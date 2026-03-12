Prima pagină » Actualitate » Salarii mai mari cu 2.8% + o zi de concediu în plus pentru această categorie de salariați români

Salarii mai mari cu 2.8% + o zi de concediu în plus pentru această categorie de salariați români

12 mart. 2026, 16:40, Actualitate
Salarii mai mari cu 2.8% + o zi de concediu în plus pentru această categorie de salariați români

Pentru milioane de angajați din Germania urmează o serie de schimbări care se vor vedea atât în salariu, cât și în numărul de zile libere. Noile măsuri au fost negociate între guvern, autoritățile locale și sindicate și vor intra în vigoare treptat în următorii ani. Unele dintre ele se aplică deja, altele vor deveni realitate din 2026 sau 2027. Pentru cei care lucrează în administrație, spitale, cămine din îngrijire, servicii publice sau instituții locale, aceste modificări pot însemna bani în plus, mai mult timp liber și reguli noi privind programul de lucru, publică Ziarul românesc.de.

Schimbările afectează milioane de angajați care lucrează pentru instituții federale sau pentru administrațiile locale din întreaga țară. O primă schimbare importantă este creșterea salariilor. Începând cu 1 mai 2026, angajații din sectorul public vor primi o majorare de 2,8 la sută. Aceasta se adaugă unei creșteri salariale introduse deja în aprilie 2025, iar împreună duc la o majorare totală de aproximativ cinci procente pe durata contractului colectiv, care se întinde pe 27 de luni.

Un exemplu concret arată impactul acestei majorări. O angajată încadrată în grupa salarială 5, nivelul 4, care înainte de acord câștiga 3.380,06 euro brut pe lună, va ajunge din mai 2026 la aproximativ 3.587,78 euro brut. Diferența este de aproximativ 208 euro în plus pe lună.

O zi de concediu în plus din 2027

Pe lângă creșterile salariale, acordul prevede și mai mult timp liber. Toți angajații din sectorul public care se află sub contractul TVöD vor primi din anul 2027 încă o zi de concediu de odihnă pe an.

Această măsură face parte din pachetul negociat în aprilie 2025 între guvern, municipalități și sindicate. Chiar dacă schimbarea nu intră imediat în vigoare, ea este privită ca o ajustare importantă a condițiilor de muncă pentru angajații din administrația publică.

Modificări la prima de Crăciun și zile libere în schimb

Schimbări apar și în ceea ce privește prima de Crăciun, cunoscută în Germania ca „Jahressonderzahlung”. Începând cu 2026, această plată anuală va fi mai mare pentru majoritatea angajaților din sectorul public.

Pentru angajații federali din grupele salariale 1 până la 8, prima va ajunge la 95 la sută din salariul mediu lunar, față de 90 la sută cât era până acum. Pentru grupele salariale 9a până la 12 procentul crește de la 80 la 90 la sută, iar pentru grupele 13 până la 15 de la 60 la 75 la sută. În administrațiile locale, plata specială anuală va fi stabilită uniform la 85 la sută.

Posibilitatea de a transforma bonusul în zile libere

O altă schimbare care intră în vigoare din 2026 le permite angajaților să transforme o parte din prima anuală în timp liber. Concret, o parte din acest bonus poate fi convertită în până la trei zile libere suplimentare.

Această opțiune, numită „zile de schimb”, nu se aplică însă în toate domeniile. Angajații din spitale, cămine de îngrijire și instituții de asistență nu pot folosi această posibilitate, deoarece în aceste sectoare lipsa de personal este deja foarte mare.

Program flexibil și posibilitatea unei săptămâni de 42 de ore

O altă schimbare importantă se referă la programul de lucru. Începând cu 1 ianuarie 2026, angajații din sectorul public pot opta voluntar pentru o săptămână de lucru de 42 de ore, relatează Merkur.

Această variantă este limitată la maximum 18 luni, cu posibilitatea de prelungire. Pentru fiecare oră suplimentară lucrată, angajații primesc un bonus salarial. În grupele salariale inferioare, între 1 și 9b, suplimentul este de 25 la sută, iar în grupele superioare, între 9c și 15, bonusul este de 10 la sută.

