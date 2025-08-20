Adrian Severin: „Trump s-a uitat la liderii europeni ca un pedagog”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a comentat vizita recentă a liderilor europeni în America, pe care o consideră un gest disperat de a-și face simțită prezența. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

„Asta a fost o defilare a neputincioșilor”

În opinia sa, liderii europeni au mers în SUA din disperarea de a nu rămâne complet pe dinafară în eventualitatea unui acord major între marile puteri. Președintele Trump i-a tratat ca pe niște elevi la o lecție de meditații.

„Asta a fost o defilare a neputincioșilor, care în disperare s-au dus la Washington pentru a băga capul în poză, în așa fel încât, măcar dacă tot se va ajunge la o înțelegere, ei să nu fie complet absenți pe dinafară. Și aș spune că, de data aceasta, președintele Trump s-a purtat politicos și îngăduitor cu ei. Și am văzut imaginile filmate în direct și știind și eu puțin și mimica oamenilor politici, și gesturile lor, și gândurile lor, și așa mai departe, mi-era clar că se uită la ei, am zis și eu, ca un pedagog la ora de meditații la școli pentru copii… Copii arierați. Voi vreți să vorbiți, să spuneți că v-ați pus punctul de vedere, ați vorbit, ați marcat foarte bine.”, afirmă Severin.

Adrian Severin: „Acum America își pune problema să renunțe la această ocupație”

Severin subliniază că vizita europeană nu a schimbat cu nimic situația de pe continentul nostru.