Adrian Severin: „Americanii au făcut din China o superputere în numele capitalismului”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a explicat cum Statele Unite au pierdut monopolul global și cum propriile politici au contribuit la apariția altor centre de putere. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Severin crede că ceea ce trăim astăzi este rezultatul deciziilor economice luate de America. Lipsa unei planificări economice naționale au permis capitalurilor americane să se îndrepte spre China.
„S-a terminat vremea unipolarismului, s-a terminat vremea… Asta e, nu ne place, dar trebuie să acceptăm. La urma urmei s-a terminat unipolarismul pentru că au apărut alți poli, ca urmare chiar a politicii americane, chiar a liberalismului american, a globalizării, care, sigur, a servit Americii o vreme, dar, până la urmă, a servit și celorlalți. Nu uitați că acest liberalism a făcut niște capitaluri americane să meargă în China, să fertilizeze solul economiei chineze și să facă din China o superputere. Pentru că acele capitaluri nu au urmărit o politică națională, ci au urmărit o politică corporatistă, o politică de societate comercială.”, afirmă invitatul.
În continuare, fostul ministru de Externe a explicat că America nu a avut niciodată politici economice naționale, ci doar abordări bazate pe liber schimb.
„Nu uitați că în America nu există nicio formă de planificare economică, că nu există instituții care să gândească la un sistem de economie național, adică cu diverși actori care, între ei, au o relație sinergică. America, în principiu, nu are politici economice. Singurele politici ar fi fost cele… Aste pe care vrea să le introducă Trump, protecționismul prin taxe vamale, numai că liberul schimb pe care l-a susținut America și a fost o mare victorie când America a impus acordul general pentru taxe vamale și comerț, a fost o mare victorie, pentru că s-au dărâmat toate barierele tarifare și netarifare stabilite de vechile imperii coloniale occidentale.”, spune Severin.