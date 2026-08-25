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Mihai Tudose, atacuri în rafală la Bolojan. „Ca premier, a trimis scrisoare la Bruxelles prin PNL ca să ne taie banii”

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Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, fostul premier Mihai Tudose îl acuză pe Ilie Bolojan că își sabotează propria țară. Acesta susține că premierul a sprijinit demersul PNL de a cere Bruxelles-ului blocarea fondurilor pentru România. urmărește emisiunea live aici.

Tudose spune că Bolojan își sabotează singur țara

Mihai Tudose susține că disputa cu privire la Legea ANI nu ar avea la bază o problemă reală legată de valorile europene, ci ar fi folosită ca pretext într-o luptă politică internă. Fostul premier consideră că este nefiresc ca Ilie Bolojan, în calitate de premier și președinte al PNL, să susțină un demers către Bruxelles pentru blocarea unor fonduri destinate României din cauza controverselor legate de această lege. Tudose afirmă că banii europeni ar fi folosiți astfel ca instrument de presiune pentru rezolvarea unor probleme politice interne.

„Eu fac apel la o logică simplă. Dacă era atât de flagrant împotriva valorilor europene și așa mai departe, de ce era nevoie ca PNL și USR România să apeleze la părinții europeni, care să strige la doamna dirigintă? Fiindcă era simplu. Vă trebuia să livrăm o girafă, am venit cu o găină. E clar că nu-i girafă, că-i găină, nu vă dăm banii pe ea. Logica spune că, de fapt, legea e bună, nu este anti-europeană, nu are nimic de-a face cu chestia asta, dar se folosește de acest baros al banilor ca să-și rezolve niște probleme.

Nefirescul total al situației, de 112, cum spuneați, dar și 112 nu vine la cazuri ireparabile sau de nefăcut bine. Tu, prim-ministrul României, președintele PNL, faci o scrisoare la Bruxelles să nu-ți dea aceia niște bani, tu fiind prim-ministru. Nu știu dacă a făcut el însuși scrisoarea. Nu, a făcut-o PNL-ul. Eu, ultima dată când am verificat, el era președinte la PNL. Așa cred eu că e. Deci tu, președinte PNL și prim-ministru, faci scrisoare la grupul tău să facă, la rândul lor, scrisoare la Comisie să nu dea banii României ”, a susținut Mihai Tudose la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

PSD cere PNL și USR să explice poziția față de banii din PNRR

Delegația PSD din Parlamentul European le solicită reprezentanților PNL și USR să spună public dacă susțin demersul partenerilor lor politici de la Bruxelles, care pune sub semnul întrebării plata celor 770 de milioane de euro din PNRR către România.

Reacția social-democraților vine după ce PPE, familia politică europeană din care face parte PNL, și Renew Europe, grupul european în care este afiliat USR, au cerut Comisiei Europene să analizeze situația creată în jurul Legii integrității. Cele două formațiuni europene au solicitat ca plata banilor să fie legată de modificarea prevederilor din lege considerate problematice.

Social-democrații acuză o diferență între București și Bruxelles

PSD susține că PNL și USR trebuie să clarifice dacă își asumă poziția adoptată de familiile lor politice europene și dacă sunt de acord cu posibilitatea ca plata celor 770 de milioane de euro să fie blocată sau amânată. Social-democrații vorbesc despre o contradicție între voturile și pozițiile partidelor din Parlamentul României și acțiunile grupurilor politice din care acestea fac parte la nivel european.

În cazul proiectului privind integritatea, PSD afirmă că PNL a susținut forma adoptată în Camera Deputaților, în timp ce USR a votat împotriva acesteia. În același timp, potrivit social-democraților, PPE contestă legea la nivel european, iar Renew Europe susține demersul prin care Comisia Europeană este chemată să intervină.

Legea privind integritatea a trecut de Camera Deputaților

Proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputaților cu 183 de voturi favorabile, 84 împotrivă și trei abțineri. PSD și PNL au votat pentru, în timp ce USR s-a opus proiectului.

Social-democrații consideră că disputele dintre partidele din România nu ar trebui să ajungă să afecteze accesul țării la fondurile europene. PSD susține că interesele politice nu trebuie puse înaintea banilor europeni destinați României.

PSD spune că a susținut adoptarea jaloanelor din PNRR

Deși se află în opoziție, reprezentanții PSD afirmă că parlamentarii partidului au sprijinit în Parlament proiectele necesare pentru îndeplinirea jaloanelor restante din PNRR. Printre acestea se numără și legislația referitoare la integritate, aflată acum în centrul disputei dintre partidele românești și reprezentanții acestora de la nivel european.

PPE și Renew Europe au cerut blocarea a 770 de milioane de euro din PNRR

PPE și Renew Europe i-au trimis o scrisoare președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prin care i-au cerut să nu elibereze României 770 de milioane de euro din PNRR, invocând problemele legate de respectarea statului de drept.

În scrisoarea transmisă luni, 24 august, liderii celor două grupuri europene, Manfred Weber și Valérie Hayer, au solicitat ca plata banilor să fie condiționată de modificarea prevederilor din Legea integrității care ar putea duce la încetarea mandatului primarului Timișoarei, Dominic Fritz.

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