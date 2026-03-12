Prima pagină » Știri externe » Franța se confruntă luna aceasta cu un test electoral important. Principalul rival al lui Bardella pentru președinție riscă să fie eliminat din cursă

Franța se confruntă luna aceasta cu un test electoral important. Principalul rival al lui Bardella pentru președinție riscă să fie eliminat din cursă

12 mart. 2026, 16:35, Știri externe
Franța se confruntă luna aceasta cu un test electoral important. Principalul rival al lui Bardella pentru președinție riscă să fie eliminat din cursă

Fostul prim-ministru Édouard Philippe, care este considerat candidatul centrist cu cele mai mari șanse de a opri extrema dreaptă la alegerile prezidențiale de anul viitor, se confruntă acum cu o dilemă care i-ar putea afecta candidatura, scrie POLITICO.

Alegerile locale de săptămâna viitoare reprezintă o oportunitate ca Philippe să-și lanseze campania înainte de cursa prezidențială de anul viitor, doar că acum riscă să dea greș înainte de a ajunge la linia de start.

Édouard Philippe, unul dintre cei mai populari foști locotenenți ai lui Emmanuel Macron, este primar al orașului Le Havre din Normandia din anul 2020, dar recentele sondaje arată că acesta se luptă pentru a nu pierde în fața unui rival comunist în alegerile municipale din 15 și 22 martie. Dacă acesta pierde alegerile de primar, înfrângerea acestuia va trimite o undă de șoc în toată Franța.

Édouard Philippe

Philippe a declarat că, dacă va pierde la alegerile locale, nu va mai candida la alegerile prezidențiale din 2027 împotriva partidului de extremă dreapta Adunarea Națională – fie Marine Le Pen, fie Jordan Bardella.

Va fi, de asemenea, o gravă dezamăgire personală pentru Philippe, care a avut mult timp ambiții de a candida la Élysée. Ca prim-ministru din 2017 până în 2020, a condus Franța în timpul pandemiei de Covid, dar a fost în cele din urmă marginalizat de Macron când președintele a vrut să ofere guvernului său o „nouă direcție”, o decizie despre care mulți din administrație au crezut că se datorează popularității mai mari a lui Philippe.

Un sondaj realizat luna trecută de OpinionWay arăta că Philippe ar putea fi eliminat de extrema dreaptă și extrema stângă în al doilea tur al alegerilor locale. Potrivit datelor de atunci, Édouard Philippe ar fi câștigat doar 40%, fiind depășit de comunistul Jean-Paul Lecoq cu 42%. Franck Keller, susținut de RN, ar fi câștigat 18%.

„Alegerile sunt întotdeauna strânse aici”, a spus el într-un interviu acordat publicației POLITICO, între două etape ale campaniei electorale, vineri. „Le Havre este un oraș al clasei muncitoare în care Partidul Comunist este foarte înrădăcinat și foarte puternic.”

Jean-Paul Lecoq

Omul care l-ar putea înfrânge pe Philippe în orașul Le Havre, Jean-Paul Lecoq, este un electrician în vârstă de 67 de ani care și-a petrecut mare parte din viață reparând mașini de scris. Spre deosebire de Philippe, care a fost educat în școli de elită din Franța, Lecoq a avut o lungă carieră în politica locală înainte de a deveni membru al parlamentului în 2017.

Deși forțele politice din Le Havre sunt diferite de dinamica națională, unde extrema dreaptă Adunarea Națională este considerată a câștiga președinția, Le Havre este un teren de testare pentru tipul de politică pe care Philippe dorește să o ofere Franței: reducerea datoriilor, investiții pe termen lung și mai puține ajutoare sociale. El se descrie ca oferind „proiecte foarte ambițioase pentru Le Havre”.

Recomandările autorului:

Provocare pentru Viktor Orbán cu o lună înainte de alegerile parlamentare. Cu cât conduce în sondaje partidul de opoziție al lui Péter Magyar

O navă sub pavilion thailandez a fost atacată în Strâmtoarea Ormuz. Trei marinari sunt dați dispăruți după ce compartimentul motorului a luat foc

Politico: Zelenski își ascute tonul. Pe măsură ce atenția se schimbă spre războiul din Iran, frustrarea președintelui ucrainean față de Occident iese la iveală