Recomandarea autorului: Ce salarii vor câştiga românii din Germania în 2026

Recomandarea video

Mediafax
Ministerul Finanțelor prelungește schema de ajutor de stat privind returnarea parțială a accizei la motorină pentru transportatori
Digi24
VIDEO Viktor Orban, atac la un europarlamentar român. Ce l-a supărat pe premierul ungar
Cancan.ro
De ce a murit Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf? Fanii au simțit că ceva nu este în regulă, încă din urmă cu aproape o lună
Prosport.ro
FOTO. Ce transformare pentru Simona Halep. Imaginile momentului: radiază de fericire
Adevarul
Zelenski la București. De ce riscăm să fim excluși de la reconstrucția Ucrainei: „România e incapabilă să folosească oportunitățile”
Mediafax
Super-bogații fug din Orientul Mijlociu cu avioane private. Prețurile charter au explodat
Click
Zodiile care încep luna aprilie cu dreptul. Au noroc cu carul și dorințele li se împlinesc una câte una
Digi24
Sfaturile mamei lui Ilie Bolojan către fiul ei: „Dragul mamei, nu demisiona”
Cancan.ro
Vortex polar în România. Meteorologii BBC Weather confirmă Accuweather: Se întorc ninsorile
Ce se întâmplă doctore
Îți mai amintești de „Pisi” din „Inimă de țigan”? Cum arată și cu ce se ocupă acum Dana Hauer! Mulți nu au recunoscut-o
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Concluzia jurnaliștilor TopGear când după interacțiunea cu Dacia Bigster: „Incitantă ca un pui de...”. Iar asta nu e o critică
Descopera.ro
Semnal fără precedent din Cosmos, detectat pe Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Cercetătorii au identificat segmente neobișnuite de ADN care accelerează evoluția
FLASH NEWS Italia își retrage toate trupele din Irak, pe fondul bombardamentelor Iranului asupra bazelor NATO din Orientul Mijlociu
18:05
Italia își retrage toate trupele din Irak, pe fondul bombardamentelor Iranului asupra bazelor NATO din Orientul Mijlociu
AI AFLAT! Doru Bușcu explică planul lui Nicușor Dan: „Are o colaborare bună cu PSD, pentru că vrea să mențină coaliția în configurația actuală, ca să nu-și ruineze planul politic”
18:03
Doru Bușcu explică planul lui Nicușor Dan: „Are o colaborare bună cu PSD, pentru că vrea să mențină coaliția în configurația actuală, ca să nu-și ruineze planul politic”
EMISIUNI „Atitudini cu Adina Aghelescu” începe vineri, 13 martie, de la ora 16:00, live pe Gândul. Invitat: Florin Barbu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Durabile
18:03
„Atitudini cu Adina Aghelescu” începe vineri, 13 martie, de la ora 16:00, live pe Gândul. Invitat: Florin Barbu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Durabile
APĂRARE Echipamente militare americane la Kogălniceanu. Nicuşor Dan: „România este sigură şi, odată ce aceste capabilităţi vor fi în România, va fi şi mai sigură”
17:58
Echipamente militare americane la Kogălniceanu. Nicuşor Dan: „România este sigură şi, odată ce aceste capabilităţi vor fi în România, va fi şi mai sigură”
POLITICĂ Marea Britanie pune capăt unei tradiții de peste 700 de ani: Parlamentul a aprobat eliminarea locurilor ereditare din Camera Lorzilor
17:54
Marea Britanie pune capăt unei tradiții de peste 700 de ani: Parlamentul a aprobat eliminarea locurilor ereditare din Camera Lorzilor
SPORT Ce transferuri a ratat Gigi Becali la FCSB. Toți sunt jucători la echipe din play-off. „Nimic nu mi-a ieșit”
17:47
Ce transferuri a ratat Gigi Becali la FCSB. Toți sunt jucători la echipe din play-off. „Nimic nu mi-a ieșit”

Cele mai noi

Trimite acest link pe