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Mărturia unui român prins în împușcăturile din Cracovia. „Zboară elicoptere peste oraș, e haotic totul”

Ruxandra Radulescu
Mărturia unui român prins în împușcăturile din Cracovia.
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Un român aflat în Cracovia relatează, într-o postare pe Facebook, scenele de groază de la momentul atentatului, care a avut loc sâmbătă 7 noiembrie, dar și atmosfera de panică care a curprins orașul, imediat după atac. Acesta spune că a auzit și el împușcăturile care au dus la moartea a cinci persoane.

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„Am nimerit bine în Cracovia. În urmă cu câteva minute a fost un… atentat. În Piața Centrală, ziarele locale zic că sunt 5 morți, între care și turiști. O mașină a intrat în piață, cineva a ieșit și a început să tragă”, a scris acesta pe social media.

„Sunetele par de mitralieră”

Potrivit bărbatului, pe nume Cristian Scutariu, atacatorul e posibil să fi folosit o mitralieră.

„Iar sunetele, atât cât mă pricep eu, par de mitralieră. Atât cât mă pricep eu, adică deloc.”, mai spune acesta.

„E haotic totul”

Tragedia a generat un adevărat haos în centrul Cracoviei, cu elicoptere de poliție care survolează constant, agenți de securitate și mașini de poliție care patrulează orașul.

„Acum zboară elicoptere peste oraș, trei de poliție au trecut peste zona unde stau eu în ultimele 15 minute. E plin de poliție, de agenți de securitate, ambulanțe. E ușor haotic totul…”, a mai adăugat acesta.

Autorul atentatului a fost reținut

Un atac armat produs sâmbătă, 7 noiembrie, în centrul orașului Cracovia, unul dintre cele mai importante centre turistice din Polonia, s-a soldat cu cel puțin cinci persoane decedate și alte zece rănite.

Poliția din regiunea Małopolska a anunțat că suspectul atacului armat din centrul orașului Cracovia a fost reținut, după ce a fost împușcat și transportat la spital, unde se află sub supravegherea autorităților.

Identitatea suspectului nu a fost dezvăluită deocamdată. Purtătorul de cuvânt al pompierilor, Hubert Ciepły, a precizat că doi polițiști se numără printre persoanele rănite. Echipajele de intervenție continuă operațiunile la locul atacului, unde au fost mobilizate forțe de poliție, ambulanțe și un elicopter medical. Mai multe detalii AICI.

Sursa FOTO: Cristian Scutariu @Facebook

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