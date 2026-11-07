Prima pagină » Știri politice » Ciprian Ciucu dă înapoi după ce a numit USR „partid de agitați”: „Evident că e o tâmpenie”. A găsit și vinovatul: un ziarist din presa locală

Ciprian Ciucu dă înapoi după ce a numit USR „partid de agitați”: „Evident că e o tâmpenie”. A găsit și vinovatul: un ziarist din presa locală

Ciprian Ciucu dă înapoi după ce a numit USR
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a revenit asupra declarațiilor făcute vineri, 6 noiembrie, la întâlnirea liberalilor de la Buzău, când a afirmat că USR este „un partid de agitați” și că membrii formațiunii „se contestă unii pe alții”. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, edilul a catalogat afirmația drept „o tâmpenie” și susține că aceasta a fost scoasă din context de un jurnalist din presa locală.

Ciprian Ciucu susține că remarca a apărut în timpul unei discuții interne, nu în timpul unei declarații de presă. El spune că nici măcar nu își mai amintește cu exactitate ce a afirmat despre partide.

Sondaj Gândul

Ați vota-o președinte pe Diana Buzoianu?

Loading ...

„În lipsă de subiecte peste week-end, unii se isterizează că i-aș fi făcut eu pe cei de la USR «agitați». Evident că e o tâmpenie, scoasă din context. Nici măcar nu a fost o declarație de presă. Oi fi zis ceva despre toate partidele în cadrul unei întâlniri interne, este atât de irelevant încât nici nu mai țin minte”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

Primarul Capitalei mai spune că, în cadrul aceleiași întruniri, a vorbit timp de câteva minute despre necesitatea formării unui pol de modernizare alături de USR. El reproșează faptul că această parte a intervenției sale nu a fost relatată.

„Dar partea aia în care am militat câteva minute bune să facem polul de modernizare cu partenerii din USR, nu au dat-o, nu-i așa?!”.

De asemenea, Ciucu afirmă că USR este „de partea bună a istoriei contemporane”, indiferent dacă membrii partidului sunt sau nu „agitați”.

Primarul Capitalei a găsit vinovatul:  un ziarist din presa locală

În finalul postării sale, primarul general a acuzat un jurnalist din presa locală că s-a infiltrat la întâlnirea liberalilor și că a inventat o știre falsă.

„Un ziarist local infiltrat la o întâlnire internă de partid a inventat o știre despre nimic…”, a conchis Ciprian Ciucu.

Ciprian Ciucu, atac simultan împotriva AUR, PSD și USR: „PNL este singurul partid normal la cap”

Ciprian Ciucu a fost prezent vineri, 6 noiembrie, alături de fostul premier Ilie Bolojan, liderul PNL, la Buzău, unde a avut loc o nouă întrunire a liderilor liberali. Primarul general al Capitalei a adresat critici dure la adresa celor mai puternice partide din România.

„Eu cred că noi suntem singurul partid normal la cap. Singurul partid care e în proiectul european, democratic, normal la cap, în acest peisaj politic.

USR este un partid de agitaţi, care contestă orice, oricând, în orice context, şi se contestă până şi unii pe alţii.

PSD nu mai are lider. Cine, Manda? Hai să fim serioşi”, a declarat Ciprian Ciucu în fața liberalilor buzoieni.

AUR este un partid de extremişti neofascişti, populişti.

Mai mult, primarul general al Capitalei este de părere că Partidul Național Liberal are „un candidat care se vede și care beneficiază de încredere mare în sondaje”.

Clotilde Armand l-a criticat pe Ciucu după declarațiile despre USR

Reacția primarului general vine după ce fostul edil al Sectorului 1 și unul dintre membrii fondatori ai Uniunii Salvați România (USR), Clotilde Armand, l-a criticat public pentru afirmațiile făcute la întâlnirea liberalilor de la Buzău. Aceasta a ironizat declarația lui Ciucu potrivit căreia PNL ar fi „singurul partid normal la cap” și l-a acuzat pe acesta că nu este un politician cu coloană vertebrală.

„Zice un lider PNL că în USR sunt doar agitați iar PNL e singurul partid normal la cap din România. Dacă «normalitatea» înseamnă să guvernezi cu PSD oricând și cu orice preț, înțeleg de ce principiile altora i se par o agitație suspectă. Am văzut meduze cu mai multă coloană vertebrală. Poate mai multă modestie nu i-ar strica”, a scris Clotilde Armand pe Facebook.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

