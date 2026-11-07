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Duminică 8 noiembrie 2026, de la ora 19.00, Gândul prezintă MARTORII- DE CE ÎI VERIFICĂ POLIȚIA PE ELEVII CARE CHIULESC

Duminică 8 noiembrie 2026, de la ora 19.00, Gândul prezintă MARTORII- DE CE ÎI VERIFICĂ POLIȚIA PE ELEVII CARE CHIULESC
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Invitatul lui Andrei Dumitrescu, senior editor, este comisarul șef Gabriel Nae, șeful Poliției Școlare din București.

Pe fondul creșterii violenței în școlile din țară, comisarul șef Gabriel Nae explică la Martorii ce se întâmplă, de fapt, în unitățile de învățământ. Ofițerul vorbește despre realitatea din școlile bucureștene, cu bune și cu rele, însă trage un semnal de alarmă cu privire la faptul că adevăratele probleme nu sunt în incinta unităților de învățământ, ci mai degrabă în jurul acestora. Comisarul șef Nae descrie și câteva dintre faptele grave comise de elevi care, în ciuda vârstei fragede, se dovedesc niște infractori nemiloși, total lipsiți de empatie și scrupule.
Nu în ultimul rând, ofițerul explică și motivele pentru elevii care acumulează un număr mare de absențe intră în atenția polițiștilor.

MARTORII aduce în fața publicului poveștile nespuse ale celor implicați direct în evenimente care au zguduit România. Crime celebre, bătăi care au făcut istorie, dosare explozive și scandaluri care au ținut prima pagină. În fiecare duminică, de la 19:00, pe YouTube și Facebook Gândul.

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