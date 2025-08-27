În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre cum se recâștigă libertatea unui stat. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, Adrian Severin a vorbit despre UE și Constituția României. Acesta a început discursul cu ideea că țările europene au creat UE și nu invers. Politicianul a menționat chiar o formă de contestare a unor acte normative ale Comisiei Europene prin Curtea de Justiție a UE. Severin a ținut să delimiteze constituțiile naționale de actele normative ale Comisiei Europene. Acesta susține că UE trebuie să țină cont de constituția fiecărui stat înainte de a decide ceva. Nu poate Uniunea Europeană să dicteze legi ce contravin cu constituția vreunui stat membru.
Acesta a vorbit apoi și de drepturi și libertăți. Politicianul susține că în România, Constituția a fost ucisă chiar de către români. Resturile ei sunt acum demolate cu fiecare mișcare politică. Severin susține că democrația din România a fost transformată într-un sistem oligarhic. Singurul mod în care se poate recâștiga libertatea României, spune fostul ministru, este prin luptă, cu sânge. Acesta susține că de-a lungul secolelor doar așa s-au câștigat libertăți. Ca un ultim lucru, Severin susține că trebuie să îndepărtăm iluziile și să înțelegem că nu ne salvează nimeni, nici măcar Trump.
„Uniunea Europeană este a noastră, nu noi suntem ai ei. Noi am făcut Uniunea Europeană împreună cu ceilalți, nu Uniunea Europeană ne-a făcut pe noi. Avem inclusiv posibilitatea unor acțiuni la Curtea de Justiție a Uniunii Europene dacă, prin anumite acte normative ale Comisiei Europene și politici promovate de Comisia Europeană, se încalcă prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, care tratate, potrivit Constituției noastre, dar și a tuturor celorlalte Constituții, trebuie să fie conforme cu Constituția Națională. Deci toate drepturile fundamentale din Constituția noastră trebuie respectate de legislația Uniunii Europene. Și nu invers. Noi nu trebuie să ne aliniem, să ne limităm drepturile în funcție de ce crede Comisia Europeană. Este adevărat însă că noi înșine, la nivel intern, am suspendat Constituția. Am suspendat tot ce înseamnă democrația noastră constituțională și am limitat drepturile fundamentale. De aceea n-avem niciun fel de impuls pentru a merge și a contesta ce face Comisia. Există o conivență perfectă între limitările de drepturi practicate și decise de Comisia și limitările de drepturi din România. Ceea ce înseamnă, se dovedește o dată în plus că democrația a fost distrusă, a fost ucisă, că ea este în continuare, ce a mai rămas, resturile ei sunt demolate și că s-a trecut, în modul cel mai legitim, de la un sistem democratic la un sistem oligarhic. Cum putem să restabilim democrația? Păi așa cum am stabilit-o. Prin luptă. Și am obținut-o prin luptă. Aș spune clar, cu sânge. De-a lungul secolelor, libertățile acestea au fost câștigate cu sânge. Inclusiv în Revoluția din 1989. Și nu le putem apăra decât așa cum le-am câștigat, iar dacă le-am pierdut, cu atât mai mult putem să le recuperăm așa cum le-am câștigat. Să lăsăm iluziile deoparte. Nu va veni administrația Trump să ne restituie drepturile fundamentale. Comisia Europeană nu are nicio putere să ne impună renunțarea la democrație. De fapt, aici este o conspirație, dacă vreți, transnațională, care vrea să distrugă tot ceea ce înseamnă libertate democratică în Europa și în statele membre ale Uniunii Europene. Despre asta vorbim. Iar administrația americană, sigur, inclusiv din anumite interese specifice, încearcă să combată această limitare de drepturi, pentru că această administrație și acest președinte american au fost ele însele victime ale unor asemenea proceduri. Aici este interesul lor de a lupta cu procedurile acestea nedemocratice sau antidemocratice, cum am spus noi mai devreme, și a le combate peste tot, acolo unde ele apar.”, a explicat politicianul.