Adrian Severin: „PROPAGANDA poate fi inteligentă sau poate fi «din topor»”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre cum poate fi făcută propaganda. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Adrian Severin a vorbit despre formele propagandei. Acesta susține că s-a ajuns la un nou nivel de derizoriu și chiar de prostie sub care nu se poate trece. Politica de dezinformare, de intoxicare și manipulare este veche și bine cunoscută, spune acesta. Sunt o mulțime de cărți scrise despre propagandă. Politicianul spune, însă, că și propaganda se poate face inteligent sau „din topor”, într-un mod prostesc. Acest mod prostesc, care în general nu ar păcăli pe nimeni, a ajuns să păcălească oameni cu inteligență asimptomatică, completează politicianul.
Severin vorbește și despre oamenii inteligenți de care este surprins că sunt prostiți de această propagandă. Acesta povestește despre liceul pe care l-a urmat, dar și despre colegii pe care i-a avut. După un liceu bun, o școală serioasă, apoi o facultate respectabilă și un loc de muncă onorant, foști colegi de-ai politicianului sunt păcăliți de propagandă. Acesta susține că înțelege propaganda, dar nu așa. Microbul, spune fostul ministru, a ajuns la oameni complet sănătoși. Aici nu mai este vorba de vulnerabilizare în fața propagandei. Ci se discută de niște mijloace penibile, josnice și naive de manipulare.
„Mie mi se pare că am ajuns la un nivel al derizoriului și al prostiei, până la urmă, sub care nu știu… Măcar optimiștii vor spune nu se poate trece. Probabil că pesimiștii gândesc că se poate și mai rău. Totuși, politica de dezinformare, de intoxicare, de manipulare e cunoscută, e veche. Sunt cărți scrise despre propagandă. Dar și propaganda asta poate fi inteligentă sau poate fi așa din topor. Propagandă prostească, care în mod normal nu poate păcăli pe nimeni, decât pe oamenii care au un nivel de inteligență total asimptomatic. Să fii prostit de propagandă e una. Deși pe mine mă uimesc unii, mă uimesc unii și aici mă refer, de pildă, la foștii mei colegi de liceu care au fost într-un liceu foarte bun. Am făcut o școală foarte serioasă. Toți colegii mei de clasă au intrat la facultate, au terminat școli înalte și care, după ce au parcurs ani și ani de viață și de experiență, ajung să se lase păcăliți de tot felul de idei de tipul vin rușii să ne ocupe, noi nu vrem în Rusia, că ne duce nu știu cine acolo. Vrem în Europa et cetera et cetera et cetera. Microbul a ajuns la oameni care altminteri au tot ce le trebuie pentru a fi sănătoși. Au tot ce le trebuie, au de la natură ce le trebuie, de la școală… Aici nu mai e vorba de vulnerabilitatea mea în fața propagandei, în fața manipulării, dezinformării. Aici este vorba despre cel care dezinformează și care apelează la cele mai penibile, mai josnice, mai naive chestii, mai derizorii formule. Adică acuma putem spune absolut orice. Rușii au stricat GPS-ul avionului în care era doamna aceasta.”, a explicat politicianul.