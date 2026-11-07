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Mesajul ministrului Afacerilor Externe după atacul armat din Polonia, în urma căruia cinci persoane au fost ucise și alte 15 au fost rănite

Mesajul ministrului Afacerilor Externe după atacul armat din Polonia, în urma căruia cinci persoane au fost ucise și alte 15 au fost rănite
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Ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, a reacționat după atacul armat din Cracovia, în urma căruia cinci persoane au fost ucise și alte 15 rănite. Oficialul român a transmis condoleanțe familiilor victimelor și le-a urat însănătoșire grabnică celor răniți.

În mesajul postat pe platforma X, Neculăescu și-a exprimat solidaritatea cu Polonia și i-a transmis condoleanțe omologului său polonez, Radosław Sikorski. Totodată, ministrul de Externe a anunțat că echipa consulară a României se află în strânsă legătură cu autoritățile poloneze.

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„Șocat de atacul armat îngrozitor de la Cracovia. Sincere condoleanțe lui @sikorskiradek și familiilor victimelor, iar celor răniți le urez o recuperare cât mai rapidă. Echipa noastră consulară este în strânsă legătură cu autoritățile poloneze. România este alături de Polonia”, a transmis Dan Neculaescu pe X.

Atac armat în Polonia: Cinci persoane au fost ucise, 15 au fost rănite

În jurul orei 15:00, o mașină a intrat în Piața Centrală din Cracovia. Un bărbat aflat în interiorul vehicului a început să tragă în oameni la întâmplare. Atacul are loc la o săptămână după cea mai gravă criză politică de după căderea comunismului, când conducerea Tribunalului Constituțional a fost demisă, rezultând un conflict deschis între premierul liberal Donald Tusk și președintele conservator Karol Nawrocki.

Atacatorul a tras cu focuri de armă în Piața Centrală de lângă Biserica Sfânta Maria, în timp ce polițiștii desfășurau o operațiune pe strada Dietla. Zona unde a avut loc incidentul este una intens frecventată a Cracoviei, cunoscută pentru obiectivele istorice cu un număr mare de vizitatori. Mai multe detalii AICI.

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