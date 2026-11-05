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Ion Cristoiu îi aseamănă pe democrații din SUA cu USR-iștii din România: „Vor porni anchete și răzbunări împotriva lui Donald Trump”

Andrei Rosz
Ion Cristoiu anticipează două greșeli majore pe care le vor face democrații după preluarea Congresului: „Vor porni anchete și răzbunări împotriva lui Donald Trump”
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Ion Cristoiu crede că democrații vor face 2 mari greșeli după preluarea congresului. Scriitorul susține că aceștia sunt răzbunători și vor încerca anchetarea apropiaților lui Trump. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

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„Democrații vor face 2 mari greșeli”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu spune că dacă ar fi consilierul democraților, ar avea câteva sfaturi pentru aceștia. Acesta crede că democrații din SUA vor face 2 greșeli imense acum că au câștigat alegerile din Senat și din Camera Reprezentaților. El crede că una dintre greșelile democraților va fi să îl ancheteze pe Trump și pe apropiații acestuia. Scriitorul spune că democrații sunt un fel de USR-iști și sunt răzbunători.

„Dacă aș fi consilierul democraților, dar chiar dacă aș fi, tot nu m-ar asculta, ei vor face două mari greșeli. În loc să se ocupe, să contracareze niște legi ale lui Trump, vor porni, pentru că ei sunt USR-iști, anchete și răzbunări împotriva președintelui.”, explică publicistul. 

Iar cu destituirea nu au cum să reușească

Scriitorul afirmă că orice anchetă împotriva lui Trump sau a apropiaților lui va dura foarte mult. Acesta crede că democrații nu au nicio șansă să îl destituie pe președintele SUA din funcție.

„Românii nu știu că nu-i ca la noi, să te aresteze DIICOT-ul, ca pe Călin Georgescu. Deci ei nu vor face altceva decât anchete. Vor chema, nu știu, pe Musk, în fața unei comisii. Păi, durează ancheta aia vreo 20 de ani, până se termină. În felul acesta, îl lasă pe Trump să facă ce vrea. Iar cu destituirea nu au cum să reușească. Aia nu mai merge.”, afirmă Cristoiu. 

Trump respinge scenariul destituirii sale de către democrați

Președintele Trump a avertizat că Partidul Democrat ar avea de suferit dacă ar iniția o procedură de destituire împotriva sa, după preluarea controlului asupra Congresului. Mai mult, șeful de la Casa Albă exclude și demiterea secretarului apărării, Pete Hegseth, despre care susține că „face o treabă foarte bună”, în ciuda dezvăluirilor controversate scoase la iveală de presa americană. Liderul de la Casa Albă a respins scenariul destituierii. Acesta a susținut că nu există motive pentru îndepărtarea sa din funcție.

„Nu. Nici măcar un pic. Cred că ar distruge Partidul Democrat dacă ar face asta. O procedură de destituire fără motiv, doar pentru că țara are succes. Uite, adică, probabil că mă voi înțelege bine cu democrații, cu excepția cazului în care vor să fie distructivi, dar eu am dreptul de veto, așa că, dacă nu ne place ce fac, ei… au sunat deja și vor să discute despre anumite lucruri, și asta e în regulă. ”, a declarat Trump.

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