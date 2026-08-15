Jeff Bezos a devenit acționar la celebrul club de fotbal englez Liverpool. Fenway Sports Group (FSG), proprietarul american al echipei, a anunțat oficial vânzarea unei participații minoritare către un consorțiu de investitori din care face parte și fondatorul Amazon. Tranzacția marchează prima investiție directă a miliardarului american într-o echipă sportivă.

Consorțiul „1892 Holdings” ar putea prelua o treime din capitalul clubului

Jeff Bezos face parte din grupul de investitori denumit „1892 Holdings”, o trimitere simbolică la anul înființării clubului de pe Anfield. Consorțiul este unul de elită și reunește fonduri provenite de la mai mulți oameni de afaceri cu greutate la nivel global, printre care Amit Bhatia, familia Mittal, precum și cuplul Elaine și Eduardo Saverin, acesta din urmă fiind cofondator al Facebook.

Fenway Sports Group a confirmat tranzacția printr-un comunicat oficial, însă compania americană a preferat să păstreze confidențialitatea cu privire la valoarea exactă a investiției și procentul de acțiuni cedat. Totuși, potrivit informațiilor apărute în presa internațională, participația preluată de noul grup de investitori ar putea reprezenta aproximativ o treime din capitalul clubului englez. Astfel, tranzacția ar evalua echipa de fotbal la aproximativ 5-6 miliarde de lire sterline (echivalentul a 5,8-7 miliarde de euro).

Prima investiție a lui Jeff Bezos într-o echipă sportivă

Pentru Jeff Bezos, investiția la Liverpool reprezintă o premieră absolută. În vârstă de 62 de ani și cu o avere estimată la aproximativ 256 de miliarde de dolari, Bezos este considerat unul dintre cei mai bogați oameni de pe planetă, însă până acum a preferat să rămână în afara acționariatelor din sportul de performanță.

În trecut, numele său a fost vehiculat în legătură cu posibile investiții în fotbalul american (NFL), la echipe precum Seattle Seahawks și Washington Commanders, însă respectivele tranzacții nu s-au mai concretizat. În ciuda noii sale calități de acționar la Liverpool, presa de specialitate notează că nu este de așteptat ca Jeff Bezos să ocupe un loc în consiliul de administrație extins al clubului.

Schimbări la nivelul conducerii pe Anfield

Intrarea consorțiului în structura de acționariat va aduce însă modificări la vârful conducerii. Amit Bhatia urmează să intre în consiliul de administrație al Liverpool din postura de vicepreședinte. Alături de el, este de așteptat ca Bryan Baum, fondatorul firmei de investiții K5 Sports (prin intermediul căreia investește și proprietarul Amazon), dar și Elaine Saverin să se alăture structurii de conducere a clubului.

Președintele Fenway Sports Group, Mike Gordon, a transmis că Liverpool continuă să adopte o strategie orientată exclusiv spre dezvoltarea pe termen lung și a subliniat că această abordare solidă atrage în continuare interesul investitorilor de calibru din întreaga lume. Echipa este deținută de FSG încă din anul 2010, iar intrarea lui Jeff Bezos în ecuație consolidează atractivitatea financiară uriașă de care se bucură marile cluburi din Premier League.