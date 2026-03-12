SPP-istul-vedetă al lui Nicușor Dan, distribuit și în protocolul de la vizita lui Zelenski. Ce rol a jucat Ionuț

Celebrul SPP-ist Ionuț, care îl însoțește mereu pe președintele Nicușor Dan a fost implicat și în protocolul vizitei la București a liderului de la Kiev, Volodimir Zelenski. Mai exact, l-a însoțit pe președintele ucrainean în mașina oficială și chiar i-a deschis ușa la coborâre.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a venit joi, 12 martie, într-o vizită oficială în România, unde a fost primit de omologul său de la București, Nicușor Dan. Vezi aici cele mai importante momente ale vizitei!

Ionuț, tânărul ofițer SPP, a făcut furori pe rețelele de socializare, încă din ziua învestirii lui Nicușor Dan la Cotroceni.

Fotografiile și filmulețele care îl vizau pe președinte au devenit rapid virale doar datorită apariției în peisaj a chipeșului bodyguard. Astfel, Nicușor a trecut pe locul doi, după ce doamnele și domnișoarele au răspândit capturi cu bravul SPP-ist și au stârnit mai multe oftaturi și suspine, după ce s-a aflat că e însurat.

Mai mult, la un moment dat, acesta nu a mai apărut în dispozitivul de securitate al președintelui, iar lumea a intrat în panică.

Anul trecut, în luna septemebrie, o telespectatoare a postului Antena 3 îl întreba președintele Nicușor Dan ce s-a întâmplat cu ofițerul SPP care a atras atenția publicului, în ziua învestirii președintelui. Acesta a lămurit că Ionuț face parte, încă, din dispozitivul său de securitate.

„Fac cu schimbul, sunt mai multe echipe. Este în continuare, e unul din schimburi. E un profesionist și o persoană foarte pozitivă”, a spus, atunci, Nicușor Dan.

Dar agentul SPP a mai fost dat dispărut o dată, la începutul lunii iunie, când a apărut informația, pe surse, că a fost retras din echipa de protecție a președintelui.

Imediat după, a apărut și motivul absenței sale de lângă Nicușor Dan: fusese la niște cursuri de pregătire.

Autorul mai recomandă:

Rigoare de protocol. Angajații Cotroceniului, surprinși înainte de vizita lui Zelenski când măsoară înălțimea microfonului, amplasat în curtea Palatului. Ce înălțime au cei doi președinți

Nicușor Dan iar s-a încurcat în Protocol. De data asta la vizita lui Zelenski. Toată lumea i-a sărit în ajutor, de la președintele Ucrainei, până la șefa de protocol, Delia Dinu

În ziua în care ajunge la București, Zelenski îi transmite un mesaj dur lui Trump, în Politico