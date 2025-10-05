Scriitorul și jurnalistul Daniel Roxin: „S-au descoperit artefacte în zona Troiei care seamănă izbitor ca formă cu cele din zona Dunării”

Scriitorul și jurnalistul Daniel Roxin, o voce importantă în peisajul cultural românesc, a fost invitat în cadrul podcastului „ALTCEVA cu Adrian Artene”. A vorbit, printre altele, despre un studiu de paleogenetică efectuat asupra situației genetice a europenilor. Vă invităm să urmăriți noul episod al podcastului, care este disponibil deja de sâmbătă, 4 octombrie 2025. Vezi AICI podcastul.

Daniel Roxin a adus în atenție un studiu efectuat în urmă cu 15 ani.

„Să vedem lucrurile și dintr-o altă perspectivă. Să folosim instrumentele paleogeneticii. În urmă cu peste 15 ani, în România, ma rog, în Germania, s-a realizat un studiu de paleogenetică foarte complex, a durat 2 ani. La Institutul de Biologie Umană a Universității din Hamburg, studiul coordonat de directorul acestui institut din Germania, profesorul și cercetătorul Alexander Rodewalt și cercetătoarea Georgeta Carduș. Au investigat rămășițe osoase umane din zeci de situri arheologice de pe teritoriul României, vechi de 3000, 4000 sau 5000 de ani.

După ce le-au analizat cu mare rigurozitate, în sensul că se intra numai cu mască, mănuși, totul era protejat ca să nu compromită probele biologice, au comparat rezultatele sau situația genetică a celor care au trăit pe teritoriul României, în urmă cu 3-4000 de ani, cu situația genetică a tuturor europenilor. Au constatat că există o continuate genetică în România, cu românii de astăzi.

Pentru analiză s-a luat, ca reprezentativă pentru România, populația Bucureștiului. Deci, s-au făcut analize genetice luând în calcul comparația Bucureștiului. (…) Ce s-a descoperit, însă, și este șocant… este că există o puternică continuitate genetică între italienii de astăzi din nordul Italiei și populațiile străvechi de acum 3-4-5000 de ani. Asta au spus ei”, a spus Daniel Roxin.

Daniel Roxin: „S-au descoperit artefacte în zona Troiei care seamănă izbitor ca formă cu cele din zona Dunării”

„De asemenea, o înrudire puternică se mai constată la populația de tip caucazian din Antalonia de astăzi. Vechii traci care au fost turcizați (…) și descoperim aceste lucruri. Asta schimbă perspectiva din multe puncte de vedere. Inclusiv mitul formării Romei, vorbește despre Eneas, care a venit din Troia și a creat o cetate care, mai târziu, a devenit Roma. Avem multe argumente să considerăm Troia o cetate tracică. (…) S-au descoperit artefacte în zona Troiei care seamănă izbitor ca formă cu cele din zona Dunării.

Părintele arheologiei românești, Vasile Pârvan, a scris chiar o carte, Dacii la Troia. Deci sunt foarte multe lucruri care ar trebui discutate”, a mai spus Daniel Roxin.

