Duminică 8 noiembrie 2026, de la ora 19.00, Gândul prezintă MARTORII- DE CE ÎI VERIFICĂ POLIȚIA PE ELEVII CARE CHIULESC

Invitatul lui Andrei Dumitrescu, senior editor, este comisarul șef Gabriel Nae, șeful Poliției Școlare din București.

Pe fondul creșterii violenței în școlile din țară, comisarul șef Gabriel Nae explică la Martorii ce se întâmplă, de fapt, în unitățile de învățământ. Ofițerul vorbește despre realitatea din școlile bucureștene, cu bune și cu rele, însă trage un semnal de alarmă cu privire la faptul că adevăratele probleme nu sunt în incinta unităților de învățământ, ci mai degrabă în jurul acestora. Comisarul șef Nae descrie și câteva dintre faptele grave comise de elevi care, în ciuda vârstei fragede, se dovedesc niște infractori nemiloși, total lipsiți de empatie și scrupule.

Nu în ultimul rând, ofițerul explică și motivele pentru elevii care acumulează un număr mare de absențe intră în atenția polițiștilor.

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