VIDEODiana Șoșoacă povestește cum a agresat două tinere care se sărutau în Franța
17:48
Diana Șoșoacă povestește cum a agresat două tinere care se sărutau în Franța
FLASH NEWSConsilieri locali declarați „săraci lipiți”, deși primeau indemnizații, la Iași
17:29
Consilieri locali declarați „săraci lipiți”, deși primeau indemnizații, la Iași
FLASH NEWSTánczos Barna începe să spere că UDMR poate da președintele României
16:55
Tánczos Barna începe să spere că UDMR poate da președintele României
VIDEOIlie Bolojan, provocat de Dragoș Pătraru să spună „Hai, Sorine, guvernează!”. Cum a reacționat fostul premier
16:30
Ilie Bolojan, provocat de Dragoș Pătraru să spună „Hai, Sorine, guvernează!”. Cum a reacționat fostul premier
REACȚIENicușor Dan, elogiat de Federația Română de Rugby după ce a fost prezent în vestiarul echipei înaintea meciului pe care „Stejarii” l-au pierdut cu Tonga. Căpitanul naționalei a dezvăluit mesajul transmis de președinte
16:09
Nicușor Dan, elogiat de Federația Română de Rugby după ce a fost prezent în vestiarul echipei înaintea meciului pe care „Stejarii” l-au pierdut cu Tonga. Căpitanul naționalei a dezvăluit mesajul transmis de președinte
FLASH NEWSElena Udrea, optimistă după înfrângerea lui Trump la alegeri: „Eu continui să cred în MAGA. Continui să cred în suveranism”
16:00
Elena Udrea, optimistă după înfrângerea lui Trump la alegeri: „Eu continui să cred în MAGA. Continui să cred în suveranism”
Mediafax
Noua țară membră a UE! Are 630.000 de locuitori și intră PRIMA după Croația
Digi24
Tanczos Barna, după botezul lui Alfred Simonis: „Noi la UDMR nu avem asemenea evenimente. La nunta domnului Kelemen nu au ieșit știri”
Cancan.ro
Cum a reacționat Prințul Marco după ce Gabriella l-a taxat dur. A făcut-o de rușine și nu s-a oprit
Prosport.ro
FOTO. Rivala Simonei Halep, imagini incendiare din vacanța în Maldive
Adevarul
Românul care l-a consiliat pe Trump dezvăluie ce sfaturi i-ar da acum: „Să nu uităm că pe vremuri a fost democrat”
Mediafax
LOVITURĂ pentru consumatori! De ce oprește Spania ieftinirea uleiului de măsline
Click
„Cancer?” Tudor de la Fly Project, de nerecunoscut după ce a slăbit peste 40 de kilograme
Digi24
Gen. Dorin Toma, fost comandant NATO: „România începe târziu proiectul unei baze americane permanente”. Cu cât suntem în urma Poloniei
Cancan.ro
'Sfârșitul Lumii va fi pe 13 noiembrie 2026'. În 1960, un matematician renumit a calculat data exactă a Apocalipsei
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști pe adolescentul din „Karate Kid”? Ralph Macchio împlinește 65 de ani
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Mașina Zilei: Skoda Scala 2021, compacta ideală pentru familii și oraș. Puncte forte și compromisuri la sub 8.000 de euro
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Sorin Ene, invitat la „Podcast cu Prioritate” #116 by ProMotor. Drift, familie, mașini spectaculoase și noua generație de piloți din România
Mediafax Italia
Codul secret care TE POATE SALVA pe stradă!
Mediafax Spania
BREAKING! Șoferului premierului, ARESTAT!
FLASH NEWSIncident cu arma din dotare la Poliția Locală Constanța. O angajată a tras accidental în sediul instituției înainte să predea pistolul
17:25
Incident cu arma din dotare la Poliția Locală Constanța. O angajată a tras accidental în sediul instituției înainte să predea pistolul
SCANDALOS„Este o insultă pentru cultura noastră”. Un bucătar șef italian a fost concediat după ce a refuzat să pună ananas pe pizza la cererea unui client
17:24
„Este o insultă pentru cultura noastră”. Un bucătar șef italian a fost concediat după ce a refuzat să pună ananas pe pizza la cererea unui client
BREAKING NEWS🚨 Atac armat în Polonia: Cinci persoane au fost ucise, 15 au fost rănite. Unul dintre atacatori a fost rănit și arestat
17:15
🚨 Atac armat în Polonia: Cinci persoane au fost ucise, 15 au fost rănite. Unul dintre atacatori a fost rănit și arestat
INEDITUn pui aparținând uneia dintre cele mai rare specii de balenă din lume, descoperit în largul coastelor Canadei. Numărul puilor identificați în acest sezon a ajuns la 24, cel mai ridicat din 2009 încoace
17:11
Un pui aparținând uneia dintre cele mai rare specii de balenă din lume, descoperit în largul coastelor Canadei. Numărul puilor identificați în acest sezon a ajuns la 24, cel mai ridicat din 2009 încoace
INEDITCredința în supranatural nu a dispărut în lumea modernă. Un studiu arată că fantomele continuă să fascineze oamenii, chiar și într-o societate tot mai orientată spre știință
16:53
Credința în supranatural nu a dispărut în lumea modernă. Un studiu arată că fantomele continuă să fascineze oamenii, chiar și într-o societate tot mai orientată spre știință
NEWS ALERTUn centru de date AI aflat în construcție în Amsterdam a fost vandalizat de de către un grup de activiști
16:45
Un centru de date AI aflat în construcție în Amsterdam a fost vandalizat de de către un grup de activiști

Cele mai noi

Trimite acest link pe