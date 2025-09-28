Ovidiu Dragoș Argeșanu: „Să fii un bun PSIHOLOG nu înseamnă să faci școala neapărat, ci să fii atent la oameni”

În episodul de sâmbătă al podcastului „Altceva cu Adrian Artene”, Ovidiu Dragoș Argeșanu, parapsiholog și autor, a adus în prim-plan un subiect care depășește frontierele psihologiei convenționale: existența și importanța celui de-al șaselea simț.

Ce este și cum se manifestă, iată o temă de discuție extrem de interesantă, care a fost dezbătută în ultimul podcast „Altceva”.

Intuiția, cea mai valoroasă resursă în relațiile umane

„Avem un al 6-lea simț care ne spune despre un om ceva. Și e foarte important să-l cultivăm. Din punctul meu de vedere, cred că e cel mai important în relația interumană”, a subliniat invitatul de sâmbătă.

Pentru Argeșanu, intuiția nu este un dar rezervat câtorva aleși, ci o capacitate naturală a fiecărui om, care poate fi dezvoltată prin exercițiu și atenție constantă. În context, el a dat un exemplu – marii oameni de afaceri sau liderii autentici, spune el, au această abilitate de a „citi” oamenii încă de la prima întâlnire.

„Și vreau să vă spun, stăteam și mă uitam, mari oameni de afaceri au o foarte bună intuiție, o foarte bună, cum să zic eu, sunt capabili să caracterizeze persoanele din prima” – Ovidiu Dragoș Argeșanu

Acesta este un simț ce depășește analiza logică și se bazează pe percepția subtilă.

Mai departe, Argeșanu a criticat limitele unor abordări psihologice clasice, explicând că multe dintre concluziile trase în cazuistica de specialitate au fost greșite tocmai pentru că nu luau în calcul toate datele necesare – „Dacă tu ai o problemă și la enunț nu ai destule ipoteze, concluziile tale pot fi greșite”.

El a subliniat un aspect pe care îl consideră extrem de important: simpla formare academică nu garantează o înțelegere profundă a omului.

„Cred că asta e cel mai important. Să fii un bun psiholog nu înseamnă să faci școala neapărat, ci să fii atent la oameni” – Ovidiu Dragoș Argeșanu

„Stăteam și mă gândeam – chiar dacă sunt mulți psihoterapeuți, psihanaliști de valoare, faptul că nu știau de existența sufletului ca și origine divină din om, faptul că nu știau despre existența sinelui… Adică, știau de sine, dar nu știau legătura cu șarpele Kundalini. Faptul că, nu știau, apropo de conștiință, ce-i cu îngerul acesta păzitor, te face să nu ai concluziile corecte.

De abia după ce analizezi tot și ai pus și ultimele descoperiri, atunci poți să vorbești, poți să dai niște date care să fie chiar corecte”, a concluzionat parapsihologul Ovidiu Dragoș Argeșanu.

Cum se dezvoltă al 6-lea simț

Cu alte cuvinte, mesajul său ne transmite că doar prin antrenament, atenție și deschidere către dimensiunea spirituală putem dezvolta acel al șaselea simț care ne ajută să ne înțelegem pe noi înșine, dar și pe cei din jur.

