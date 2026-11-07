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Mesajul premierului Luca Niculescu pentru poporul polonez și omologul său, Donald Tusk, după atacul armat din Cracovia

Ruxandra Radulescu
Mesajul premierului Luca Niculescu pentru poporul polonez și omologul său, Donald Tusk, după atacul armat din Cracovia
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Premierul Luca Niculescu a transmis un mesaj de solidaritate în limba engleză, pe platforma X, pentru poporul polonez și și-a exprimat susținerea față de prim-ministrul Donald Tusk, în urma atacului sângeros din centrul Cracoviei, soldat cu cinci morți și mai mulți răniți.

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„Ne exprimăm solidaritatea profundă cu poporul polonez în urma îngrozitorului incident armat din Cracovia”, a afirmat Luca Niculescu.

Totodată, Niculescu a transmis condoleanțe familiilor îndurerate ale persoanelor care și-au pierdut viața în timpul atacului.

„Gândurile noastre se îndreaptă către victime, familiile și apropiații acestora, precum și către toți cei afectați de acest eveniment tragic.

Transmitem cele mai sincere condoleanțe familiilor victimelor și le dorim putere tuturor celor care trec prin aceste momente dificile. # Donald Tusk”, a scris premierul Luca Niculescu.

Suspectul atentatului din Cracovia a fost reținut

Un atac armat produs sâmbătă, 7 noiembrie, în centrul orașului Cracovia, unul dintre cele mai importante centre turistice din Polonia, s-a soldat cu cel puțin cinci persoane decedate și alte zece rănite.

Poliția din regiunea Małopolska a anunțat că suspectul atacului armat din centrul orașului Cracovia a fost reținut, după ce a fost împușcat și transportat la spital, unde se află sub supravegherea autorităților.

Identitatea suspectului nu a fost dezvăluită deocamdată. Purtătorul de cuvânt al pompierilor, Hubert Ciepły, a precizat că doi polițiști se numără printre persoanele rănite. Echipajele de intervenție continuă operațiunile la locul atacului, unde au fost mobilizate forțe de poliție, ambulanțe și un elicopter medical. Mai multe detalii AICI.

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