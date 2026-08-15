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Cea mai înaltă statuie a Fecioarei Maria din Europa, inaugurată într-un mic sat din Polonia

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Cea mai înaltă statuie a Fecioarei Maria din Europa este, de astăzi, deschisă publicului. Ridicată într-un timp record în Polonia, colosul de oțel și beton de 55 de metri domină câmpiile unui sat polonez și ascunde o poveste impresionantă de viață a unui miliardar, care a supraviețuit unei operații dificile.

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Cea mai înaltă statuie a Fecioarei Maria din Europa se află în micul sat polonez Konotopie, în apropierea orașului Toruń. Monumentul a fost inaugurat și sfințit oficial sâmbătă, 15 august, chiar de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului.

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Întreaga structură măsoară 55,6 metri și depășește cu mult celebra statuie a lui Hristos Mântuitorul din Rio de Janeiro, care are 38,5 metri, dar și statuia lui Hristos Rege din Świebodzin, Polonia, care are o înălțime de 52,5 metri. Acest nou monument al Fecioarei Maria este format dintr-o statuie propriu-zisă de 40,6 metri, așezată pe un soclu masiv de 15 metri construit sub forma unei coroane. În interiorul acestuia a fost amenajată o platformă panoramică care oferă vizitatorilor o priveliște spectaculoasă asupra lacurilor și pădurilor din jur.

De asemenea, statuia este a doua cea mai înaltă statuie a Fecioarei Maria din lume, fiind depășită doar de monumentul Mother of All Asia din Filipine, care măsoară 98 de metri.

Întregul proiect a costat aproape 23 de milioane de euro și a fost finalizat într-un an și jumătate. Suma colosală nu a provenit din fondurile Bisericii, ci a fost donată integral de miliardarul polonez Roman Karkosik și de soția sa, Grażyna. Karkosik, un magnat de succes pe Bursa de la Varșovia, a ridicat monumentul ca un gest de recunoștință după ce a supraviețuit unei boli grave și unei operații dificile.

Deși această construcție a pus pe hartă o localitate mică din Polonia, cu doar 120 de locuitori, unii polonezi nu sunt convinși de această realizare. Unii locuitori au declarat că banii ar fi fost mai bine cheltuiți pe un spital sau un orfelinat. Mai mult, unii teologi și reprezentanți ai bisericii au catalogat statuia drept un kitsch megaloman.

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