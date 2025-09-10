Adrian Năstase: „Este inadmisibil să ataci FUNDAȚIA că a primit foarte mulți bani de stat. În 15 ani a primit 11.000 euro de la guvern”

În ediția din 9 septembrie 2025 a emisiunii Marius Tucă Show, Adrian Năstase a subliniat angajamentul său în patriotism prin activitatea la Ministerul de Externe între 1990-1992, menționând stenogramele discuțiilor sale și cartea „Angajament în interes național”. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Adrian Năstase a explicat rolul și realizările Fundației Titulescu, înființată în 1991, care a reușit repatrierea osemintele lui Titulescu, a publicat peste 200 de volume și a organizat numeroase conferințe și dezbateri în ultimii 20 de ani.

„În primul rând, eu nu am fost în China în calitate de președinte al Fundației Titulescu. Ce legătură are fundația cu vizita mea în China? Iar dacă vorbim despre fundație, care are o istorie, deci de 34 de ani, din 91, este instituția care a reușit să aducă printr-un proces internațional osemintele lui Titulescu în țară” , spune fostul prim-ministru.

Adrian Năstase a mai explicat că această fundație a primit doar 11.000 de euro de la Guvern în 15 ani, în cea mai mare parte din proiecte câștigate, restul finanțării provenind de la firme private.