Prima pagină » Emisiuni » Altceva Podcast » Daniel Roxin: „Elevii olimpici la istorie nu au auzit de Cultura Cucuteni, ignorată aproape complet în manualele școlare”

05 oct. 2025, 22:10, Altceva Podcast
Un nou episod captivant al podcastului „Altceva cu Adrian Artene”  îl aduce ca invitat pe scriitorul și jurnalistul Daniel Roxin, o voce importantă în peisajul cultural românesc. Cunoscut pentru preocupările sale legate de istorie, identitate națională și patrimoniu cultural, Daniel Roxin aduce în fața publicului perspective originale și documentate despre trecutul și prezentul nostru.

Daniel Roxin: „Aveau locințe de până la 200 de metri pătrați, camere compartimentare cu specificăți”.

Adrian Artene:„Trebuie menționat că aveau aceste case cu etaj, în condițiile în care în evul mediu dormeau în bordeie. Am găsit în jurnalele lui Andersen, care traversează Dobrogea și îi găsea pe cei care locuiau, scufundați în bordeie, sub pământ, la mijlocul anilor 1800. Dar în urmă cu 7000 de ani,  aveam case cu etaj. ”

Sursa Foto: Profimedia/ Wikipedia Commons

Daniel Roxin: „S-a găsit în Ucraina, pentru că Cultura Cucuteni se întinde din România, Republica Moldova și Ucraina…..aparținând Culturii Cucuteni, o așezare de 20.000 de case aranjate în plan metric, ceea ce atestă existența unui proto-oraș. Într-o casă locuiau mai multe generații. Vorbim de o așezare de peste 100.000 de locuitori, mai mulți ca la Deva. Acei oameni trebuiau să fie foarte bine organizați. Aveau plan metric, străzi, comunități, podoabe de aur, jucării pe roți, un taur pe roți vechi de 6.000 de ani. Ceramica lor, pigmenții folosiți, sunt la un nivel de calitate echivalent cu tehnologia de azi. Culorile s-au păstrat sub pământ. Cultura Cucuteni este ignorată aproape complet în manualele de istorie. Apare într-un paragraf, la capitolul de Preistorie. Anul trecut, au venit elevi olimpici la istorie sau geografie, la Biblioteca Națională. Și după ce am prezentat o oră despre geto-daci o oră și i-am întrebat despre Cultura Cucuteni. Se uitau mirați la mine. La 16 ani, elevi eminenți la istorie nu știau despre Cultura Cucuteni”.

Adrian Artene: „Vinovăția nu le aparține lor. Din ignoranță sau cu premeditare, au omis prezența acesei culturi în manuale”.

Daniel Roxin: „ O astfel de cultură ar trebui să ocupe 30-40 de pagini color.”

Adrian Artene: „Ar trebui să aibă manuale de sine stătătoare o asemenea cultură, cea mai avansată cultură din Neolitic, din Neoliticul European. Ascultându-vă, că este o cultură suprapusă cu o altă cultură, cea chineză, Yangshao, ne putem întreba cum această cultură, precum Cucuteni, se suprapune cu o altă cultură aflată la mii de km distanță care n-ar fi fost teoretic parcursă. Dacă luăm un vas de Cucuteni și un vas de Yangshao, nu știm să le deosebim. Credem că sunt ambele din Cultura Cucuteni.”

