Prima pagină » Sport » Coelho, răspuns pentru Mirel Rădoi. „Nu ar fi meritul meu”. De unde a pornit discuția dintre cei doi antrenori

12 mart. 2026, 15:38, Sport
Universitatea Craiova va juca meciul cu FC Argeș vineri, de la ora 20:30, pe Stadionul „Ion Oblemenco”, în prima etapă a play-off-ului Superligii.

Antrenorul oltenilor Filipe Coelho a explicat de ce FC Argeș e un adversar de temut, a vorbit despre absențele a trei jucători importanți, Anzor Mekvabișvili, Tudor Baluță și David Matei, și i-a dat replica lui Mirel Rădoi, cel care a părăsit echipa din Bănie și a semnat recent cu FCSB.

Universitatea Craiova e pe primul loc în clasament, 30 de puncte, și FC Argeș e pe șase, 25 de puncte.

Mirel Rădoi a spus că în cazul în care oltenii câștigă titlul e meritul antrenorului Filipe Coelho și al staff-ului său, portughezul venind la echipa din Bănie în locul tehnicianului care acum a semnat cu FCSB.

Dar, portughezul l-a contrazis pe Mirel Rădoi. „Meritul meu? Nu, nu ar fi meritul meu, ar fi meritul jucătorilor”, a spus acesta la conferința de presă.

Apoi, a continuat: „Urmează primul meci din play-off împotriva unei echipe bune care face un sezon foarte bun. Cred că meciul trecut jucat de noi cu FC Argeș nu contează în acest moment. Ei nu primesc multe goluri pentru că joacă foarte agresiv în apărare, au și o organizare foarte bună. Noi am lucrat la acest aspect în ultimele zile și suntem pregătiți pentru confruntarea cu ei. Eu am încredere în jucătorii mei și și știu că mâine vor da totul pentru a câștiga cele trei puncte puse în joc.

FC Argeș poate evolua în diferite sisteme și le schimbă de obicei pe parcursul unui joc. Are și jucători foarte buni, cu experiență, însă concentrarea trebuie să fie pe ceea ce facem noi în teren pentru că ne dorim să adunăm încă trei puncte în clasament. FC Argeș este bună pentru că joacă foarte bine ca echipă. Dar sigur că au și jucători care pot decide singuri un meci. Nu este bine să ne uităm la clasament, toți adversarii sunt valoroși.

Nu e o problemă absența lor (n.red. – Anzor Mekvabișvili, Tudor Baluță și David Matei) din lot pentru că eu am la dispoziție 27 – 28 de jucători care pot intra în primul 11. Sigur, ca antrenor, mi-ar plăcea să am absolut toți jucătorii la dispoziție, dar faptul că unii nu sunt nu trebuie să fie o scuză. Sunt sigur că jucătorii care vor intra mâine își vor face treaba”.

