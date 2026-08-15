China a stabilit un nou record mondial în domeniul transportului feroviar, după ce un tren experimental cu propulsie magnetică (maglev) a atins o viteză impresionantă de 800 de kilometri pe oră în doar 5,3 secunde. Performanța aduce prototipul chinezesc aproape de viteza de croazieră a unui avion de pasageri.

Test istoric pe o șină de 1 kilometru

Experimentul a avut loc la Laboratorul Donghu din provincia Hubei. Potrivit publicației Independent, vehiculul, care cântărește peste o tonă, a fost lansat pe o șină de testare cu o lungime de doar un kilometru. După ce a accelerat și a atins borna de 800 km/h în 5,3 secunde, trenul a fost oprit în mod controlat pe o distanță de aproximativ 200 de metri. Este pentru prima dată în istorie când un tren cu propulsie magnetică atinge o asemenea viteză în condiții de testare.

Tehnologie destinată rachetelor și industriei aerospațiale, nu pentru transportul de persoane

Deși performanțele sunt spectaculoase pentru infrastructura terestră, acest tren experimental nu este conceput pentru a transporta persoane. Cercetătorii chinezi utilizează prototipul exclusiv ca platformă de testare pentru tehnologii de ultimă generație. Rezultatele și inovațiile obținute în urma acestor teste pe șină vor avea aplicații viitoare în dezvoltarea rachetelor, a industriei aerospațiale și a altor sisteme de transport de ultra-mare viteză.

Trei recorduri mondiale doborâte în doar șase luni

Aceasta este a treia oară în ultimele șase luni când același prototip doboară recordul mondial pentru accelerația pe distanțe scurte a trenurilor cu levitație magnetică.

Vehiculul experimental a fost testat pentru prima dată în luna iunie 2025, când a atins aproximativ 650 km/h în șapte secunde. Ulterior, a depășit propriile performanțe, înregistrând accelerări de 700 km/h și, respectiv, 798 km/h.

Televiziunea de stat chineză CCTV a transmis că, în cadrul fiecărui test, cercetătorii au împins la limită mai multe tehnologii critice, printre care livrarea de energie de mare putere, propulsia electromagnetică, controlul levitației la viteze mari și frânarea de urgență.