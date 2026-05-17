Suada Agachi dezvăluie cum ne ”vorbesc” liniile vieții din palmă

Suada Agachi, expert renumit în tehnici de citire a chipului, dar și în chiromanție și tarot, a fost invitată la podcastului jurnalistului Adrian Artene, ALTCEVA. Aceasta a dezvăluit, printre altele, cum ne „vorbesc” liniile vieții din palmă.

„-Vorbeam despre citirea cipului, vorbeam despre limbajul non-verbal și n-aș lăsa deoparte liniile din pan. Mulți spun că sunt fixe.

-Nu chiar, dar sunt în mare parte cele trei linii principale linia vieții, care asta numită linia vieții, linia capului și linia inimii sunt astea trei dintotdeauna. Așa cum s-a născut un om, așa le are. Există chirognomia și chiromanția. Studiul mâinilor și a degetelor și a unghilor. Chiromanție înseamnă analiza, studiul liniilor din palmă. Știu că o să fie foarte greu să mă delimiteze tot ceea ce înseamnă analiza mâinilor și soarta omului. Personal, chiar acuma lucrez la o carte despre analiza mâinilor, chirognomia și chiromanția, dar se interpretează structura sufletească omului, cum e omul, sufletul său ca stare generală și ca predispoziție.

Se poate vedea în felul în care este structurată palma, și mai ales cele trei linii principale și forma degetelor și a unghilor, mă refer ca structură. Sunt oameni cu probleme psihice ori s-au născut așa. Chiar și mâna arată diferit, arată starea și structura sufletului uman și a capacităților pe care le deține și la care poate lucra. Și ca să poată lucra. Într-adevăr, în în clipa în care un om lucrează cu el însuși se întâmplă și modificări la nivelul palmei. Am văzut oameni care au avut o palmă cărnoasă și dintr-o dată s-a stors de, cum zic eu, de carnație, în zona superioară. De regulă, fie au intrat într-o stare depresivă, fie sunt cu moralul la pământ de o bună bucată de vreme și automat își revine odată ce și starea lor să plătească a revenit.

Așadar, mâinile reflectă foarte puternic ce este omul în clipa de față, din foarte multe puncte de vedere”, a fost dialogul dintre jurnalistul Adrian Artene și Suada Agachi.

