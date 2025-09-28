Prima pagină » Actualitate » Ovidiu Dragoș Argeșanu: „Să fii un bun PSIHOLOG nu înseamnă să faci școala neapărat, ci să fii atent la oameni”

Ovidiu Dragoș Argeșanu: „Să fii un bun PSIHOLOG nu înseamnă să faci școala neapărat, ci să fii atent la oameni”

28 sept. 2025, 14:56, Actualitate
Ovidiu Dragoș Argeșanu: „Să fii un bun PSIHOLOG nu înseamnă să faci școala neapărat, ci să fii atent la oameni”
Ovidiu Dragoș Argeșanu: „Să fii un bun psiholog nu înseamnă să faci școala neapărat, ci să fii atent la oameni” / Sursa FOTO: screenshot video

În episodul de sâmbătă al podcastului „Altceva cu Adrian Artene”, Ovidiu Dragoș Argeșanu, parapsiholog și autor, a adus în prim-plan un subiect care depășește frontierele psihologiei convenționale: existența și importanța celui de-al șaselea simț.

Ce este și cum se manifestă, iată o temă de discuție extrem de interesantă, care a fost dezbătută în ultimul podcast „Altceva”.

Intuiția, cea mai valoroasă resursă în relațiile umane

„Avem un al 6-lea simț care ne spune despre un om ceva. Și e foarte important să-l cultivăm. Din punctul meu de vedere, cred că e cel mai important în relația interumană”, a subliniat invitatul de sâmbătă.

Pentru Argeșanu, intuiția nu este un dar rezervat câtorva aleși, ci o capacitate naturală a fiecărui om, care poate fi dezvoltată prin exercițiu și atenție constantă. În context, el a dat un exemplu – marii oameni de afaceri sau liderii autentici, spune el, au această abilitate de a „citi” oamenii încă de la prima întâlnire.

„Și vreau să vă spun, stăteam și mă uitam, mari oameni de afaceri au o foarte bună intuiție, o foarte bună, cum să zic eu, sunt capabili să caracterizeze persoanele din prima” – Ovidiu Dragoș Argeșanu

Acesta este un simț ce depășește analiza logică și se bazează pe percepția subtilă.

Mai departe, Argeșanu a criticat limitele unor abordări psihologice clasice, explicând că multe dintre concluziile trase în cazuistica de specialitate au fost greșite tocmai pentru că nu luau în calcul toate datele necesare – „Dacă tu ai o problemă și la enunț nu ai destule ipoteze, concluziile tale pot fi greșite”.

El a subliniat un aspect pe care îl consideră extrem de important: simpla formare academică nu garantează o înțelegere profundă a omului.

„Cred că asta e cel mai important. Să fii un bun psiholog nu înseamnă să faci școala neapărat, ci să fii atent la oameni” – Ovidiu Dragoș Argeșanu

„Stăteam și mă gândeam – chiar dacă sunt mulți psihoterapeuți, psihanaliști de valoare, faptul că nu știau de existența sufletului ca și origine divină din om, faptul că nu știau despre existența sinelui… Adică, știau de sine, dar nu știau legătura cu șarpele Kundalini. Faptul că, nu știau, apropo de conștiință, ce-i cu îngerul acesta păzitor, te face să nu ai concluziile corecte.

De abia după ce analizezi tot și ai pus și ultimele descoperiri, atunci poți să vorbești, poți să dai niște date care să fie chiar corecte”, a concluzionat parapsihologul Ovidiu Dragoș Argeșanu.

Cum se dezvoltă al 6-lea simț

Cu alte cuvinte, mesajul său ne transmite că doar prin antrenament, atenție și deschidere către dimensiunea spirituală putem dezvolta acel al șaselea simț care ne ajută să ne înțelegem pe noi înșine, dar și pe cei din jur.

Nu ratați această conversație memorabilă pe canalul ALTCEVA cu Adrian Artene. Dacă v-ați întrebat vreodată despre suflet, despre îngerii păzitori sau despre conexiunile invizibile care ne modelează viața, acest episod vă va oferi răspunsuri, dar și noi întrebări care vă vor provoca să reflectați.

👉 Abonați-vă și urmăriți podcastul pentru a nu pierde niciun episod din „Altceva cu Adrian Artene”!

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ovidiu Dragoș Argeșanu, la „Altceva cu Adrian Artene”: Despre suflet și îngeri. Cine l-a chemat pe Muntele ATHOS și cum a ajuns acolo

ALTCEVA cu Adrian Artene revine sâmbătă, 27 septembrie, cu un nou episod special!

