Adrian Severin: „Trump s-a uitat la liderii europeni ca un pedagog”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a comentat vizita recentă a liderilor europeni în America, pe care o consideră un gest disperat de a-și face simțită prezența. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
În opinia sa, liderii europeni au mers în SUA din disperarea de a nu rămâne complet pe dinafară în eventualitatea unui acord major între marile puteri. Președintele Trump i-a tratat ca pe niște elevi la o lecție de meditații.
„Asta a fost o defilare a neputincioșilor, care în disperare s-au dus la Washington pentru a băga capul în poză, în așa fel încât, măcar dacă tot se va ajunge la o înțelegere, ei să nu fie complet absenți pe dinafară. Și aș spune că, de data aceasta, președintele Trump s-a purtat politicos și îngăduitor cu ei. Și am văzut imaginile filmate în direct și știind și eu puțin și mimica oamenilor politici, și gesturile lor, și gândurile lor, și așa mai departe, mi-era clar că se uită la ei, am zis și eu, ca un pedagog la ora de meditații la școli pentru copii… Copii arierați. Voi vreți să vorbiți, să spuneți că v-ați pus punctul de vedere, ați vorbit, ați marcat foarte bine.”, afirmă Severin.
Severin subliniază că vizita europeană nu a schimbat cu nimic situația de pe continentul nostru.
„Adică între cine e întâlnirea? Între Rusia și SUA. Tu, Germani, ce nu poți să concepi? Este o țară ocupată din Al Doilea Război Mondial, învinsă în Al Doilea Război Mondial și ocupată până până în ziua de azi. Statele Unite nu numai că nu s-au retras, dar au mai ocupat și ce nu ocupaseră până atunci. Deci a fost un grup de reprezentanți ai statelor europene ocupate care pentru a face ocupația mai acceptabilă și somnul mai lin s-a numit Alianță. Deci nu mai suntem învinși și ocupați, suntem aliați. Foarte bine. Dar aliatul principal, toți suntem egali, dar unul e mai egal decât ceilalți și ăla ne călărește cum crede el. Acum America își pune problema să renunțe la această ocupație, dar statele ocupate au arătat că așa de bine s-au obișnuit cu statutul de ocupat, încât acum s-au dus și au încercat ei să-și spună ceva cu bucuria și cu servilismul slugii căreia stăpânul îi cere opinia din punct de vedere politicos, din rațiuni politice, și ea chiar își dă opinia și își dă seama că opinia ei de fapt nu contează și că stăpânul va decide fără ea, dar nu ratează ocazia să își spună cuvântul.”, explică Adrian Severin.