Finalissima s-a mutat la Madrid! S-a discutat și despre varianta Londra

12 mart. 2026, 16:29, Sport
Finalissima, meci care inițial urmă să se joace pe 27 martie la Doha, Qatar, între Argentina, câştigătoarea Copa America din 2024, şi Spania, campioana europeană în acelaşi an, urmează să aibă loc pe stadionul Santiago Bernabeu al echipei Real Madrid.

Confruntarea s-a mutat din cauza situaţiei din Qatar, care este în continuare atacată de rachete de represalii iraniene.

Se luau în considerare diverse stadioane alternative, precum Roma, Londra şi Milano. Prin urmare, echipa naţională a Spaniei va juca în cele din urmă pe teren propriu.

Această provocare logistică este una pe care Spania va fi dornică să o depăşească pentru a-şi demonstra pregătirea pentru Cupa Mondială din 2030, care va fi găzduită împreună cu Portugalia şi Maroc.

Pe lângă meciul oficial, în emirat mai sunt programate și câteva meciuri amicale, precum Qatar – Argentina (31 martie) sau Spania – Egipt (30 martie).

Intervenția militară lansată de Statele Unite și Israel împotriva Iranului sâmbăta trecută și răspunsul regimului de la Teheran cu bombardamente asupra unor puncte din țările vecine, inclusiv Qatar, a dus la astfel de mutări ale orașelor gazdă.

Se joacă o dată la 4 ani

Cotidianul britanic The Independent a publicat o informație conform căreia Londra ar fi fost principalul candidat să găzduiască evenimentul în loc de Doha, din cauza situației tensionate din Orientul Mijlociu.

Finalissima este un meci oficial de fotbal care se joacă o dată la patru ani, și se dispută între câștigătoarea competiției care e organizată de UEFA, și anume Campionatul European de Fotbal, respectiv câștigătoarea întrecerii care e organizată de CONMEBOL, și anume Copa América.

Finalissima 2022 a avut loc între câștigătoarele UEFA Euro 2020 (desfășurat în 2021), Italia și Copa Americii 2021, Argentina, pe Stadionul Wembley din Londra, Anglia. Argentina s-a impus cu 3-0.

