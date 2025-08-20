Adrian Severin: „Americanii au făcut din China o superputere în numele capitalismului”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a explicat cum Statele Unite au pierdut monopolul global și cum propriile politici au contribuit la apariția altor centre de putere. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin: „Nu uitați că acest liberalism a făcut niște capitaluri americane să meargă în China”

Severin crede că ceea ce trăim astăzi este rezultatul deciziilor economice luate de America. Lipsa unei planificări economice naționale au permis capitalurilor americane să se îndrepte spre China.

„S-a terminat vremea unipolarismului, s-a terminat vremea… Asta e, nu ne place, dar trebuie să acceptăm. La urma urmei s-a terminat unipolarismul pentru că au apărut alți poli, ca urmare chiar a politicii americane, chiar a liberalismului american, a globalizării, care, sigur, a servit Americii o vreme, dar, până la urmă, a servit și celorlalți. Nu uitați că acest liberalism a făcut niște capitaluri americane să meargă în China, să fertilizeze solul economiei chineze și să facă din China o superputere. Pentru că acele capitaluri nu au urmărit o politică națională, ci au urmărit o politică corporatistă, o politică de societate comercială.”, afirmă invitatul.

„Nu uitați că în America nu există nicio formă de planificare economică”

În continuare, fostul ministru de Externe a explicat că America nu a avut niciodată politici economice naționale, ci doar abordări bazate pe liber schimb.