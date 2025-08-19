Adrian Severin: „Războiul din Ucraina a împins Rusia spre Asia. Asta nu le convine nici Statelor Unite, nici Rusiei”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin face o analiză a poziției geopolitice a Rusiei în contextul negocierilor privind războiul din Ucraina, dar și al relațiilor sale tensionate cu lumea occidentală. Acesta vorbește despre motivațiile strategice ale președintelui Putin, dar și despre consecințele globale pe care acest conflict prelungit le poate avea. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin susține că Kremlinul ar fi ghidat, printre altele, de scopul de a readuce Rusia la masa marilor puteri mondiale, recăpătându-și astfel rolul de actor major în politica globală.

„Aceste două puteri, cred că își dau seama de decadența lor. Bănuiesc că, în ceea ce îl privește pe președintele Putin, își dă, și nu bănuiesc, sunt sigur, de fapt, își dă mai mult seama de asta, încearcă să reabiliteze rolul Rusiei în lume și caută un statut, am numit eu cândva, post-sovietic sau post-imperial rusesc, într-o nouă ordine globală multipolară, în care își dă seama că nu mai poate domina cum a dominat altădată. Dar nu vrea să lipsească de la masa marilor decizii strategice. În același timp, el își dă seama că acest război din Ucraina, care se prelungește și care este un război, eu mereu spun război în Ucraina, nu cu Ucraina.”

Adrian Severin: „Războiul se poartă pe seama Ucrainei, de către Occidentul care a încercat să-și stabilească baze de putere la porțile Rusiei”

Invitatul prezintă perspectiva războiului din Ucraina mai degrabă ca pe un conflict simbolic între Rusia și Occident, acuzând puterile occidentale de provocarea tensiunilor din regiune care au dus la declanșarea acestui conflict armat. Împingerea Rusiei spre zona asiatică și încercarea de îndepărtare a sa de Europa ar fi determinat, potrivit lui Severin, un răspuns agresiv din partea Moscovei.