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Generalul (R) Virgil Bălăceanu susține că drona marină de lângă Neptun Deep ar putea fi ucraineană. Ce argumente aduce generalul NATO?

Andrei Rosz
Generalul (R) Virgil Bălăceanu susține că drona marină de lângă Neptun Deep ar putea fi ucraineană. Ce argumente aduce generalul NATO?
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Virgil Bălăceanu susține că drona marină de lângă Neptun Deep ar putea fi ucraineană. Fost reprezentant al României la NATO și ex-comandant al Brigăzii Multinaționale din Sud-Estul Europei susține că o dronă marină ar putea fi în derivă după atacul masiv de la Novorossiisk.. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

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„Rușii nu au drone cu antene Starlink”

Invitat la Marius Tucă Show, Generalul (R) Virgil Bălăceanu confirmă că rușii nu au drone cu antenă Starlink. Acesta susține că drona marină care a ajuns în apropierea Neptun Deep este foarte posibil să fi fost o dronă ucraineană aflată în derivă.

„Rușii nu au drone cu antene Starlink. Este posibil, dincolo de ceea ce s-a spus, să fie o dronă ucraineană deviată, o dronă ucraineană în derivă. Mai puțină importanță are asta. Important este să te protejezi, mai ales ținând cont de proximitatea geografică.”, explică generalul.

Cum a ajuns drona marină lângă platforma Neptun Deep din Marea Neagră

Fostul comandant al Brigăzii Multinaționale din Sud-Estul Europei explică comunicatul lui Radu Miruță. Acesta afirmă că partea ucraineană probabil a dat date certe despre nefolosirea dronelor marine în zilele dinaintea incidentului. Generalul în rezervă susține că pe 12 august, în schimb, a existat un atac al Ucrainei asupra Novorossiisk din care s-ar fi putut desprinde drone marine. Acesta precizează că drona marină ar fi putut fi luată de curenții Mării Negre și adusă aproape de Neptun Deep.

„Partea ucraineană probabil a dat niște date certe. În ultimele 2 zile n-au mai acționat cu drone maritime. În schimb, pe 12 august au avut un atac masiv asupra zonei Novorossiisk, folosind drone aeriene, drone maritime și chiar rachete antinavă. Este foarte posibil ca curenții marini să fi adus o asemenea dronă în zonă.”, menționează Bălăceanu. 

„Toate aceste situații de nedorit au ca origine invazia pe care Federația Rusă a făcut-o asupra Ucrainei”

Bălăceanu menționează că orice incident din Marea Neagră este din cauza Rusiei. Toate aceste situații, explică acesta, au ca origine invazia Rusiei în Ucraina.

„Am discutat de executarea unei lovituri… E clar o lovitură pe care Federația Rusă și-o propune împotriva unui stat membru NATO, respectiv a NATO. Dronele nu pot să fie altele decât rusești când vorbim de roi de drone. În definitiv, toate aceste situații de nedorit au ca origine invazia pe care Federația Rusă a făcut-o asupra Ucrainei. Până la urmă, ei sunt de vină. Esența problemei asta este, ei au declanșat agresiunea.”, afirmă comandantul Brigăzii Multinaționale din Sud-Estul Europei.

Radu Miruță, a anunțat pe 20 august că incidentul cu drona marină de lângă Neptun Deep a fost discutat și cu ucrainenii. Acesta a menționat că „am primit confirmarea oficială că nu este de proveniență ucraineană.”. La scurt timp după anunțul ministrului, a fost dezbătută proveniența dronei marine, mai ales în contextul în care aceasta avea o antenă Starlink conectată.

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