Prima pagină » Știri politice » A 40-a noapte de proteste în fața Arestului Central, unde este închis Călin Georgescu. Susținătorii scandează: Căline, Căline, la Cotroceni cu tine!”

A 40-a noapte de proteste în fața Arestului Central, unde este închis Călin Georgescu. Susținătorii scandează: Căline, Căline, la Cotroceni cu tine!”

Oana Zvobodă
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Pentru a 40-a noapte la rând, oamenii s-au strâns în fața Arestului Central din Capitală pentru a-l susține pe Călin Georgescu, după arestarea fostului candidat la alegerile prezidențiale în dosarul de înșelăciune în formă continuată.

Vezi galeria foto
6 poze

Aproximativ 20 de persoane s-au adunat din nou în fața Arestului Central din București pentru a-l susține pe Georgescu. Ca de fiecare dată, aceștia au venit cu steaguri ale României, dar și cu pancarte inscripționate cu mesaje precum: „Călin Georgescu, persecutat politic!” sau „Vinovat de iubire de neam și țară”.

Sondaj Gândul

Ați vota-o președinte pe Diana Buzoianu?

Loading ...

De asemenea, mulțimea a scandat minute în șir: „Căline, Căline, la Cotroceni cu tine!” și „Eliberați-l!”. Oamenii au montate mai multe corturi în zonă pentru a se adăposti, din cauza temperaturilor scăzute de peste noapte.

Călin Georgescu le-a răspuns, de după gratii, românilor care i-au trimis scrisori

Călin Georgescu a transmis joi, 5 noiembrie, un nou mesaj din Arestul Central al Poliției Capitalei. Acesta le-a mulțumit românilor care i-au trimis scrisori în perioada în care se află după gratii.

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, prin intermediul soției sale, Cristela Georgescu, fostul candidat la prezidențiale a transmis un mesaj emoționant către toți cei care îi sunt alături.

„Dragii mei, Primesc scrisorile voastre. Forța lor lăuntrică mă emoționează. Vă citesc, vă simt, vă înțeleg. Dincolo de cuvinte, se aude cum bate inima voastră și se simte credința, iubirea și sufletul fiecăruia dintre voi. Iubirea a învins și învinge întotdeauna. Ea este mai puternică decât orice zid și orice despărțire. De altfel, dacă nu ai iubire, nu poți transmite nimănui nimic cu adevărat. Nădăjduim în Dumnezeu ca iubirea să cuprindă inima fiecărui român. Atunci țara va înflori. Mare este Numele Sfintei Treimi!”, a transmis Călin Georgescu.

Procesul lui Georgescu a fost amânat de Tribunalul București pentru luni

Călin Georgescu a fost arestat preventiv marți, 29 septembrie, pentru o perioadă de 30 de zile în dosarul DIICOT în care este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe extrem de grave în formă continuată. Ancheta a fost declanșată în urma plângerii omului de afaceri buzoian Răzvan Leu, care afirmă că ar fi pierdut 1,1 milioane de euro după ce i s-ar fi promis obținerea unei finanțări externe în valoare de 6 milioane de euro.

Ulterior, Curtea de Apel București a admis contestația formulată de procurorii DIICOT și a decis prelungirea arestării preventive a fostului candidat la alegerile prezidențiale. Acesta este cercetat într-un dosar în care este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Joi, 5 noiembrie, Tribunalul București urma să analizeze o nouă solicitare a avocaților săi privind înlocuirea arestului preventiv cu arest la domiciliu sau control judiciar. Instanța a amânat însă judecarea cererii pentru luni, 9 noiembrie.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

