Duminică 16 august, de la ora 19.00, Gândul prezintă MAGIA NEAGRĂ ȘI BLESTEMUL DE LA CAPUL MORTULUI

Invitata lui Andrei Dumitrescu, senior editor, este una dintre fiicele faimoasei clarvăzătoare Maria Câmpina.

Ea a vorbit, la Martorii, despre partea nevăzută a lumii vrăjitoarelor. Fiica Mariei Câmpina a explicat ce înseamnă magia neagră și cum sunt concepute ritualurile înfricoșătoare, prin care sunt aruncate blesteme de singurătate, boală și chiar moarte. Invitata emisiunii a vorbit și despre vrăjitorii străini, inclusiv despre o presupusă clarvăzătoare care ar oferi servicii pentru președintele Rusiei, Vladimir Putin.

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