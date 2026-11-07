Ciprian Ciucu dă înapoi după ce a numit USR „partid de agitați”: „Evident că e o tâmpenie”. A găsit și vinovatul: un ziarist din presa locală

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a revenit asupra declarațiilor făcute vineri, 6 noiembrie, la întâlnirea liberalilor de la Buzău, când a afirmat că USR este „un partid de agitați” și că membrii formațiunii „se contestă unii pe alții”. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, edilul a catalogat afirmația drept „o tâmpenie” și susține că aceasta a fost scoasă din context de un jurnalist din presa locală.

Ciprian Ciucu susține că remarca a apărut în timpul unei discuții interne, nu în timpul unei declarații de presă. El spune că nici măcar nu își mai amintește cu exactitate ce a afirmat despre partide.

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„În lipsă de subiecte peste week-end, unii se isterizează că i-aș fi făcut eu pe cei de la USR «agitați». Evident că e o tâmpenie, scoasă din context. Nici măcar nu a fost o declarație de presă. Oi fi zis ceva despre toate partidele în cadrul unei întâlniri interne, este atât de irelevant încât nici nu mai țin minte”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

Primarul Capitalei mai spune că, în cadrul aceleiași întruniri, a vorbit timp de câteva minute despre necesitatea formării unui pol de modernizare alături de USR. El reproșează faptul că această parte a intervenției sale nu a fost relatată. „Dar partea aia în care am militat câteva minute bune să facem polul de modernizare cu partenerii din USR, nu au dat-o, nu-i așa?!”. De asemenea, Ciucu afirmă că USR este „de partea bună a istoriei contemporane”, indiferent dacă membrii partidului sunt sau nu „agitați”. Primarul Capitalei a găsit vinovatul: un ziarist din presa locală În finalul postării sale, primarul general a acuzat un jurnalist din presa locală că s-a infiltrat la întâlnirea liberalilor și că a inventat o știre falsă.