VIDEODiana Șoșoacă povestește cum a agresat două tinere care se sărutau în Franța
17:48
Diana Șoșoacă povestește cum a agresat două tinere care se sărutau în Franța
FLASH NEWSConsilieri locali declarați „săraci lipiți”, deși primeau indemnizații, la Iași
17:29
Consilieri locali declarați „săraci lipiți”, deși primeau indemnizații, la Iași
FLASH NEWSTánczos Barna începe să spere că UDMR poate da președintele României
16:55
Tánczos Barna începe să spere că UDMR poate da președintele României
VIDEOIlie Bolojan, provocat de Dragoș Pătraru să spună „Hai, Sorine, guvernează!”. Cum a reacționat fostul premier
16:30
Ilie Bolojan, provocat de Dragoș Pătraru să spună „Hai, Sorine, guvernează!”. Cum a reacționat fostul premier
REACȚIENicușor Dan, elogiat de Federația Română de Rugby după ce a fost prezent în vestiarul echipei înaintea meciului pe care „Stejarii” l-au pierdut cu Tonga. Căpitanul naționalei a dezvăluit mesajul transmis de președinte
16:09
Nicușor Dan, elogiat de Federația Română de Rugby după ce a fost prezent în vestiarul echipei înaintea meciului pe care „Stejarii” l-au pierdut cu Tonga. Căpitanul naționalei a dezvăluit mesajul transmis de președinte
FLASH NEWSElena Udrea, optimistă după înfrângerea lui Trump la alegeri: „Eu continui să cred în MAGA. Continui să cred în suveranism”
16:00
Elena Udrea, optimistă după înfrângerea lui Trump la alegeri: „Eu continui să cred în MAGA. Continui să cred în suveranism”
Mediafax
Noua țară membră a UE! Are 630.000 de locuitori și intră PRIMA după Croația
Digi24
Tanczos Barna, după botezul lui Alfred Simonis: „Noi la UDMR nu avem asemenea evenimente. La nunta domnului Kelemen nu au ieșit știri”
Cancan.ro
Cum a reacționat Prințul Marco după ce Gabriella l-a taxat dur. A făcut-o de rușine și nu s-a oprit
Prosport.ro
FOTO. Rivala Simonei Halep, imagini incendiare din vacanța în Maldive
Adevarul
Românul care l-a consiliat pe Trump dezvăluie ce sfaturi i-ar da acum: „Să nu uităm că pe vremuri a fost democrat”
Mediafax
LOVITURĂ pentru consumatori! De ce oprește Spania ieftinirea uleiului de măsline
Click
„Cancer?” Tudor de la Fly Project, de nerecunoscut după ce a slăbit peste 40 de kilograme
Digi24
Gen. Dorin Toma, fost comandant NATO: „România începe târziu proiectul unei baze americane permanente”. Cu cât suntem în urma Poloniei
Cancan.ro
'Sfârșitul Lumii va fi pe 13 noiembrie 2026'. În 1960, un matematician renumit a calculat data exactă a Apocalipsei
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști pe adolescentul din „Karate Kid”? Ralph Macchio împlinește 65 de ani
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Mașina Zilei: Skoda Scala 2021, compacta ideală pentru familii și oraș. Puncte forte și compromisuri la sub 8.000 de euro
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Sorin Ene, invitat la „Podcast cu Prioritate” #116 by ProMotor. Drift, familie, mașini spectaculoase și noua generație de piloți din România
Mediafax Italia
Codul secret care TE POATE SALVA pe stradă!
Mediafax Spania
BREAKING! Șoferului premierului, ARESTAT!
FLASH NEWSIncident cu arma din dotare la Poliția Locală Constanța. O angajată a tras accidental în sediul instituției înainte să predea pistolul
17:25
Incident cu arma din dotare la Poliția Locală Constanța. O angajată a tras accidental în sediul instituției înainte să predea pistolul
SCANDALOS„Este o insultă pentru cultura noastră”. Un bucătar șef italian a fost concediat după ce a refuzat să pună ananas pe pizza la cererea unui client
17:24
„Este o insultă pentru cultura noastră”. Un bucătar șef italian a fost concediat după ce a refuzat să pună ananas pe pizza la cererea unui client
BREAKING NEWS🚨 Atac armat în Polonia: Cinci persoane au fost ucise, 15 au fost rănite. Unul dintre atacatori a fost rănit și arestat
17:15
🚨 Atac armat în Polonia: Cinci persoane au fost ucise, 15 au fost rănite. Unul dintre atacatori a fost rănit și arestat
INEDITUn pui aparținând uneia dintre cele mai rare specii de balenă din lume, descoperit în largul coastelor Canadei. Numărul puilor identificați în acest sezon a ajuns la 24, cel mai ridicat din 2009 încoace
17:11
Un pui aparținând uneia dintre cele mai rare specii de balenă din lume, descoperit în largul coastelor Canadei. Numărul puilor identificați în acest sezon a ajuns la 24, cel mai ridicat din 2009 încoace
INEDITCredința în supranatural nu a dispărut în lumea modernă. Un studiu arată că fantomele continuă să fascineze oamenii, chiar și într-o societate tot mai orientată spre știință
16:53
Credința în supranatural nu a dispărut în lumea modernă. Un studiu arată că fantomele continuă să fascineze oamenii, chiar și într-o societate tot mai orientată spre știință
NEWS ALERTUn centru de date AI aflat în construcție în Amsterdam a fost vandalizat de de către un grup de activiști
16:45
Un centru de date AI aflat în construcție în Amsterdam a fost vandalizat de de către un grup de activiști

Cele mai noi

Trimite acest link pe