Adrian Severin: „Europenii au fost mereu SPERIAȚI de ideea că americanii s-ar putea înțelege cu rușii”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a discutat despre tensiunile geopolitice dintre Occident și Rusia, precum și despre poziția SUA în contextul schimbării administrației americane. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin: „Europa a pus mereu gaz pe foc pentru ca relația americano-rusă să se strice”

Adrian Severin a vorbit despre modul în care Europa a încercat, de-a lungul timpului, să se asigure că nu vor exista relații bilaterale directe între SUA și Rusia. Pe de altă parte, spune el, SUA se teme de un posibil pact între Germania, Franța și Rusia.

„Europenii au jucat o vreme la două capete. Ei au fost mereu speriați de ideea că SUA ar putea să se înțeleagă cu Rusia peste capul lor și atunci au instigat, și în special Germania a făcut lucrul acesta. Mereu au pus gaz pe foc pentru ca relația americano-rusă să se strice. În același timp, însă, și americanii s-au speriat tot timpul că Germania și Europa germană sau franco-germană vor face un nou pact cu Rusia.”

Adrian Severin: „Trump vrea să lichideze și ultimele rămășițe ale imperialismului britanic”

Severin remarcă o schimbare strategică a Statelor Unite, odată cu instalarea administrației Trump la Washington, marcată de intenția retragerii trupelor americane din Europa.