Dacă ai fost la mare, valurile nu au mai adus la mal doar scoici și alge. Sâmbătă după-amiază, un obiect despre care s-a presupus că provenea de la o dronă a ajuns pe plaja din Olimp. Un salvamar a observat obiectul în jurul orei 15:30, la aproximativ 30 de metri de țărm.

Valurile l-au împins spre plajă, iar salvamarul l-a urmărit până la mal. Apoi a securizat zona și a acoperit obiectul cu propria geacă de salvamar. Polițiștii, jandarmii, pompierii și polițiștii de frontieră au ajuns la fața locului. Autoritățile au ridicat fragmentul și l-au trimis la verificări.

Fragmentul de dronă din Olimp nu a dus la evacuarea plajei

În tot acest timp turiștii au rămas pe plaja din Olimp. Salvamarul a spus că nu a observat vizual o încărcătură explozivă. Doar specialiștii au putut însă să stabilească dacă obiectul prezenta sau nu un risc și de unde provenea.

Autoritățile nu au anunțat momentan modelul aparatului și nici țara de origine. Nici împrejurările în care fragmentul ar fi ajuns în Marea Neagră nu au fost clare.

Săptămâna aceasta mai multe fragmente de drone au apărut pe litoralul românesc

Mai multe drone și fragmente de aparate fără pilot au fost descoperite, în ultimele zile, în Marea Neagră și pe litoralul românesc. Incidentele s-au succedat într-un interval foarte scurt, de la două drone găsite în largul mării până la fragmente ajunse în zona plajelor de la Costinești și Saturn.

Pe 11 august două drone au apărut în zona Neptun Deep

Prima descoperire din această serie a avut loc pe 11 august, în zona Neptun Deep. Două drone de tip UAV Gerbera au fost observate în derivă în Marea Neagră. Radu Miruță a anunțat pe pagina lui de Facebook că aparatele au fost ulterior distruse controlat de scafandrii specializați în neutralizarea dispozitivelor explozive. Acest incident s-a produs în larg și nu a implicat direct zona plajelor turistice.

Pe 13 august primul fragment de dronă, găsit la Costinești

Două zile mai târziu, pe 13 august, un fragment provenit de la o dronă aeriană a fost observat în mare, în zona Costinești.

Ministerul Apărării Naționale a transmis că a fost informat joi, 13 august, în jurul orei 08:30, despre prezența unui fragment de dronă aeriană în zona Terasa Tineretului din Costinești, județul Constanța, la aproximativ 15 metri de stabilopozi.

„Ministerul Apărării Naţionale a fost informat joi, 13 august, în jurul orei 08.30, despre prezenţa unui fragment de dronă aeriană în zona Terasa Tineretului din Costineşti, judeţul Constanţa, la aproximativ 15 metri de stabilopozi. În jurul orei 10.40, Garda de Coastă a solicitat sprijinul Forţelor Navale Române pentru a interveni cu o echipă de scafandri de luptă EOD”, a transmis Ministerul Apărării.

Pe 14 august un nou fragment a apărut pe plaja din Costinești

La numai o zi după primul incident din Costinești, un alt fragment de dronă a fost găsit în aceeași stațiune. De această dată, obiectul a ajuns chiar pe plajă și a fost găsit în zona unui post de salvamar. Autoritățile au intervenit pentru izolarea perimetrului și pentru ridicarea fragmentului.

Tot pe 14 august un obiect asemănător unei drone a fost descoperit la Saturn

Ministerul Apărării Naționale anunță că drona descoperită vineri, 14 august, în zona localității Plauru, județul Tulcea, a fost neutralizată sâmbătă, 15 august, prin detonare controlată, în condiții de siguranță, de o echipă specializată.

Tot vineri, resturile unei alte drone căzute au fost identificate într-o zonă din apropierea localității Greci, în Munții Măcinului. Zona a fost securizată de Poliția de Frontieră.

Trei drone au fost doborâte în spațiul aerian românesc

Vă reamintim că miercuri, 29 iulie 2026, s-a semnalat prezenţa unui nou roi de ţinte aeriene la frontiera fluvială cu Ucraina. Potrivit declarațiilor lui Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării, ținta nu a pătruns în spațiul aerian al României.

De asemenea, trei drone au fost doborâte în spațiul aerian românesc în trei zile. Prima dronă a fost doborâtă vineri, 24 iulie, în județul Buzău. Cea de-a doua dronă a fost doborâtă sâmbătă, 25 iulie, în zona Sfântu Gheorghe. În data de 26 iulie a fost distrusă cea de-a treia dronă, deasupra Mării Negre.