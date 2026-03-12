Franța se confruntă luna aceasta cu un test electoral important. Principalul rival al lui Bardella pentru președinție riscă să fie eliminat din cursă

Fostul prim-ministru Édouard Philippe, care este considerat candidatul centrist cu cele mai mari șanse de a opri extrema dreaptă la alegerile prezidențiale de anul viitor, se confruntă acum cu o dilemă care i-ar putea afecta candidatura, scrie POLITICO.

Alegerile locale de săptămâna viitoare reprezintă o oportunitate ca Philippe să-și lanseze campania înainte de cursa prezidențială de anul viitor, doar că acum riscă să dea greș înainte de a ajunge la linia de start.

Édouard Philippe, unul dintre cei mai populari foști locotenenți ai lui Emmanuel Macron, este primar al orașului Le Havre din Normandia din anul 2020, dar recentele sondaje arată că acesta se luptă pentru a nu pierde în fața unui rival comunist în alegerile municipale din 15 și 22 martie. Dacă acesta pierde alegerile de primar, înfrângerea acestuia va trimite o undă de șoc în toată Franța.

Philippe a declarat că, dacă va pierde la alegerile locale, nu va mai candida la alegerile prezidențiale din 2027 împotriva partidului de extremă dreapta Adunarea Națională – fie Marine Le Pen, fie Jordan Bardella.

Va fi, de asemenea, o gravă dezamăgire personală pentru Philippe, care a avut mult timp ambiții de a candida la Élysée. Ca prim-ministru din 2017 până în 2020, a condus Franța în timpul pandemiei de Covid, dar a fost în cele din urmă marginalizat de Macron când președintele a vrut să ofere guvernului său o „nouă direcție”, o decizie despre care mulți din administrație au crezut că se datorează popularității mai mari a lui Philippe.

Un sondaj realizat luna trecută de OpinionWay arăta că Philippe ar putea fi eliminat de extrema dreaptă și extrema stângă în al doilea tur al alegerilor locale. Potrivit datelor de atunci, Édouard Philippe ar fi câștigat doar 40%, fiind depășit de comunistul Jean-Paul Lecoq cu 42%. Franck Keller, susținut de RN, ar fi câștigat 18%.

„Alegerile sunt întotdeauna strânse aici”, a spus el într-un interviu acordat publicației POLITICO, între două etape ale campaniei electorale, vineri. „Le Havre este un oraș al clasei muncitoare în care Partidul Comunist este foarte înrădăcinat și foarte puternic.”

Omul care l-ar putea înfrânge pe Philippe în orașul Le Havre, Jean-Paul Lecoq, este un electrician în vârstă de 67 de ani care și-a petrecut mare parte din viață reparând mașini de scris. Spre deosebire de Philippe, care a fost educat în școli de elită din Franța, Lecoq a avut o lungă carieră în politica locală înainte de a deveni membru al parlamentului în 2017.

Deși forțele politice din Le Havre sunt diferite de dinamica națională, unde extrema dreaptă Adunarea Națională este considerată a câștiga președinția, Le Havre este un teren de testare pentru tipul de politică pe care Philippe dorește să o ofere Franței: reducerea datoriilor, investiții pe termen lung și mai puține ajutoare sociale. El se descrie ca oferind „proiecte foarte ambițioase pentru Le Havre”.

