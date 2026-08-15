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Mâncăm la ore greșite? Care este, de fapt, cel mai bun moment pentru cină, potrivit cercetătorilor

Mâncăm la ore greșite? Care este, de fapt, cel mai bun moment pentru cină, potrivit cercetătorilor
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Nu contează doar ceea ce mănânci, ci și când. Iată care este, de fapt, cel mai bun moment pentru cină, potrivit cercetătorilor.

O disciplină științifică emergentă, crononutriția, sugerează că alimentația sănătoasă nu ține doar de ceea ce mâncăm, ci și de momentul în care mâncăm. Deși nu există un moment foarte bine definit, perioada ideală de a lua cina este cu cel puțin trei ore înainte de a merge la culcare.

De la reducerea obezității până la prevenirea bolilor cardiovasculare, numeroase studii arată acum că ceasul nostru biologic intern, sau ritmul circadian, joacă un rol important în modul în care procesăm alimentele și în sănătatea noastră generală, scrie BBC.

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Setează-ți ceasul la „ora” potrivită

Marta Garaulet, de la Universitatea din Murcia, Spania, a devenit pentru prima dată interesată de impactul orelor de masă după ce a făcut observații în clinica sa de slăbit. În urmă cu mai bine de un deceniu, ea a observat doi pacienți care au obținut rezultate diferite în ceea ce privește pierderea în greutate, deși locuiau împreună și urmau exact aceeași dietă.

Unul lua prânzul în jurul orei 13:00, în timp ce celălalt putea mânca doar mai târziu, din cauza programului de cursuri. „Aceasta era singura diferență”, spune Garaulet. Persoana care lua prânzul mai devreme pierduse mult mai mult în greutate după șase săptămâni. Acest lucru a determinat-o să investigheze posibilitatea interesantă ca momentul mesei să aibă o influență majoră asupra pierderii în greutate.

Împreună cu colegi de la Universitatea din Murcia, Garaulet a urmărit 420 de adulți din Spania care au participat la același program de slăbit timp de 20 de săptămâni și a constatat că cei care luau prânzul mai devreme slăbeau mai mult și mai repede în comparație cu cei care alegeau să ia prânzul mai târziu în timpul zilei.

Sursă foto: Shutterstock

Mănâncă mai devreme pentru a-ți fi mai puțin foame

Efectele consumului de alimente mai târziu pot depăși controlul glicemiei. Cercetările au constatat că mâncatul mai târziu i-a făcut pe participanți să se simtă mai flămânzi a doua zi, perturbând hormonii care reglează apetitul și senzația de sațietate. Cei care au mâncat mai târziu au produs mai puțină leptină, un hormon care transmite creierului când suntem sătui.

În același timp, momentul mesei influențează modul în care organismul nostru depozitează grăsimea. În loc să descompună grăsimile, consumul alimentelor mai târziu poate determina celulele noastre să depoziteze grăsime. În timp, acest lucru ar putea face mai dificilă menținerea unei greutăți sănătoase de către organism.

Cum să mănânci mai inteligent

Recomandările practice sunt relativ simple. Încearcă să mănânci la ore regulate și consumă carbohidrați bogați în fibre, precum cereale integrale, leguminoase (fasole, mazăre și linte), precum și fructe, mai devreme în timpul zilei, când organismul este mai bine pregătit să le proceseze. Seara, optează pentru o masă mai ușoară, ideal una bogată în proteine.

Așadar, care este cel mai bun moment pentru cină? Ei bine, nu există cu adevărat un moment perfect. În mod ideal, ar trebui să luăm masa cea mai consistentă mai devreme în timpul zilei și să luăm cina cu cel puțin trei ore înainte de a merge la culcare.

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