Mesajul ministrului Afacerilor Externe după atacul armat din Polonia, în urma căruia cinci persoane au fost ucise și alte 15 au fost rănite

Ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, a reacționat după atacul armat din Cracovia, în urma căruia cinci persoane au fost ucise și alte 15 rănite. Oficialul român a transmis condoleanțe familiilor victimelor și le-a urat însănătoșire grabnică celor răniți.
În mesajul postat pe platforma X, Neculăescu și-a exprimat solidaritatea cu Polonia și i-a transmis condoleanțe omologului său polonez, Radosław Sikorski. Totodată, ministrul de Externe a anunțat că echipa consulară a României se află în strânsă legătură cu autoritățile poloneze.
„Șocat de atacul armat îngrozitor de la Cracovia. Sincere condoleanțe lui @sikorskiradek și familiilor victimelor, iar celor răniți le urez o recuperare cât mai rapidă. Echipa noastră consulară este în strânsă legătură cu autoritățile poloneze. România este alături de Polonia”, a transmis Dan Neculaescu pe X.
În jurul orei 15:00, o mașină a intrat în Piața Centrală din Cracovia. Un bărbat aflat în interiorul vehicului a început să tragă în oameni la întâmplare. Atacul are loc la o săptămână după cea mai gravă criză politică de după căderea comunismului, când conducerea Tribunalului Constituțional a fost demisă, rezultând un conflict deschis între premierul liberal Donald Tusk și președintele conservator Karol Nawrocki.
Atacatorul a tras cu focuri de armă în Piața Centrală de lângă Biserica Sfânta Maria, în timp ce polițiștii desfășurau o operațiune pe strada Dietla. Zona unde a avut loc incidentul este una intens frecventată a Cracoviei, cunoscută pentru obiectivele istorice cu un număr mare de vizitatori. Mai multe detalii AICI.