Citește și

ANALIZĂ Totuși, cât de gravă e amenințarea Rusiei la adresa Europei? Țările NATO o percep diferit, diferențele de opinii aduc COMPROMISURI. „Așa era și în timpul Războiului Rece”
15:34
Totuși, cât de gravă e amenințarea Rusiei la adresa Europei? Țările NATO o percep diferit, diferențele de opinii aduc COMPROMISURI. „Așa era și în timpul Războiului Rece”
EXTERNE Alegeri în Republica Moldova. Pragul de prezenţă la vot necesar validării scrutinului a fost DEPĂȘIT
15:34
Alegeri în Republica Moldova. Pragul de prezenţă la vot necesar validării scrutinului a fost DEPĂȘIT
ACTUALITATE Florian Coldea, pios omagiu la moartea lui Dumitru Dumbravă. Cei doi generali, buni prieteni, erau colegi de lot în procesul demarat de DNA în iulie
15:26
Florian Coldea, pios omagiu la moartea lui Dumitru Dumbravă. Cei doi generali, buni prieteni, erau colegi de lot în procesul demarat de DNA în iulie
ACTUALITATE Podul IOR din Sectorul 3, București, intră într-o stare de degradare accelerată. Bucăți de beton din infrastructură se prăbușesc în lac
15:20
Podul IOR din Sectorul 3, București, intră într-o stare de degradare accelerată. Bucăți de beton din infrastructură se prăbușesc în lac
VIDEO Ovidiu Dragoș Argeșanu, la „Altceva cu Adrian Artene”: Despre suflet și îngeri. Cine l-a chemat pe Muntele ATHOS și cum a ajuns acolo
14:24
Ovidiu Dragoș Argeșanu, la „Altceva cu Adrian Artene”: Despre suflet și îngeri. Cine l-a chemat pe Muntele ATHOS și cum a ajuns acolo
VIDEO Biserica românească din satul în care a creat și a fost îngropat Van Gogh a fost terminată după 9 ani. Lăcașul de cult, cumpărat de comunitatea de români și reconstruit, a fost SFINȚIT
14:21
Biserica românească din satul în care a creat și a fost îngropat Van Gogh a fost terminată după 9 ani. Lăcașul de cult, cumpărat de comunitatea de români și reconstruit, a fost SFINȚIT
Mediafax
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
Digi24
Frig, ploi și ninsori în România: primele zile de octombrie aduc vreme mai rece decât de obicei. Anunțul meteorologilor
Cancan.ro
Categoria de angajați care primesc ZERO lei la pensie, indiferent de câți ani au muncit
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
Adevarul
Banii, mărul discordiei. Ion Țiriac și-a supărat propria fiică, dar a încasat sume uriașe: „Gata, îmi ajunge”
Mediafax
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Click
Poftiți în casa Ralucăi Bădulescu. Cum arată apartamentul în care locuiește în chirie? Plătește 1300 de euro lună de lună
Wowbiz
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Antena 3
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Digi24
Metoda „coletul”: infractorii au reinventat o escrocherie. Cum acționează și la ce trebuie să fim atenți
Cancan.ro
Orașele din România în care sunt anunțate ninsori în octombrie 2025. Prognoza meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci de România” în anii ’90
observatornews.ro
Momentul când primarul comunei Troianul din Teleorman primeşte şpagă la plic
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
KanalD
Anchetă la Timișoara după ce doi elevi minori s-au filmat în timp ce întrețineau relații intime în toaleta școlii. Aceștia au vândut înregistrarea colegilor
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Amendă usturătoare pentru șoferii care trec intenționat pe galben la semafor. Ce scrie în Codul Rutier 2025
Descopera.ro
Structuri „ACTIVE” stau ASCUNSE sub gheața Antarcticii
Capital.ro
Adevărul despre Călin Georgescu. Dudu Ionescu, fost consilier prezidențial în mandatul lui Iohannis, dezvăluie totul
Evz.ro
Fructul dulce al toamnei care îngrașă. Toată lumea îl adoră
A1
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Un coleg de-al Andreei Cuciuc a dezvăluit cum s-au desfășurat ultimele clipe de viață ale tinerei! Firul evenimentului este de-a dreptul cutremurător
RadioImpuls
După tot ce au trăit, nimeni nu credea că mai pot primi o veste atât de dură. Le-a fost ascuns prea mult timp: "Să le ardă și inimile lor de durere". Ce au aflat despre Andreea Cuciuc i-a pus la pământ. Este un adevăr greu de dus: "Doamne, fă lumină!"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
„Totul pentru vânătorile lui Nicolae Ceaușescu”