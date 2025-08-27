În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre cum se recâștigă libertatea unui stat. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin: „L ibertățile acestea au fost câștigate cu sânge ”

Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, Adrian Severin a vorbit despre UE și Constituția României. Acesta a început discursul cu ideea că țările europene au creat UE și nu invers. Politicianul a menționat chiar o formă de contestare a unor acte normative ale Comisiei Europene prin Curtea de Justiție a UE. Severin a ținut să delimiteze constituțiile naționale de actele normative ale Comisiei Europene. Acesta susține că UE trebuie să țină cont de constituția fiecărui stat înainte de a decide ceva. Nu poate Uniunea Europeană să dicteze legi ce contravin cu constituția vreunui stat membru.

Acesta a vorbit apoi și de drepturi și libertăți. Politicianul susține că în România, Constituția a fost ucisă chiar de către români. Resturile ei sunt acum demolate cu fiecare mișcare politică. Severin susține că democrația din România a fost transformată într-un sistem oligarhic. Singurul mod în care se poate recâștiga libertatea României, spune fostul ministru, este prin luptă, cu sânge. Acesta susține că de-a lungul secolelor doar așa s-au câștigat libertăți. Ca un ultim lucru, Severin susține că trebuie să îndepărtăm iluziile și să înțelegem că nu ne salvează nimeni, nici măcar Trump.