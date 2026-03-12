Prima pagină » Actualitate » Un bucureștean a comandat o mașină Uber, din Giulești până în Bd. Basarabia. Cât a putut plăti pentru cursa de 12 km

Un bucureștean a comandat o mașină Uber, din Giulești până în Bd. Basarabia. Cât a putut plăti pentru cursa de 12 km

12 mart. 2026, 16:27, Actualitate
Un bucureștean a comandat o mașină Uber, din Giulești până în Bd. Basarabia. Cât a putut plăti pentru cursa de 12 km

Un bucureștean a avut o  surpriză plăcută. O cursă la o oră acceptabilă din Cartierul Giulești până în Bulevardul Basarabia din celălalt capăt al  orașului l-a costat doar 24 de lei. Este vorba de un traseu de aproape de 12 kilometri prin unele din cartierele cele mai aglomerate.

După o cursă de 22 de minute, clientul a avut de achitat mai puțin de 5 euro. Ne se mai pun la socoteală cei peste 4 kilometri distață de la locul de pornire până la client, din preambulul cursei propriu-zise.

Recomandarea autorului: Cât a plătit un client Uber, pentru o cursă de 23 km, din București în Măgurele

Recomandarea video

Citește și

JUSTIȚIE Cristina Chiriac primește aviz negativ la CSM, pentru funcția de Procuror General. Procedura trebuie reluată de ministrul Justiției
16:45
Cristina Chiriac primește aviz negativ la CSM, pentru funcția de Procuror General. Procedura trebuie reluată de ministrul Justiției
ACTUALITATE Salarii mai mari cu 2.8% + o zi de concediu în plus pentru această categorie de salariați români
16:40
Salarii mai mari cu 2.8% + o zi de concediu în plus pentru această categorie de salariați români
VIDEO SPP-istul-vedetă al lui Nicușor Dan, distribuit și în protocolul de la vizita lui Zelenski. Ce rol a jucat Ionuț
15:56
SPP-istul-vedetă al lui Nicușor Dan, distribuit și în protocolul de la vizita lui Zelenski. Ce rol a jucat Ionuț
FLASH NEWS Schimb de replici acide între Viktor Orban și un europarlamentar român. „M-am abținut să fac comentarii despre starea economiei românești”/„Maghiarii merită mai bine. Nimic nu durează o veșnicie”
15:16
Schimb de replici acide între Viktor Orban și un europarlamentar român. „M-am abținut să fac comentarii despre starea economiei românești”/„Maghiarii merită mai bine. Nimic nu durează o veșnicie”
REACȚIE Trupa Holograf, mesaj emoționant după moartea basistului Mugurel Vrabete: „Ne doare enorm lipsa lui”
15:05
Trupa Holograf, mesaj emoționant după moartea basistului Mugurel Vrabete: „Ne doare enorm lipsa lui”
CONTROVERSĂ Nicușor Dan iar s-a încurcat în Protocol. De data asta la vizita lui Zelenski. Toată lumea i-a sărit în ajutor, de la președintele Ucrainei, până la șefa de protocol, Delia Dinu
14:56
Nicușor Dan iar s-a încurcat în Protocol. De data asta la vizita lui Zelenski. Toată lumea i-a sărit în ajutor, de la președintele Ucrainei, până la șefa de protocol, Delia Dinu
Mediafax
Ministerul Finanțelor prelungește schema de ajutor de stat privind returnarea parțială a accizei la motorină pentru transportatori
Digi24
VIDEO Viktor Orban, atac la un europarlamentar român. Ce l-a supărat pe premierul ungar
Cancan.ro
De ce a murit Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf? Fanii au simțit că ceva nu este în regulă, încă din urmă cu aproape o lună
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
Zelenski la București. De ce riscăm să fim excluși de la reconstrucția Ucrainei: „România e incapabilă să folosească oportunitățile”
Mediafax
Super-bogații fug din Orientul Mijlociu cu avioane private. Prețurile charter au explodat
Click
Zodiile care încep luna aprilie cu dreptul. Au noroc cu carul și dorințele li se împlinesc una câte una
Digi24
Sfaturile mamei lui Ilie Bolojan către fiul ei: „Dragul mamei, nu demisiona”
Cancan.ro
Vortex polar în România. Meteorologii BBC Weather confirmă Accuweather: Se întorc ninsorile
Ce se întâmplă doctore
Îți mai amintești de „Pisi” din „Inimă de țigan”? Cum arată și cu ce se ocupă acum Dana Hauer! Mulți nu au recunoscut-o
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Concluzia jurnaliștilor TopGear când după interacțiunea cu Dacia Bigster: „Incitantă ca un pui de...”. Iar asta nu e o critică
Descopera.ro
Semnal fără precedent din Cosmos, detectat pe Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit că ratonii rezolvă puzzle-uri pentru distracție, nu neapărat pentru recompensă
POLITICĂ Franța se confruntă luna aceasta cu un test electoral important. Principalul rival al lui Bardella pentru președinție riscă să fie eliminat din cursă
16:35
Franța se confruntă luna aceasta cu un test electoral important. Principalul rival al lui Bardella pentru președinție riscă să fie eliminat din cursă
AI AFLAT! Doru Bușcu: „AUR s-au prăjit”. Critici dure la adresa strategiei și gesturilor simbolice ale partidului
16:35
Doru Bușcu: „AUR s-au prăjit”. Critici dure la adresa strategiei și gesturilor simbolice ale partidului
SPORT Finalissima s-a mutat la Madrid! S-a discutat și despre varianta Londra
16:29
Finalissima s-a mutat la Madrid! S-a discutat și despre varianta Londra
AI AFLAT! Doru Bușcu comentează gafele de protocol ale lui Nicușor Dan: Cineva trebuie să îi arate drumul
16:03
Doru Bușcu comentează gafele de protocol ale lui Nicușor Dan: Cineva trebuie să îi arate drumul
SPORT Coelho, răspuns pentru Mirel Rădoi. „Nu ar fi meritul meu”. De unde a pornit discuția dintre cei doi antrenori
15:38
Coelho, răspuns pentru Mirel Rădoi. „Nu ar fi meritul meu”. De unde a pornit discuția dintre cei doi antrenori
ULTIMA ORĂ Noul lider suprem al Iranului face prima declarație: „Toate bazele americane din regiune trebuie închise imediat. Țintim doar bazele SUA. Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă“
15:34
Noul lider suprem al Iranului face prima declarație: „Toate bazele americane din regiune trebuie închise imediat. Țintim doar bazele SUA. Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă“

Cele mai noi

Trimite acest link pe