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Italia își retrage toate trupele din Irak, pe fondul bombardamentelor Iranului asupra bazelor NATO din Orientul Mijlociu
18:05
Italia își retrage toate trupele din Irak, pe fondul bombardamentelor Iranului asupra bazelor NATO din Orientul Mijlociu
POLITICĂ Marea Britanie pune capăt unei tradiții de peste 700 de ani: Parlamentul a aprobat eliminarea locurilor ereditare din Camera Lorzilor
17:54
Marea Britanie pune capăt unei tradiții de peste 700 de ani: Parlamentul a aprobat eliminarea locurilor ereditare din Camera Lorzilor
CONTROVERSĂ Moscova în alertă. Ce spune presa rusă după decizia României de a permite SUA să folosească Baza de la Kogălniceanu
17:22
Moscova în alertă. Ce spune presa rusă după decizia României de a permite SUA să folosească Baza de la Kogălniceanu
CONTROVERSĂ Trump insistă că Statele Unite câștigă „mulți bani” când prețul petrolului crește. „Suntem cel mai mare producător din lume. Facem foarte mulți bani“
16:58
Trump insistă că Statele Unite câștigă „mulți bani” când prețul petrolului crește. „Suntem cel mai mare producător din lume. Facem foarte mulți bani“
ULTIMA ORĂ Noul lider suprem al Iranului face prima declarație: „Toate bazele americane din regiune trebuie închise imediat. Țintim doar bazele SUA. Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă“
15:34
Noul lider suprem al Iranului face prima declarație: „Toate bazele americane din regiune trebuie închise imediat. Țintim doar bazele SUA. Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă“
CONTROVERSĂ Statuia „Titanic” a lui Trump și Epstein atrage vizitatorii în Washington DC. Unde a fost amplasată sculptura realizată de un grup de artiști anonimi
15:17
Statuia „Titanic” a lui Trump și Epstein atrage vizitatorii în Washington DC. Unde a fost amplasată sculptura realizată de un grup de artiști anonimi
Mediafax
Ministerul Finanțelor prelungește schema de ajutor de stat privind returnarea parțială a accizei la motorină pentru transportatori
Digi24
VIDEO Viktor Orban, atac la un europarlamentar român. Ce l-a supărat pe premierul ungar
Cancan.ro
De ce a murit Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf? Fanii au simțit că ceva nu este în regulă, încă din urmă cu aproape o lună
Prosport.ro
FOTO. Ce transformare pentru Simona Halep. Imaginile momentului: radiază de fericire
Adevarul
Zelenski la București. De ce riscăm să fim excluși de la reconstrucția Ucrainei: „România e incapabilă să folosească oportunitățile”
Mediafax
Super-bogații fug din Orientul Mijlociu cu avioane private. Prețurile charter au explodat
Click
Zodiile care încep luna aprilie cu dreptul. Au noroc cu carul și dorințele li se împlinesc una câte una
Digi24
Sfaturile mamei lui Ilie Bolojan către fiul ei: „Dragul mamei, nu demisiona”
Cancan.ro
Vortex polar în România. Meteorologii BBC Weather confirmă Accuweather: Se întorc ninsorile
Ce se întâmplă doctore
Îți mai amintești de „Pisi” din „Inimă de țigan”? Cum arată și cu ce se ocupă acum Dana Hauer! Mulți nu au recunoscut-o
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Concluzia jurnaliștilor TopGear când după interacțiunea cu Dacia Bigster: „Incitantă ca un pui de...”. Iar asta nu e o critică
Descopera.ro
Semnal fără precedent din Cosmos, detectat pe Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Cercetătorii au identificat segmente neobișnuite de ADN care accelerează evoluția
AI AFLAT! Doru Bușcu explică planul lui Nicușor Dan: „Are o colaborare bună cu PSD, pentru că vrea să mențină coaliția în configurația actuală, ca să nu-și ruineze planul politic”
18:03
Doru Bușcu explică planul lui Nicușor Dan: „Are o colaborare bună cu PSD, pentru că vrea să mențină coaliția în configurația actuală, ca să nu-și ruineze planul politic”
EMISIUNI „Atitudini cu Adina Aghelescu” începe vineri, 13 martie, de la ora 16:00, live pe Gândul. Invitat: Florin Barbu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Durabile
18:03
„Atitudini cu Adina Aghelescu” începe vineri, 13 martie, de la ora 16:00, live pe Gândul. Invitat: Florin Barbu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Durabile
De ce a venit Volodimir Zelenski la București
18:03
De ce a venit Volodimir Zelenski la București
APĂRARE Echipamente militare americane la Kogălniceanu. Nicuşor Dan: „România este sigură şi, odată ce aceste capabilităţi vor fi în România, va fi şi mai sigură”
17:58
Echipamente militare americane la Kogălniceanu. Nicuşor Dan: „România este sigură şi, odată ce aceste capabilităţi vor fi în România, va fi şi mai sigură”
SPORT Ce transferuri a ratat Gigi Becali la FCSB. Toți sunt jucători la echipe din play-off. „Nimic nu mi-a ieșit”
17:47
Ce transferuri a ratat Gigi Becali la FCSB. Toți sunt jucători la echipe din play-off. „Nimic nu mi-a ieșit”
AI AFLAT! Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 13 martie, de la ora 15.00
17:39
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 13 martie, de la ora 15.00

Cele mai noi

Trimite acest link pe