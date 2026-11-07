Diana Șoșoacă povestește cum a agresat două tinere care se sărutau în Franța

Europarlamentara Diana Șoșoaca, lidera partidului S.O.S România, a făcut o serie de declarații șocante la întrunirea cu liderii formațiunii din Telorman, care a avut loc sâmbătă 7 noiembrie, iar întreg discursul a fost transmis live pe pagina de Facebook a senatoarei. Ea a relatat că, în timp ce se afla la Paris, a lovit două tinere, care se sărutau. Șoșoacă a considerat că gestul cuplului este „imoral”, motiv pentru care a decis să le agreseze.

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Diana Șoșoacă a povestit în fața liderilor S.O.S Teleorman că le-a lovit pe cele două fete cu o geantă „de 10 kilograme”, pe care o avea asupra ei. Senatoarea a vrut să pară că agresiunea a fost un „accident”, pentru că „în Franța te arestează, dacă faci ceva”.

„Știți ce-am făcut în Franța? Mă duceam la mama la spital, în Paris, cu geanta asta a mea de vreo 10 kilograme, mă și apăr cu ea, la nevoie, și văd două puștoaice de 19 – 20 de ani, taman în fața mea, care se sărutau. În Franța te arestează dacă faci ceva. Și mă duc eu așa, frumos, și când trec pe lângă ele pac! cu geanta direct în cap, îi dau și celeilalte, se duce în geam. „Excuse-moi” zic, n-am vrut. Am trecut mai departe”, a relatat Dina Șoșoacă.

România a dezincriminat relațiile dintre persoane de același sex în 2001

Amintim că în 2001, Guvernul României a adoptat o ordonanță de urgență care abrogă articolul 200 din Codul penal, pentru a elimina orice discriminare pe motive de orientare sexuală. Abrogarea articolului a fost una dintre condițiile aderării la UE.

Discriminarea, o problemă frecventă a persoanelor cu o orientare sexuală diferită

Potrivit Consiliului European, discriminarea este problema cea mai frecventă cu care persoanele LGBT din majoritatea țărilor se confruntă zilnic din motive de orientare sexuală sau identitate de gen. Practicile discriminatorii pot fi întâlnite la locul de muncă și în domeniul public, în special în ceea ce privește accesul la servicii medicale și educație.

Astfel de practici încalcă dreptul la egalitate și nediscriminare în exercitarea drepturilor omului, astfel cum prevăd articolele 2 și 26 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (ICCPR) și articolul 2 din Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale (ICESCR). Uniunea Europeană ar trebui să denunțe orice formă de discriminare nelegitimă pentru orice motiv care este contrar acestor principii fundamentale, mai precizează sursa citată.

În ceea ce privește persoanele LGBT, legislația și politicile UE includ egalitatea și nediscriminarea pe motive de orientare sexuală, prevăzute la articolele 10 și 19 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și la articolul 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (CDFUE), se mai arată în document.