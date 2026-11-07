Ciprian Ciucu dă înapoi după ce a numit USR „partid de agitați”: „Evident că e o tâmpenie”. A găsit și vinovatul: un ziarist din presa locală

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a revenit asupra declarațiilor făcute vineri, 6 noiembrie, la întâlnirea liberalilor de la Buzău, când a afirmat că USR este „un partid de agitați” și că membrii formațiunii „se contestă unii pe alții”. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, edilul a catalogat afirmația drept „o tâmpenie” și susține că aceasta a fost scoasă din context de un jurnalist din presa locală.
Ciprian Ciucu susține că remarca a apărut în timpul unei discuții interne, nu în timpul unei declarații de presă. El spune că nici măcar nu își mai amintește cu exactitate ce a afirmat despre partide.
„În lipsă de subiecte peste week-end, unii se isterizează că i-aș fi făcut eu pe cei de la USR «agitați». Evident că e o tâmpenie, scoasă din context. Nici măcar nu a fost o declarație de presă. Oi fi zis ceva despre toate partidele în cadrul unei întâlniri interne, este atât de irelevant încât nici nu mai țin minte”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.
Primarul Capitalei mai spune că, în cadrul aceleiași întruniri, a vorbit timp de câteva minute despre necesitatea formării unui pol de modernizare alături de USR. El reproșează faptul că această parte a intervenției sale nu a fost relatată.
„Dar partea aia în care am militat câteva minute bune să facem polul de modernizare cu partenerii din USR, nu au dat-o, nu-i așa?!”.
De asemenea, Ciucu afirmă că USR este „de partea bună a istoriei contemporane”, indiferent dacă membrii partidului sunt sau nu „agitați”.
În finalul postării sale, primarul general a acuzat un jurnalist din presa locală că s-a infiltrat la întâlnirea liberalilor și că a inventat o știre falsă.
„Un ziarist local infiltrat la o întâlnire internă de partid a inventat o știre despre nimic…”, a conchis Ciprian Ciucu.
Ciprian Ciucu a fost prezent vineri, 6 noiembrie, alături de fostul premier Ilie Bolojan, liderul PNL, la Buzău, unde a avut loc o nouă întrunire a liderilor liberali. Primarul general al Capitalei a adresat critici dure la adresa celor mai puternice partide din România.
„Eu cred că noi suntem singurul partid normal la cap. Singurul partid care e în proiectul european, democratic, normal la cap, în acest peisaj politic.
USR este un partid de agitaţi, care contestă orice, oricând, în orice context, şi se contestă până şi unii pe alţii.
PSD nu mai are lider. Cine, Manda? Hai să fim serioşi”, a declarat Ciprian Ciucu în fața liberalilor buzoieni.
AUR este un partid de extremişti neofascişti, populişti.
Mai mult, primarul general al Capitalei este de părere că Partidul Național Liberal are „un candidat care se vede și care beneficiază de încredere mare în sondaje”.
Reacția primarului general vine după ce fostul edil al Sectorului 1 și unul dintre membrii fondatori ai Uniunii Salvați România (USR), Clotilde Armand, l-a criticat public pentru afirmațiile făcute la întâlnirea liberalilor de la Buzău. Aceasta a ironizat declarația lui Ciucu potrivit căreia PNL ar fi „singurul partid normal la cap” și l-a acuzat pe acesta că nu este un politician cu coloană vertebrală.
„Zice un lider PNL că în USR sunt doar agitați iar PNL e singurul partid normal la cap din România. Dacă «normalitatea» înseamnă să guvernezi cu PSD oricând și cu orice preț, înțeleg de ce principiile altora i se par o agitație suspectă. Am văzut meduze cu mai multă coloană vertebrală. Poate mai multă modestie nu i-ar strica”, a scris Clotilde Armand pe Facebook.