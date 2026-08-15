Autoritățile din Maroc au dejucat sâmbătă o nouă tentativă de trecere în masă a frontierei spre Europa. Forțele de securitate au reținut 111 migranți aflați ilegal în orașul Fnideq, în timp ce aceștia încercau să pătrundă prin forță în enclava spaniolă Ceuta.

Un oficial local a precizat că 109 dintre persoanele reținute proveneau din state africane, în timp ce doi erau cetățeni marocani. O prezență masivă a forțelor de ordine a blocat orice asalt la granițele orașelor Ceuta și Melilla.

Măsuri de securitate drastice: drone și blindate la graniță

Pentru a preveni asaltul asupra frontierelor spaniole, autoritățile marocane au mobilizat la graniță militari și logistică militară. Autoritățile marocane folosesc drone de supraveghere, vehicule de intervenție rapidă și camioane cu apă, menite să descurajeze confruntările directe cu grupurile de migranți. Totodată, operațiunile pe teren vor continua pentru a stopa trecerile ilegale, vizându-i în special pe organizatorii și călăuzele acestor rețele de trafic de persoane.

Apeluri pe rețelele sociale pentru forțarea frontierelor

Acțiunea de sâmbătă vine pe fondul unor avertismente lansate încă de la mijlocul săptămânii. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne din Maroc, Rachid El Khalfi, a explicat că autoritățile au detectat recent postări și mesaje anonime pe rețelele sociale care îndemnau la treceri ilegale în masă în cele două enclave spaniole.

Ministerul a descris aceste apeluri ca „riscuri grave pentru siguranța oamenilor”, subliniind că ele urmăresc exploatarea migranților vulnerabili pentru activități strict pedepsite de legislația marocană. Autoritățile au anunțat că monitorizează constant mediul online pentru a-i identifica și trage la răspundere pe cei care instigă la astfel de asalturi.

Tragedia din luna iulie: zeci de morți la porțile Europei

Tentativele de forțare a granițelor nu sunt o noutate în regiune, însă capătă proporții tot mai dramatice. Între 29 și 31 iulie, zeci de mii de persoane s-au adunat în zona de frontieră din apropierea orașului Ceuta, într-un asalt descris ca fiind cel mai mare val de treceri ilegale îndreptat vreodată spre enclava spaniolă, înainte ca majoritatea migranților să fie întorși din drum spre Fnideq.

Bilanțul incidentelor de atunci este unul tragic. Pe 7 august, Consiliul Național pentru Drepturile Omului din Maroc a raportat moartea a 14 persoane în timpul tentativelor de trecere a frontierei. Cifrele părții spaniole sunt însă mult mai sumbre, indicând până la 80 de decese.

Estimările privind numărul participanților la asaltul din iulie variază, de asemenea, semnificativ: autoritățile marocane au evaluat mulțimea la circa 40.000 de persoane, în timp ce oficialii spanioli vorbesc despre peste 70.000.

Ceuta și Melilla, alături de Insulele Chafarinas și alte insulițe stâncoase din Marea Mediterană, reprezintă singurele frontiere terestre ale Uniunii Europene pe continentul african. Deși sunt teritorii administrate de Spania, Marocul le revendică drept „enclave marocane ocupate”. Mii de migranți încearcă anual să ajungă aici, fugind de dificultățile economice și conflictele armate din țările lor de origine, în speranța unui trai mai bun pe continentul european.