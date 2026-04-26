Alina Feder. Cum intrăm în starea Tetha și ce putere are rugăciunea ”Tatăl nostru”

Alina Feder ne explică cum intrăm în starea Tetha și ce putere are rugăciunea ”Tatăl nostru”. Câte tipuri de unde trimite creierul emite concomitent. Tetha reprezintă o stare de relaxare profundă, de presomn, de-o să zic așa, țipire conștientă, afirmă Alina la podcastul „Altceva cu Adrian Artene”.

Nu există nicio condiționare, nicio pregătire prealabilă ca să ne ducem creier undele cerebrale Tetha.

De ce creierul emite concomitent cinci tipuri de unde cerebrale beta, alfa, gama, delta, teta.

Tetha reprezintă o stare de relaxare profundă, de presomn, de-o să zic așa, țipire conștientă. Și atunci că stăm în lotus, că nu stăm în lotus, tot aia e, că stăm întinși în pat, că sau că stăm sprijiniți la fereastră, admirând copacii, tot aia e important este să ne setăm intenția, să ne relaxăm și să ne ducem creierul în undele cerebrale tetha preponderent. „Adică preponderent creierul să emită unde cerebrale de intensitate mai joasă. Și atunci fie oamenii mă pot asculta dacă simt sigur că rezonează cu mine și vor să ascultăm editația, fie o pot învăța și, folosindu-se de puterea gândului și de imaginație, pot să și-o facă ei singuri.

În schimb, atunci când ascultă o meditație ghidată, nu e neapărat important cuvântul descrierea meditației, ci e foarte important cum sună vocea celui care ne ghidează, pentru că vocea e acel instrument care poate produce o relaxare instantanee. Și atunci fie ei ascultă niște meditații cu care rezonează, dar și rugăciunea „Tatăl nostru” ne conectează la undele cerebrale.