nu mai merg la școală vinerea. Programul-pilot al Ministerului Educației

28 nov. 2025, 13:00, Educație
Elevii din 18 școli din România vor merge fizic la cursuri doar patru zile pe săptămână. Vinerea, orele se vor desfășura exclusiv online, în cadrul unui program-pilot lansat de Ministerul Educației.

Elevii mai multor școli din București, Sibiu, Timiș, Iași, Harghita, Constanța, Satu Mare, Ilfov, Ialomița, Teleorman, Covasna și Călărași vor merge fizic la școală doar patru zile pe săptămână. Măsura vizează atât flexibilizarea programului școlar, cât și testarea unor noi modele educaționale.

Programul a fost gândit în special pentru a-i ajuta pe liceeni să se pregătească mai bine pentru examenul de Bacalaureat, oferindu-le o zi suplimentară dedicată studiului individual, recuperării sau consolidării materiei.

Potrivit metodologiei-cadru, unitățile-pilot sunt concepute pentru a testa intervenții educaționale inovative: modele curriculare noi, utilizarea resurselor digitale, carieră didactică modernizată și management școlar flexibil.

Printre obiectivele principale se numără:

  • creșterea autonomiei școlilor și adaptarea lor la nevoile elevilor și profesorilor;
  • introducerea unor modele curriculare flexibile, potrivite și pentru învățarea online;
  • modernizarea carierei didactice și a modului de predare;
  • testarea de sisteme alternative de management școlar;
  • reducerea presiunii pe elevii de liceu, în special pe cei care se pregătesc pentru examenele finale;
  • combaterea violenței și a bullying-ului;
  • extinderea accesului la educație prin dispozitive digitale și formare pentru învățarea online, potrivit wowbiz.ro.

Cele 18 școli incluse în programul pilot sunt:

  • Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna” – Sibiu
  • Colegiul Național Bănățean – Timișoara
  • Colegiul Național „Doamna Stanca” – Satu Mare
  • Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” – București
  • Complex Școlar Cronos – București
  • Centrul Școlar de Educație Incluzivă – Alexandria
  • Liceul Teoretic „Jean Monnet” – București
  • Grădinița cu Program Prelungit Junior – Slobozia
  • Școala Gimnazială „Hermann Oberth” – Voluntari
  • Colegiul Național „Zinca Golescu” – Pitești
  • Liceul Teoretic Bilingv „ITA Wegman” – București
  • Liceul Teologic Reformát – Sfântu Gheorghe
  • Liceul Teoretic Little London – Ilfov
  • Liceul Romano-Finlandez ERI – Sibiu
  • Școala Gimnazială Avenor – București
  • Școala Gimnazială nr. 1 Curcani – Călărași
  • Școala Gimnazială nr. 30 „Gheorghe Țițeica” – Constanța
  • Colegiul Național „Marton Aron” – Miercurea Ciuc

