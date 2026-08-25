Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, fostul premier Mihai Tudose lansează critici dure la adresa lui Ilie Bolojan și susține că acesta s-ar bucura de problemele lui Dominic Fritz. Mihai Tudose afirmă că Bolojan ar urmări să preia partidul și acuză Guvernul că, în ciuda măsurilor anunțate ca „reforme”, nu a făcut schimbări reale în administrația publică. Urmărește emisiunea live aici.

Mihai Tudose spune că cea mai mare greșeală a PSD-ului e că nu a plecat când Bolojan a mărit TVA-ul

Fostul premier Mihai Tudose susține că premierul demis Bolojan se bucură de problemele cu care se confruntă acum Dominic Fritz și afirmă că acesta vrea să preia conducerea USR. Reprezentantul PSD îl critică pe Bolojan pentru modul în care conduce Guvernul și susține că reformele promise nu se văd în administrația publică.

Fostul premier critică și majorarea TVA, pe care o consideră o măsură greșită, și spune că PSD ar fi trebuit să părăsească guvernarea în momentul în care taxa a fost majorată.

„Domnul Bolojoan sE bucure foarte mult de ceea ce pățește Fritzi. Oricum vrea să ia partidul. Așa cred eu, este opinia mea. Trăim într-o nebunie. Se joacă cu țara de câteva luni bune, de peste un an, de când este prim-ministru. Am mai vorbit și cu dumneavoastră, am mai spus și în acest studio: de când a mărit TVA-ul, toată lumea i-a spus că nu aceasta este calea. E nasol. Dacă întrebăm pe oricine bă, care este reforma aia pe care a făcut-o? În afară de faptul că a concediat doi chelneri și a dat afară patru oameni de la garaj. Văd că orașele, comunele și satele sunt aceleași, deși acestea trebuiau să facă parte din reformă. Pe partea de administrație nu s-a comasat nimic: ministerele, agențiile, toate sunt exact acolo unde au fost. Totul este cu fundul în sus, ca să nu spun mai rău. Vina PSD-ului a fost că nu a plecat în momentul 2 când a mărit TVA-ul”, a declrat fostul premier Mihai Tudose la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

Dominic Fritz a criticat legea ANI care a trecut cu 183 de voturi „pentru”

Dominic Fritz a declarat că legea ANI, care conține amendamentul pe care îl numește „anti-Timișoara”, a fost adoptată de Camera Deputaților cu voturile PSD, PNL și UDMR, în timp ce USR a votat împotrivă. Acesta e de părere că e o „monstruozitate abuzivă”.

„Tocmai a trecut legea ANI cu amendamentul anti-Timișoara de Camera Deputaților. Cu voturile PSD, PNL și UDMR. USR a votat împotrivă. Vedem ce se întâmplă miercuri la Senat. Legea trebuie votată din nou după ce CCR a declarat amendamentul “anti-Mirabela” neconstituțional. Pentru cei care votează încălcarea statului de drept de fricǎ să nu piardă bani din PNRR: sunt sigur că nu va accepta Comisia Europeană să premieze o astfel de monstruozitate abuzivă cu banii contribuabililor europeni. Cine vrea să salveze banii trebuie să voteze o lege curată”, a scris Dominic Fritz pe pagina lui de Facebook.

Ce este Legea ANI și cu ce îl afectează pe Fritz

Legea ANI a trecut cu 183 de voturi pentru și 84 împotrivă. ANI a stabilit că Dominic Fritz s-a aflat în conflict de interese. Potrivit Înaltei Curți, Fritz a participat la emiterea unui act administrativ care putea aduce un beneficiu unei persoane de la care primise anterior un împrumut pentru finanțarea campaniei electorale. Curtea de Apel Timișoara a menținut raportul ANI, iar în iunie 2026 Înalta Curte a confirmat definitiv această situație.

Legea ANI este legea care stabilește regulile cu privire la integritatea persoanelor care ocupă funcții publice: declarații de avere și interese, incompatibilități și conflicte de interese. Astfel, Fritz are la dispoziție 30 de zile să își predea mandatul de primar al Timișoarei. În acest scenariu, vor avea loc alegeri locale anticipate la primăria municipiului cât de curând.