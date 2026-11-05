Ion Cristoiu afirmă că narațiunea ingerinței ruse își pierde credibilitatea: „Oamenii ridiculizează acest fenomen”

Ion Cristoiu afirmă că nu există nicio ingerință rusă. Scriitorul crede că acest fenomen a început să fie ridiculizat de întreaga lume. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.



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„Nu există nicio ingerință rusă”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu susține că nu există nicio ingerință rusă. Acesta vorbește despre un clip lansat pe platforma X cu Inteligența Artificială în care este ironizată ingerința rusă. El spune că pentru a face lumea să râdă, oamenii trebuie să fie conștienți de o anumită stare. În acest caz, adaugă scriitorul, clipul muzical nu dovedește decât că oamenii au început să ridiculizeze ingerința rusă.

„Nu există nicio ingerință rusă. Este un moment considerat istoric. Pentru că în momentul în care apare ridiculizarea… Deci, cel mai greu lucru și este să faci umor. Ca lumea să râdă, trebuie să fie conștientă că, cum să zic, de o stare. În cazul de față, acest clip lansat cu inteligența artificială ne spune că deja oamenii râd, ridiculizează, practic, ingerința rusă.”, explică publicistul.

„Ăsta era dușmanul de clasă…”

Scriitorul spune că anii 1950 au fost marcați de lupta de clasă. El vorbește despre un articol pe care l-a publicat în ziarul pe care îl conducea. În acel articol se enunța o știre despre niște chiaburi care i-ar fi spus unei secretare de partid că este urâtă. Pentru această faptă, respectivii chiaburi au fost anchetați și condamnați.

„În anii 1950 era lupta de clasă. Fiecare ziar trebuia născut în fiecare zi. La un moment dat, am ținut un articol cu niște chiaburi care i-au spus unei secretare de partid că e urâtă. Se cerea public condamnarea lor. Ăsta era dușmanul de clasă…”, amintește Cristoiu.

Acuzațiile privind ingerința rusă în procesele electorale au devenit un subiect major de dezbatere în UE. Tema influenței ruse în alegeri a continuat să genereze controverse politice și dispute privind transparența campaniilor electorale. Partidele conservatoare au acuzat că, pe fondul ingerinței ruse, se încalcă libertatea de exprimare a europenilor. În acest context, Ion Cristoiu contestă existența ingerinței ruse. Scriitorul consideră că subiectul a ajuns să fie tratat cu ironie, inclusiv prin materiale distribuite pe rețelele sociale.