Ungaria spune adio crizei energetice. De miercuri, centrala nucleară Paks va funcționa la turație maximă

Centrala nucleară de la Paks din Ungaria ar putea atinge capacitatea maximă de funcționare miercuri, potrivit declarațiilor făcute de premierul ungar Péter Magyar. Anunțul acestuia marchează astfel rezolvarea unei crize energetice severe provocate de seceta din ultima perioadă și de nivelul scăzut al Dunării.

La începutul lunii august, din cauza secetei și nivelului critic scăzut al Dunării, care reprezintă principala sursă de apă pentru răcirea reactoarelor, centrala a fost nevoită să își reducă activitatea până la aproape 10%. Pentru a gestiona această situație, autoritățile din Ungaria au intervenit de urgență prin construirea unui prag de fund în albia Dunării. Peste 6.000 de tone de piatră au fost descărcate cu ajutorul barjelor, ceea ce a dus la ridicarea artificială a nivelului apei în zona de captare cu 15-20 de cm.

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În weekend, Péter Magyar a precizat că procesul de reconectare a tuturor celor patru reactoare avansează excelent. Reactorul 3 a fost repornit cu succes în cursul serii de sâmbătă, urmând ca miercuri întreaga centrală să funcționeze la turație maximă. Prin urmare, începând de mâine, producția totală de aproape 2.000 de MW va acoperi aproximativ 40% din necesarul de energie al țării.

România a oprit în totalitate centrala nucleară de la Cernavodă pe 13 august. În jurul orei 11:00, autoritățile au deconectat complet de la rețea Reactorul 2, după ce Reactorul 1 fusese deja oprit controlat la sfârșitul lunii iulie din aceleași considerente.

În aceste condiții, România înregistrează un deficit major de producție internă pe timp de seară, fiind dependentă de importuri masive în contextul în care producția nucleară este complet zero. Dacă pe timp de zi producția de energie din sursă fotovoltaică este principala sursă de energie din sistemul național energetic, pe timp de seară, sursele predominante provin din centralele hidroenergetice, surse eoliene și hidrocarburi.

Deficitul de energie este acoperit prin importuri, în principal din Bulgaria, care sunt plătite cu un preț extrem de ridicat de peste 1.110 lei/MWh (213 euro/MWh). În ultimele luni, prețul maxim istoric înregistrat în România pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU) a atins un record absolut de 5.321 lei/MWh (peste 1.000 de euro/MWh), atins pe 30 iunie.