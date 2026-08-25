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Bolojan spune că este posibil să fie chemat la DNA în dosarul afaceristului Fănel Bogos. Omul de afaceri a fost în biroul său de premier

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Premierul demis Ilie Bolojan a reacționat după ce Cristina Trăilă a fost pusă sub acuzare și are calitatea de suspect în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, cu care s-a întâlnit premierul, în biroul său de la Palatul Victoria. Bolojan spune că va avea mâine o discuție cu Trăilă și nu exclude posibilitatea de a fi audiat în acest dosar.

Bolojan anunță că va avea mâine o discuție cu Cristina Trăilă, care are calitatea de suspect în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos

Bolojan a menționat că nu are detalii în plus despre situația Cristinei Trăilă, în afara celor deja publice. Mai mult decât atât, întrebat dacă se așteaptă să fie audiat în acest dosar, în contextul întâlnirii sale cu Fănel Bogos, din toamna anului trecut, premierul demis a punctat că în orice dosar de acest gen, poți fi invitat să dai declarații.

”Am văzut comunicatul astăzi. Am sunat-o pe doamna Trăilă și am rugat-o ca mâine dimineață să vină să purtăm o discuție, să înțeleg acuzațiile care i se aduc, și voi lua mâine o decizie.

Nu știu de ce este acuzată și ce rol are în această ecuație, pentru că acel cetățean care a venit în birou, fără să știu scopul și CV-ul, s-a programat prin cabinetul de premier, prin colegul care, la rândul lui, este suspect în acest caz.

În afară de ce am văzut astăzi, nu știu în ce context este implicată, dar nimeni nu a trebuit să plătească bani ca să ajungă la mine. Trebuie să văd care este situația. Încerc să nu condamn pe cineva înainte de a vedea despre ce e vorba.

Nu mă aștept să fiu audiat, dar în orice dosar de acest gen poți fi invitat să dai declarații. Dacă ar fi o situație de acest gen, nu ar fi vreo implicație.

Gândiți-vă că, la câte critici am primit în tot acest an ca să putem face ce trebuie pentru România, nu te mai surprinde alt tip de critică”, a transmis Ilie Bolojan, la Digi 24.

Sursa video: Digi 24

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