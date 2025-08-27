Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Adrian Severin: „Uniunea Europeană este a NOASTRĂ, nu noi suntem ai ei”

Adrian Severin: „Uniunea Europeană este a NOASTRĂ, nu noi suntem ai ei”

Andrei Rosz
27 aug. 2025, 07:30, Marius Tucă Show
Adrian Severin: „Uniunea Europeană este a NOASTRĂ, nu noi suntem ai ei”
Adrian Severin: Uniunea Europeană este a noastră, nu noi suntem ai ei

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre cum se recâștigă libertatea unui stat. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin: „Libertățile acestea au fost câștigate cu sânge

Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, Adrian Severin a vorbit despre UE și Constituția României. Acesta a început discursul cu ideea că țările europene au creat UE și nu invers. Politicianul a menționat chiar o formă de contestare a unor acte normative ale Comisiei Europene prin Curtea de Justiție a UE. Severin a ținut să delimiteze constituțiile naționale de actele normative ale Comisiei Europene. Acesta susține că UE trebuie să țină cont de constituția fiecărui stat înainte de a decide ceva. Nu poate Uniunea Europeană să dicteze legi ce contravin cu constituția vreunui stat membru.

Acesta a vorbit apoi și de drepturi și libertăți. Politicianul susține că în România, Constituția a fost ucisă chiar de către români. Resturile ei sunt acum demolate cu fiecare mișcare politică. Severin susține că democrația din România a fost transformată într-un sistem oligarhic. Singurul mod în care se poate recâștiga libertatea României, spune fostul ministru, este prin luptă, cu sânge. Acesta susține că de-a lungul secolelor doar așa s-au câștigat libertăți. Ca un ultim lucru, Severin susține că trebuie să îndepărtăm iluziile și să înțelegem că nu ne salvează nimeni, nici măcar Trump.

„Uniunea Europeană este a noastră, nu noi suntem ai ei. Noi am făcut Uniunea Europeană împreună cu ceilalți, nu Uniunea Europeană ne-a făcut pe noi. Avem inclusiv posibilitatea unor acțiuni la Curtea de Justiție a Uniunii Europene dacă, prin anumite acte normative ale Comisiei Europene și politici promovate de Comisia Europeană, se încalcă prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, care tratate, potrivit Constituției noastre, dar și a tuturor celorlalte Constituții, trebuie să fie conforme cu Constituția Națională. Deci toate drepturile fundamentale din Constituția noastră trebuie respectate de legislația Uniunii Europene. Și nu invers. Noi nu trebuie să ne aliniem, să ne limităm drepturile în funcție de ce crede Comisia Europeană. Este adevărat însă că noi înșine, la nivel intern, am suspendat Constituția. Am suspendat tot ce înseamnă democrația noastră constituțională și am limitat drepturile fundamentale. De aceea n-avem niciun fel de impuls pentru a merge și a contesta ce face Comisia. Există o conivență perfectă între limitările de drepturi practicate și decise de Comisia și limitările de drepturi din România. Ceea ce înseamnă, se dovedește o dată în plus că democrația a fost distrusă, a fost ucisă, că ea este în continuare, ce a mai rămas, resturile ei sunt demolate și că s-a trecut, în modul cel mai legitim, de la un sistem democratic la un sistem oligarhic. Cum putem să restabilim democrația? Păi așa cum am stabilit-o. Prin luptă. Și am obținut-o prin luptă. Aș spune clar, cu sânge. De-a lungul secolelor, libertățile acestea au fost câștigate cu sânge. Inclusiv în Revoluția din 1989. Și nu le putem apăra decât așa cum le-am câștigat, iar dacă le-am pierdut, cu atât mai mult putem să le recuperăm așa cum le-am câștigat. Să lăsăm iluziile deoparte. Nu va veni administrația Trump să ne restituie drepturile fundamentale. Comisia Europeană nu are nicio putere să ne impună renunțarea la democrație. De fapt, aici este o conspirație, dacă vreți, transnațională, care vrea să distrugă tot ceea ce înseamnă libertate democratică în Europa și în statele membre ale Uniunii Europene. Despre asta vorbim. Iar administrația americană, sigur, inclusiv din anumite interese specifice, încearcă să combată această limitare de drepturi, pentru că această administrație și acest președinte american au fost ele însele victime ale unor asemenea proceduri.  Aici este interesul lor de a lupta cu procedurile acestea nedemocratice sau antidemocratice, cum am spus noi mai devreme, și a le combate peste tot, acolo unde ele apar.”, a explicat politicianul.

Mediafax
Un bărbat a încasat 25 de ani pensia soacrei moarte. El riscă opt ani de închisoare
Digi24
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc pe seama soldaților uciși în Ucraina
Cancan.ro
Monica Anghel a ajuns pe masa de operații! Ce s-a întâmplat cu artista: 'Am luat cea mai bună decizie'
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
Adevarul
Cum încearcă Rusia să câștige de partea sa lumea, dincolo de Occident
Mediafax
Incendiul de la Dragonul Roșu: operațiunile de curățare continuă cu buldoexcavatoare
Click
Cât a plătit Dan Negru în Istanbul pe o porție de Budinca lui Noe: „Gust de colivă și cam scump!” Cum se prepară cel mai vechi desert din lume?
Wowbiz
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Antena 3
Un bărbat care a cumpărat o geacă din piele dintr-un second hand a aflat acasă că, de fapt, a pus mâna pe o comoară
Digi24
VIDEO Sezon slab pe litoralul românesc. Decizia drastică luată de hotelieri, de la 1 septembrie, după încasările mult sub așteptări
Cancan.ro
Felix Baumgartner a fost, de fapt, ucis? Răsturnare de situație, după ultima descoperire a anchetatorilor
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Acum e unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori din România! În trecut a avut o altă meserie
observatornews.ro
Magistraţii blochează Justiţia din cauza reformei pensiilor. "Se ajunge la peste 42 de ani de muncă zilnică"
StirileKanalD
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
KanalD
Incendiul izbucnit marți seară la Dragonul Roșu a făcut dezastru! O hală de 2.000 de metri pătrați a fost mistuită de flăcări
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Alimentare cu combustibil greșit: Este dauna acoperită de asigurarea RCA sau CASCO?
Descopera.ro
Astronomii au urmărit o EXPLOZIE COSMICĂ masivă de acum 12 miliarde de ani
Capital.ro
Călin Georgescu a fost trădat. Divorțul anului în politică: Nu va accepta nimeni să-l pună premier!
Evz.ro
Capitala, sub un nor gros de fum de plastic ars de la Dragonul Roșu. Garda de Mediu face măsurători abia acum
A1
Maria Avram, dărâmată după Bonfire-ul cu Oana Monea. Concurenta a sărit imediat în brațele ispitei: „Nu rămâne Oana cu el”
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
HALUCINANT! Fată de 13 ani, găsită de către mama ei spânzurată în locuința lor din Sibiu. Declarațiile vecinilor: „Era mai reținută ea și mai stingheră câteodată”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ la doctor: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția!
Descopera.ro
Începutul unei noi ere: Astronomii au descoperit cea mai strălucitoare explozie radio rapidă