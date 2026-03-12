Un bucureștean a comandat o mașină Uber, din Giulești până în Bd. Basarabia. Cât a putut plăti pentru cursa de 12 km

Un bucureștean a avut o surpriză plăcută. O cursă la o oră acceptabilă din Cartierul Giulești până în Bulevardul Basarabia din celălalt capăt al orașului l-a costat doar 24 de lei. Este vorba de un traseu de aproape de 12 kilometri prin unele din cartierele cele mai aglomerate.

După o cursă de 22 de minute, clientul a avut de achitat mai puțin de 5 euro. Ne se mai pun la socoteală cei peste 4 kilometri distață de la locul de pornire până la client, din preambulul cursei propriu-zise.

Recomandarea autorului: Cât a plătit un client Uber, pentru o cursă de 23 km, din București în Măgurele