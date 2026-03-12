Salarii mai mari cu 2.8% + o zi de concediu în plus pentru această categorie de salariați români

Pentru milioane de angajați din Germania urmează o serie de schimbări care se vor vedea atât în salariu, cât și în numărul de zile libere. Noile măsuri au fost negociate între guvern, autoritățile locale și sindicate și vor intra în vigoare treptat în următorii ani. Unele dintre ele se aplică deja, altele vor deveni realitate din 2026 sau 2027. Pentru cei care lucrează în administrație, spitale, cămine din îngrijire, servicii publice sau instituții locale, aceste modificări pot însemna bani în plus, mai mult timp liber și reguli noi privind programul de lucru, publică Ziarul românesc.de.

Schimbările afectează milioane de angajați care lucrează pentru instituții federale sau pentru administrațiile locale din întreaga țară. O primă schimbare importantă este creșterea salariilor. Începând cu 1 mai 2026, angajații din sectorul public vor primi o majorare de 2,8 la sută. Aceasta se adaugă unei creșteri salariale introduse deja în aprilie 2025, iar împreună duc la o majorare totală de aproximativ cinci procente pe durata contractului colectiv, care se întinde pe 27 de luni.

Un exemplu concret arată impactul acestei majorări. O angajată încadrată în grupa salarială 5, nivelul 4, care înainte de acord câștiga 3.380,06 euro brut pe lună, va ajunge din mai 2026 la aproximativ 3.587,78 euro brut. Diferența este de aproximativ 208 euro în plus pe lună.

O zi de concediu în plus din 2027

Pe lângă creșterile salariale, acordul prevede și mai mult timp liber. Toți angajații din sectorul public care se află sub contractul TVöD vor primi din anul 2027 încă o zi de concediu de odihnă pe an.

Această măsură face parte din pachetul negociat în aprilie 2025 între guvern, municipalități și sindicate. Chiar dacă schimbarea nu intră imediat în vigoare, ea este privită ca o ajustare importantă a condițiilor de muncă pentru angajații din administrația publică.

Modificări la prima de Crăciun și zile libere în schimb

Schimbări apar și în ceea ce privește prima de Crăciun, cunoscută în Germania ca „Jahressonderzahlung”. Începând cu 2026, această plată anuală va fi mai mare pentru majoritatea angajaților din sectorul public.

Pentru angajații federali din grupele salariale 1 până la 8, prima va ajunge la 95 la sută din salariul mediu lunar, față de 90 la sută cât era până acum. Pentru grupele salariale 9a până la 12 procentul crește de la 80 la 90 la sută, iar pentru grupele 13 până la 15 de la 60 la 75 la sută. În administrațiile locale, plata specială anuală va fi stabilită uniform la 85 la sută.

Posibilitatea de a transforma bonusul în zile libere

O altă schimbare care intră în vigoare din 2026 le permite angajaților să transforme o parte din prima anuală în timp liber. Concret, o parte din acest bonus poate fi convertită în până la trei zile libere suplimentare.

Această opțiune, numită „zile de schimb”, nu se aplică însă în toate domeniile. Angajații din spitale, cămine de îngrijire și instituții de asistență nu pot folosi această posibilitate, deoarece în aceste sectoare lipsa de personal este deja foarte mare.

Program flexibil și posibilitatea unei săptămâni de 42 de ore

O altă schimbare importantă se referă la programul de lucru. Începând cu 1 ianuarie 2026, angajații din sectorul public pot opta voluntar pentru o săptămână de lucru de 42 de ore, relatează Merkur.

Această variantă este limitată la maximum 18 luni, cu posibilitatea de prelungire. Pentru fiecare oră suplimentară lucrată, angajații primesc un bonus salarial. În grupele salariale inferioare, între 1 și 9b, suplimentul este de 25 la sută, iar în grupele superioare, între 9c și 15, bonusul este de 10 la sută.

