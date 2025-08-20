Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Adrian Severin: „TRUMP s-a uitat la liderii europeni ca un pedagog”

Adrian Severin: „TRUMP s-a uitat la liderii europeni ca un pedagog”

Alexandra Anton
20 aug. 2025, 11:10, Marius Tucă Show
Adrian Severin: „TRUMP s-a uitat la liderii europeni ca un pedagog”
Adrian Severin: „Trump s-a uitat la liderii europeni ca un pedagog”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a comentat vizita recentă a liderilor europeni în America, pe care o consideră un gest disperat de a-și face simțită prezența. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

„Asta a fost o defilare a neputincioșilor”

În opinia sa, liderii europeni au mers în SUA din disperarea de a nu rămâne complet pe dinafară în eventualitatea unui acord major între marile puteri. Președintele Trump i-a tratat ca pe niște elevi la o lecție de meditații.

„Asta a fost o defilare a neputincioșilor, care în disperare s-au dus la Washington pentru a băga capul în poză, în așa fel încât, măcar dacă tot se va ajunge la o înțelegere, ei să nu fie complet absenți pe dinafară. Și aș spune că, de data aceasta, președintele Trump s-a purtat politicos și îngăduitor cu ei. Și am văzut imaginile filmate în direct și știind și eu puțin și mimica oamenilor politici, și gesturile lor, și gândurile lor, și așa mai departe, mi-era clar că se uită la ei, am zis și eu, ca un pedagog la ora de meditații la școli pentru copii… Copii arierați. Voi vreți să vorbiți, să spuneți că v-ați pus punctul de vedere, ați vorbit, ați marcat foarte bine.”, afirmă Severin.

Adrian Severin: „Acum America își pune problema să renunțe la această ocupație”

Severin subliniază că vizita europeană nu a schimbat cu nimic situația de pe continentul nostru.

„Adică între cine e întâlnirea? Între Rusia și SUA. Tu, Germani, ce nu poți să concepi? Este o țară ocupată din Al Doilea Război Mondial, învinsă în Al Doilea Război Mondial și ocupată până până în ziua de azi. Statele Unite nu numai că nu s-au retras, dar au mai ocupat și ce nu ocupaseră până atunci. Deci a fost un grup de reprezentanți ai statelor europene ocupate care pentru a face ocupația mai acceptabilă și somnul mai lin s-a numit Alianță. Deci nu mai suntem învinși și ocupați, suntem aliați. Foarte bine. Dar aliatul principal, toți suntem egali, dar unul e mai egal decât ceilalți și ăla ne călărește cum crede el. Acum America își pune problema să renunțe la această ocupație, dar statele ocupate au arătat că așa de bine s-au obișnuit cu statutul de ocupat, încât acum s-au dus și au încercat ei să-și spună ceva cu bucuria și cu servilismul slugii căreia stăpânul îi cere opinia din punct de vedere politicos, din rațiuni politice, și ea chiar își dă opinia și își dă seama că opinia ei de fapt nu contează și că stăpânul va decide fără ea, dar nu ratează ocazia să își spună cuvântul.”, explică Adrian Severin.

Mediafax
ANM: Revine canicula în România, Bucureștiul și 11 județe sub avertizare de cod galben
Digi24
Explozie a numărului de mașini furate. Ce metode și tehnologii avansate folosesc hoții pentru a sparge cele mai noi modele de mașini
Cancan.ro
A crezut că e o eroare! Ce scria pe factura de curent a unui bărbat din Bihor, după liberalizarea prețului la electricitate
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Cum reușesc mulți români să pună bani de-o parte: „Indiferent de venituri, trebuie să trăiești din mai puțin”
Mediafax
Cum au ajuns stenogramele din dosarul Piedone în presă. Explicația șefului DNA
Click
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani
Wowbiz
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Antena 3
Filmul tragediei de pe A1. Surse: Tinerii s-ar fi aruncat în fața TIR-ului pentru că părinții nu îi lăsau să aibă o relație
Digi24
„Trump va face o greșeală foarte mare.” Avertismentul unui diplomat veteran privind garanțiile de securitate pentru Ucraina
Cancan.ro
BREAKING | Un deputat s-a sinucis chiar în clădirea Parlamentului
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu soția lui Daniel Pancu! În tinerețe, Andra Teodorescu făcea senzaţie pe podiumurile de modă
observatornews.ro
A încercat să se sinucidă de două ori într-o singură noapte. Într-un final, femeii din Botoşani i-a ieşit
StirileKanalD
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
KanalD
Focuri de armă în Sectorul 3 din București! Un cetățean străin a tras în dreptul unei terase
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Mai poți conduce dacă nu mai ai puncte pe permisul de conducere? Reguli impuse de noul Cod Rutier 2025
Descopera.ro
În sfârșit S-A AFLAT: De ce unii oameni vorbesc în somn?
Capital.ro
Șoferii, taxați pe kilometru condus. Măsura pe care o pregătește Guvernul în România. Se va plăti chiar și de 18 ori mai mult
Evz.ro
Școală de sec. XXII. Cu AI la catedră, elevii învață doar două ore pe zi
A1
Imaginile incendiare cu Delia într-un costum de baie minuscul: „Mâna sus care dați zoom”. Fanii au crezut că sunt „scăpate” pe internet
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Mihai Brotac, un tânăr de 24 de ani a murit înecat, după ce a alunecat și a fost luat de curenți
RadioImpuls
Fiica Antoniei, Maya Castellano, are IUBIT! Cum s-a afișat adolescenta de 14 ani pe TikTok și ce mesaj siropos i-a transmis tanarului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. -Mergem la femei, gata, am hotărât!
Descopera.ro
Ce este „mersul japonez în intervale”, metoda simplă devenită populară pe rețelele sociale