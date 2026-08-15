Prima pagină » Actualitate » Jeff Bezos, prima investiție în fotbal. Fondatorul Amazon a devenit acționar la Liverpool

Jeff Bezos, prima investiție în fotbal. Fondatorul Amazon a devenit acționar la Liverpool

Jeff Bezos, prima investiție în fotbal. Fondatorul Amazon a devenit acționar la Liverpool
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Jeff Bezos a devenit acționar la celebrul club de fotbal englez Liverpool. Fenway Sports Group (FSG), proprietarul american al echipei, a anunțat oficial vânzarea unei participații minoritare către un consorțiu de investitori din care face parte și fondatorul Amazon. Tranzacția marchează prima investiție directă a miliardarului american într-o echipă sportivă.

Consorțiul „1892 Holdings” ar putea prelua o treime din capitalul clubului

Jeff Bezos face parte din grupul de investitori denumit „1892 Holdings”, o trimitere simbolică la anul înființării clubului de pe Anfield. Consorțiul este unul de elită și reunește fonduri provenite de la mai mulți oameni de afaceri cu greutate la nivel global, printre care Amit Bhatia, familia Mittal, precum și cuplul Elaine și Eduardo Saverin, acesta din urmă fiind cofondator al Facebook.

Fenway Sports Group a confirmat tranzacția printr-un comunicat oficial, însă compania americană a preferat să păstreze confidențialitatea cu privire la valoarea exactă a investiției și procentul de acțiuni cedat. Totuși, potrivit informațiilor apărute în presa internațională, participația preluată de noul grup de investitori ar putea reprezenta aproximativ o treime din capitalul clubului englez. Astfel, tranzacția ar evalua echipa de fotbal la aproximativ 5-6 miliarde de lire sterline (echivalentul a 5,8-7 miliarde de euro).

Prima investiție a lui Jeff Bezos într-o echipă sportivă

Pentru Jeff Bezos, investiția la Liverpool reprezintă o premieră absolută. În vârstă de 62 de ani și cu o avere estimată la aproximativ 256 de miliarde de dolari, Bezos este considerat unul dintre cei mai bogați oameni de pe planetă, însă până acum a preferat să rămână în afara acționariatelor din sportul de performanță.

În trecut, numele său a fost vehiculat în legătură cu posibile investiții în fotbalul american (NFL), la echipe precum Seattle Seahawks și Washington Commanders, însă respectivele tranzacții nu s-au mai concretizat. În ciuda noii sale calități de acționar la Liverpool, presa de specialitate notează că nu este de așteptat ca Jeff Bezos să ocupe un loc în consiliul de administrație extins al clubului.

Schimbări la nivelul conducerii pe Anfield

Intrarea consorțiului în structura de acționariat va aduce însă modificări la vârful conducerii. Amit Bhatia urmează să intre în consiliul de administrație al Liverpool din postura de vicepreședinte. Alături de el, este de așteptat ca Bryan Baum, fondatorul firmei de investiții K5 Sports (prin intermediul căreia investește și proprietarul Amazon), dar și Elaine Saverin să se alăture structurii de conducere a clubului.

Președintele Fenway Sports Group, Mike Gordon, a transmis că Liverpool continuă să adopte o strategie orientată exclusiv spre dezvoltarea pe termen lung și a subliniat că această abordare solidă atrage în continuare interesul investitorilor de calibru din întreaga lume. Echipa este deținută de FSG încă din anul 2010, iar intrarea lui Jeff Bezos în ecuație consolidează atractivitatea financiară uriașă de care se bucură marile cluburi din Premier League.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
Vestea serii pentru șoferi: motorina se ieftinește de la miezul nopții
Digi24
Mesaje de „La mulți ani” pentru Sfânta Maria 2026: Urări pe care să le trimiți sărbătoriților pe 15 august
Cancan.ro
Alertă seismică în România! Un nou cutremur a fost înregistrat în Vrancea
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Adevarul
Care sunt șansele ca R. Moldova să renunțe la independență pentru a intra în UE. Scenariul unirii cu România, analizat de presa internațională
Mediafax
A spart peretele și a rămas fără cuvinte! Ce a găsit un student valorează 9 milioane de euro
Click
Ce a vorbit Dan Alexa cu Alina Pușcău după ce boala s-a agravat. „Să ne rugăm pentru ea că e mult mai greu”
Digi24
Cum a pregătit Rusia „trupe de șoc” care să creeze haos în Rep. Moldova: Un plan pus la cale din „Silicon Valley”-ul Kremlinului
Cancan.ro
Cu ce se ocupă acum pensionarul de pe Transfăgărășan? Incidentul deosebit de GRAV care l-a retrogradat din funcție. Avem detalii 💣
Ce se întâmplă doctore
Cum arată casa de 21 de milioane de dolari în care locuiesc Meghan Markle și Prințul Harry. „Este vindecător. Te simți liber”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Afecțiuni medicale din cauza cărora șoferii pot ajunge la închisoare. Problema e tratamentul, nu boala
Descopera.ro
Un studiu, în premieră, dezvăluie că doar o oră în plus de somn îi ajută pe studenți să aibă note mai bune
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Descopera.ro
O absență colosală: cine lipsește din poveștile pentru copii scrise de AI?
CONTROVERSĂ Aliații SUA din Orientul Mijlociu devin tot mai frustrați de politica americană față de Iran, pe care o văd ca fiind inconsecventă și ineficientă
22:51
Aliații SUA din Orientul Mijlociu devin tot mai frustrați de politica americană față de Iran, pe care o văd ca fiind inconsecventă și ineficientă
REACȚIE Dragoș Pîslaru nu vede nicio problemă în cazul întâlnirii dintre Bolojan și șefa CCR. Ministrul cere Curții să nu mai amâne deciziile care vizează jaloanele din PNRR
22:34
Dragoș Pîslaru nu vede nicio problemă în cazul întâlnirii dintre Bolojan și șefa CCR. Ministrul cere Curții să nu mai amâne deciziile care vizează jaloanele din PNRR
SPORT David Popovici a vorbit despre mentalitatea care l-a împins spre performanță. „Refuzam ideea că cineva poate fi mai bun decât mine”
22:03
David Popovici a vorbit despre mentalitatea care l-a împins spre performanță. „Refuzam ideea că cineva poate fi mai bun decât mine”
FLASH NEWS O familie a fost salvată după ce a plutit 16 ore pe un jet ski în largul Thailandei
21:55
O familie a fost salvată după ce a plutit 16 ore pe un jet ski în largul Thailandei
INEDIT Cutii peste cutii de McDonald’s! Dieta lui Donald Trump când călătorește, dezvăluită de Robert F. Kennedy Jr. De ce se teme președintele SUA
21:49
Cutii peste cutii de McDonald’s! Dieta lui Donald Trump când călătorește, dezvăluită de Robert F. Kennedy Jr. De ce se teme președintele SUA
SCANDAL Incidente înainte de Rapid-Dinamo, la metrou Basarab. Jandarmii au intervenit după un conflict între suporteri
21:23
Incidente înainte de Rapid-Dinamo, la metrou Basarab. Jandarmii au intervenit după un conflict între suporteri

Cele mai noi

Trimite acest link pe