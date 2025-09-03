Adrian Severin: „PROPAGANDA poate fi inteligentă sau poate fi «din topor»”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre cum poate fi făcută propaganda. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin: „Microbul a ajuns la oameni care altminteri au tot ce le trebuie pentru a fi sănătoși”

Invitat la Marius Tucă Show, Adrian Severin a vorbit despre formele propagandei. Acesta susține că s-a ajuns la un nou nivel de derizoriu și chiar de prostie sub care nu se poate trece. Politica de dezinformare, de intoxicare și manipulare este veche și bine cunoscută, spune acesta. Sunt o mulțime de cărți scrise despre propagandă. Politicianul spune, însă, că și propaganda se poate face inteligent sau „din topor”, într-un mod prostesc. Acest mod prostesc, care în general nu ar păcăli pe nimeni, a ajuns să păcălească oameni cu inteligență asimptomatică, completează politicianul.

Severin vorbește și despre oamenii inteligenți de care este surprins că sunt prostiți de această propagandă. Acesta povestește despre liceul pe care l-a urmat, dar și despre colegii pe care i-a avut. După un liceu bun, o școală serioasă, apoi o facultate respectabilă și un loc de muncă onorant, foști colegi de-ai politicianului sunt păcăliți de propagandă. Acesta susține că înțelege propaganda, dar nu așa. Microbul, spune fostul ministru, a ajuns la oameni complet sănătoși. Aici nu mai este vorba de vulnerabilizare în fața propagandei. Ci se discută de niște mijloace penibile, josnice și naive de manipulare.