AUR, enigmă în politica românească. Dan Dungaciu: „Nu există facțiuni în AUR. Politicienii de la conducere nu îi cunosc pe membrii noștri”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum nu există facțiuni în AUR. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Nu sunt facțiuni în AUR. Oamenii nu îi cunosc pe cei din AUR. Pot să le reproșeze orice, dar ei sunt oameni fermi care au dus bătălii împreună. Oamenii ăștia, asupra lor s-au făcut presiuni multe. Oamenii aceștia, mulți dintre ei au și din familii o istorie în care bunicii, părinții lor, străbunicii lor le-au lăsat o amintire de demnitate națională. Mulți dintre ei, eu mă întâlnesc cu ei și știu. Deci oamenii aceștia au și ceva, ca să zic așa, din educația aia de 7 ani de acasă, în care au o poziționare… Deci tot ce s-a speculat nu a fost… Eu am fost, din punctul ăsta de vedere, foarte liniștit.”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum nu există facțiuni în AUR. Acesta a început prin a povesti cum a fost sunat de diverse persoane pentru a vota cu Guvernul Veștea. Sociologul afirmă că decizia AUR a fost una foarte clară, pe care au și menținut-o. Acesta susține că membrii AUR sunt uniți, sunt oameni care au dus bătălii împreună și care au principii sănătoase.